株式会社パソナふるさとインキュベーションが運営する「ハローキティ」をテーマにしたメディアアート＆レストラン「HELLO KITTY SMILE」では、当施設をお得に楽しめる『春の事前予約プラン』を4月27日より開始、明日3月27日（金）よりプラン予約の受付を開始いたします。URL：https://awaji-resort.com/hellokittysmile/

本プランは、「HELLO KITTY SMILE」の入場券に加え、ハローキティのショーと食事が楽しめるシアターレストラン「HELLO KITTY SHOW BOX」の第一部カフェ公演の入場券などがセットになったお得なプランです。HELLO KITTY SMILEで乙姫の衣装を着たハローキティとのグリーティングや、売り切れ続出のハローキティの素焼き絵付け体験をお楽しみいただいた後は、HELLO KITTY SHOW BOXにてハローキティをモチーフにしたオリジナルフード等をお楽しみいただきながら、四季折々に合わせた楽曲を生演奏でお届けするハローキティのショーを満喫。まさに“ハローキティ 尽くし”の1日をお過ごしいただけます。是非この機会に、通常よりもお得に春の淡路島でハローキティと素敵な1日を過ごしてみませんか？

■『春の事前予約プラン』 概要

期間： 4月27日（月）～5月31日（日） ※チケット販売は3月27日（金）開始営業時間： 平日 ／11：00～19：00（最終入場18：00）、土日祝／10：00～19：00（最終入場18：00）※営業時間については時期によって変更になる場合がございます。詳しくは公式HPをご覧ください。内容：大人／HELLO KITTY SMILE入場券・HELLO KITTY SHOW BOX第一部カフェ公演入場料・HELLO KITTY SMILEまたはHELLO KITTY SHOW BOXでご利用いただける500円割引券・HELLO KITTY APPLE HOUSE入場料子供／HELLO KITTY SMILE入場券・HELLO KITTY SHOW BOX第一部カフェ公演入場券・HELLO KITTY SMILEオリジナルカチューシャ・HELLO KITTY APPLE HOUSE入場料料金： 大人／4,500円 子供／5,470円 ※全て税込み予約URL：HELLO KITTY SHOW BOX公式HPより申し込み ※ご利用前日16時までの事前予約のみ住所：HELLO KITTY SMILE（兵庫県淡路市野島蟇浦985-1） 問合わせ：HELLO KITTY SMILE（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営）TEL 0799-70-9037

https://awaji-resort.com/hellokittysmile/