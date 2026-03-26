株式会社ブルボン(本社：新潟県柏崎市、代表取締役社長：吉田 匡慶)は、大粒のエアイングミ“しゃりもにグミ”シリーズに「しゃりもにグミフルーティエナジードリンク味」を2026年4月7日(火)に新発売いたします。





しゃりもにグミフルーティエナジードリンク味





「しゃりもにグミフルーティエナジードリンク味」は、爽快なエナジードリンクの味わいに、ピーチ、マスカット、レモンの果汁をプラスしたグミです。炭酸飲料のような爽やかさとフルーティさを組み合わせた味わいを、しゃりもに食感とともにお楽しみいただけます。









【商品概要】

商品名 ：しゃりもにグミフルーティエナジードリンク味

内容量 ：57g

発売日 ：2026年4月7日(火) 全国発売

販売チャネル(予定)：コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、

小売店、売店など

価格 ：オープンプライス

賞味期限 ：9カ月









【しゃりもにグミシリーズ】

https://www.atpress.ne.jp/open_media_file/580015/230361552.jpg

しゃりもにグミヨーグルト味





https://www.atpress.ne.jp/open_media_file/580015/1554045977.jpg

しゃりもにグミグレープ味





https://www.atpress.ne.jp/open_media_file/580015/1573656018.jpg

しゃりもにグミピーチ味









【この件に関するお客様のお問い合わせ先】

株式会社ブルボン お客様相談センター

Tel：0120-28-5605