株式会社ブルボン(本社：新潟県柏崎市、代表取締役社長：吉田 匡慶)は、大粒のエアイングミ“しゃりもにグミ”シリーズに「しゃりもにグミフルーティエナジードリンク味」を2026年4月7日(火)に新発売いたします。


しゃりもにグミフルーティエナジードリンク味


「しゃりもにグミフルーティエナジードリンク味」は、爽快なエナジードリンクの味わいに、ピーチ、マスカット、レモンの果汁をプラスしたグミです。炭酸飲料のような爽やかさとフルーティさを組み合わせた味わいを、しゃりもに食感とともにお楽しみいただけます。



【商品概要】

商品名　　　　　　：しゃりもにグミフルーティエナジードリンク味

内容量　　　　　　：57g

発売日　　　　　　：2026年4月7日(火)　全国発売

販売チャネル(予定)：コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、

　　　　　　　　　　小売店、売店など

価格　　　　　　　：オープンプライス

賞味期限　　　　　：9カ月



【しゃりもにグミシリーズ】

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しゃりもにグミヨーグルト味


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しゃりもにグミグレープ味


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しゃりもにグミピーチ味



【この件に関するお客様のお問い合わせ先】

株式会社ブルボン　お客様相談センター

Tel：0120-28-5605