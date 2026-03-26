2026年4月、目黒に3日間限定50ブランド集結！結婚式・前撮り・七五三・家族の記念日──“ハレの日”のアイデアに出会い、見て・触れて・体験できるマルシェ型イベント『Marche for wedding - Life Memories Edition -』開催
クリオマリアージュ（株式会社コードスリー）／EASE（株式会社ペンコミュニケーション）は、2026年4月24日（金）～26日（日）に、目黒studio EASEにて体験型マルシェを開催致します。
あなたのカタチにのこしたい“特別な日”は、いつですか？
結婚式・前撮り・七五三・家族の記念日--アイデアと出会い、見て・ふれて・体験できる3日間が目黒に。
キーヴィジュアル
■開催概要
イベント名 ： Marche for wedding - Life Memories Edition -
開催日時 ： 2026年4月24日（金）17：30～21：00
※レセプションパーティーのため、フリードリンク提供あり
2026年4月25日（土）11：00～18：00
2026年4月26日（日）11：00～18：00
会場 ： 目黒studio EASE（東京都品川区西五反田3-1-2）
アクセス ： 目黒駅より徒歩3分
入場料 ： 一般：500円（税込） 中学生以下：無料
※当日現金払い・当日中再入場可
共同開催 ： クリオマリアージュ（株式会社コードスリー）
EASE（株式会社ペンコミュニケーション）
共同運営 ： Webメディア ARCH DAYS
公式サイト ： https://www.cord3.co.jp/marche
Instagram ： @marcheforwedding
お問い合わせ： marcheforwedding@gmail.com
■こんな楽しみ方ができます
ー01 衣装に触れる
ドレス＆タキシードを見比べ、試着体験をし、自分たちのスタイルを確認。スタッフに気軽に相談できます。
ー02 プロにヘアを任せる
プロヘアメイクによるクイックヘアアレンジで、ヘアスタイルのイメージをその場で体験。
ー03 撮影を楽しむ
ヘアアレンジ＋ドレス姿のまま、有料・無料どちらのフォトブースでも撮影体験が可能。無料ブースはセルフ撮影＋その場でプリントアウトして持ち帰れるフォトブース体験。
ー04 花と遊ぶ
フロリストによる花診断、ウェルカムボード制作ワークショップに参加。装花のイメージが一気に広がります。
ー05 まとめて情報収集
リング・ペーパーアイテム・ギフト・引き出物ブランドまで、いまの結婚式トレンドを一か所で比較・収集。
ー06 子供と一緒に楽しむ
おしゃれな子供服・雑貨のショップが出展。フォトジェニックなフォトスポットで撮影、親子で体験できるワークショップなど1日楽しめる内容。
■イベントの5つの見どころ
【POINT 1 有料フォトブース】
プロのカメラマンによる作り込まれた空間での撮影体験
チケット販売： https://mfwphotobooth.peatix.com/view
有料フォトブースソロ撮影
有料フォトブースカップル私服撮影
【POINT 2 無料フォトブース3箇所】
セルフ撮影1箇所、その場でプリントアウトして持ち帰れるフォトブース2箇所。
ドレス試着＋プロヘアメイクのクイックアレンジをして、そのままブースでも撮影体験ができます。
無料フォトブース1
無料フォトブース2
無料フォトブース3
無料フォトブースイメージ
【POINT 3 ワークショップ体験】
プロフロリストによる「花診断」、「ウェルカムボード制作」など、体験型コンテンツ。
ワークショップ：花診断
ワークショップ：ウェルカムボード制作
【POINT 4 結婚式トレンドを一気に情報収集】
JODAN.・KURAMAE CANNELE・LA PETITE EPICERIE・per groceryなど引き出物マルシェにおすすめのブランド。
衣装・リング・ペーパーアイテム・装花も含め、一か所で情報収集できます。
引き出物マルシェおすすめブランド「JODAN.」
引き出物マルシェおすすめブランド「KURAMAE CANNELE」
引き出物マルシェおすすめブランド「LA PETITE EPICERIE」
引き出物マルシェおすすめブランド「per grocery」
【POINT 5 Baby & Kids も1日楽しめるコンテンツが充実】
Produced by ARCH DAYS：おしゃれなブランドとの出会いはもちろん、親子で楽しめる体験や思い出を残せるフォトスポットなど、1日楽しめるイベント内容です。
・fashion / goods
海外子供服・オリジナルアイテムを展開するおしゃれな8ブランドが出展！
キッズベビー向け雑貨ショップも。
・food & drink
フードキッチンカーや、お子様でも食べられるフードをご用意。
春の気候を味わいながらお食事・スイーツも。
・photo / hairset
ARCH DAYSスタイリングのおしゃれなフォトブースで撮影体験。
キッズヘアセット体験・ミニファッションショーも開催！
・workshop
親子で参加できるワークショップを多数開催。
ものづくりを楽しみながら、親子でゆったり過ごせます。
■出展ブランド一覧 計50ブランド出展
ウエディング・ベビー＆キッズのハレの日を彩るクリエイターが目黒に集結します。
「Wedding ── 結婚準備のアイデアがここに」
【衣装 6ブランド】
● Cli'O mariage（クリオマリアージュ）
● ituwa（イツワ）
● nae.ATELIER（アトリエ ナエ）
● Nuance（ニュアンス）
● TOI ET MOI（トワ エ モワ）
● TAGARU（タガル）
【リング 3ブランド】
● e.m. MARIAGE（イーエムマリアージュ）
● simmon（シモン）
● MONAKA jewellery（モナカジュエリー）
【アクセサリー 4ブランド】
● CAJEW（カジュー）
● Jewel tree（ジュエル ツリー）
● Lasana（ラサナ）
● Tricot Robe（トリコットローブ）
【装飾 4ブランド】
● Epice（エピス）
● JOY&FUN_design（ジョイアンドファンデザイン）
● Madchen（メートヒェン）
● particle.（パーティクル）
【ギフト・引き出物 5ブランド】
● JODAN.（ジョダン）
● per grocery（パーグロッサリー）
● KURAMAE CANNELE（クラマエ カヌレ）
● LA PETITE EPICERIE（ラ プティット エピスリー）
● Made with Love（メイド ウィズ ラブ）
【ペーパーアイテム 3ブランド】
● enu wedding（エヌ ウェディング）
● TIAM CARD（ティアムカード）
● MAI ORIKASA（マイ オリカサ）
【フロリスト 3ブランド】
● le coeul（ル クール）
● 花屋ぼたん（ハナヤボタン）
● FLOWER CREATION ROOM（フラワー クリエイションルーム）
【フォト・映像・音楽 5ブランド】
● The sketch wedding（ザ スケッチ ウェディング）
● ALBA PHOTOBOOTH（アルバ フォトブース）
● ORISON（オリソン）
● creative photo studio aim（クリエイティブフォトスタジオ エイム）
● EASE（イーズ）
【ヘアメイク・ビューティー 2ブランド】
● HairMake Sereno（ヘアメイクセレーノ）
● collecte par iimarinail（コレクト パル イイマリネイル）
「Baby & Kids ── 家族の特別な日を、カタチにのこす」
【衣装 7ブランド】
● nermie（ネルミー）
● chamo（チャモ）
● june -little closet-（ジューンリトルクローゼット）
● ka-ca（カーカ）
● isle bebe（アイルべべ）
● MILKBUSHBOY（ミルクブッシュボーイ）
● W THE STORE（ダブルザストア）
【ギフト・グッズ 5ブランド】
● Ongie（オンジェ）
● tsumiki no mura（ツミキ ノ ムラ）
● シカケテガミ
● bojji（ボジ）
● .nug(R)（ドットナウガ）
【ヘアメイク 1ブランド】
● lumirenaturelle（ルミエールナチュレル）
【フード 1ブランド】
● USAPAN（ウサパン）
【Webメディア 1ブランド】
● ARCH DAYS（アーチデイズ）
「ご協賛企業 ── イベントにご協力いただいたパートナー様のご紹介」
【ドリンク】
●協同商事 / コエドブルワリー 様
川越・武蔵野台地の風土から生まれた、唯一無二のクラフトブルワリー「COEDO」を展開されている企業様です。伝統と革新を大切にしたビールづくりが魅力です。
本イベントでは、レセプション用ドリンクとしてビールをご協賛いただきます。
●伊豆ワイナリー T.S 様
伊豆の大地で“伊豆らしいワイン”を追求する、職人の情熱が息づくワイナリーです。受賞歴のあるワインや、自然に囲まれた特別な空間も魅力です。
本イベントでは、レセプション用ドリンクとしてワインをご協賛いただきます。
●株式会社エー・ピー・オー 様
世界各国および国内から厳選したミネラルウォーターを取り扱い、その魅力を広く発信されている企業様です。
本イベントでは、レセプション用ドリンクとしてスパークリングウォーターをご協賛いただきます。
●株式会社マイク・グレー / ORGANIC STORY 様
豊かな大地で育まれた果物を使用した、ストレート果汁100％のオーガニックジュースを展開されている企業様です。果実本来の風味を楽しめるやさしい味わいが魅力です。
本イベントでは、レセプション用ドリンクとしてジュースをご協賛いただきます。
【ヘアメイク】
●大橋 遥 様
美容室astarに所属し、サロンワークとヘアメイクの両面でご活躍されているヘアメイクアーティストです。ナチュラルで可愛らしく、その方らしさを大切にした心地よいヘアメイクが魅力です。
本イベントでは、撮影ヘアメイクとしてご協賛いただきました。