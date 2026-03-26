クリオマリアージュ（株式会社コードスリー）／EASE（株式会社ペンコミュニケーション）は、2026年4月24日（金）～26日（日）に、目黒studio EASEにて体験型マルシェを開催致します。





あなたのカタチにのこしたい“特別な日”は、いつですか？

結婚式・前撮り・七五三・家族の記念日--アイデアと出会い、見て・ふれて・体験できる3日間が目黒に。





キーヴィジュアル





■開催概要

イベント名 ： Marche for wedding - Life Memories Edition -

開催日時 ： 2026年4月24日（金）17：30～21：00

※レセプションパーティーのため、フリードリンク提供あり

2026年4月25日（土）11：00～18：00

2026年4月26日（日）11：00～18：00

会場 ： 目黒studio EASE（東京都品川区西五反田3-1-2）

アクセス ： 目黒駅より徒歩3分

入場料 ： 一般：500円（税込） 中学生以下：無料

※当日現金払い・当日中再入場可

共同開催 ： クリオマリアージュ（株式会社コードスリー）

EASE（株式会社ペンコミュニケーション）

共同運営 ： Webメディア ARCH DAYS

公式サイト ： https://www.cord3.co.jp/marche

Instagram ： @marcheforwedding

お問い合わせ： marcheforwedding@gmail.com









■こんな楽しみ方ができます

ー01 衣装に触れる

ドレス＆タキシードを見比べ、試着体験をし、自分たちのスタイルを確認。スタッフに気軽に相談できます。

ー02 プロにヘアを任せる

プロヘアメイクによるクイックヘアアレンジで、ヘアスタイルのイメージをその場で体験。

ー03 撮影を楽しむ

ヘアアレンジ＋ドレス姿のまま、有料・無料どちらのフォトブースでも撮影体験が可能。無料ブースはセルフ撮影＋その場でプリントアウトして持ち帰れるフォトブース体験。

ー04 花と遊ぶ

フロリストによる花診断、ウェルカムボード制作ワークショップに参加。装花のイメージが一気に広がります。

ー05 まとめて情報収集

リング・ペーパーアイテム・ギフト・引き出物ブランドまで、いまの結婚式トレンドを一か所で比較・収集。

ー06 子供と一緒に楽しむ

おしゃれな子供服・雑貨のショップが出展。フォトジェニックなフォトスポットで撮影、親子で体験できるワークショップなど1日楽しめる内容。









■イベントの5つの見どころ

【POINT 1 有料フォトブース】

プロのカメラマンによる作り込まれた空間での撮影体験

チケット販売： https://mfwphotobooth.peatix.com/view





有料フォトブースソロ撮影

有料フォトブースカップル私服撮影





【POINT 2 無料フォトブース3箇所】

セルフ撮影1箇所、その場でプリントアウトして持ち帰れるフォトブース2箇所。

ドレス試着＋プロヘアメイクのクイックアレンジをして、そのままブースでも撮影体験ができます。





無料フォトブース1

無料フォトブース2

無料フォトブース3

無料フォトブースイメージ





【POINT 3 ワークショップ体験】

プロフロリストによる「花診断」、「ウェルカムボード制作」など、体験型コンテンツ。





ワークショップ：花診断

ワークショップ：ウェルカムボード制作





【POINT 4 結婚式トレンドを一気に情報収集】

JODAN.・KURAMAE CANNELE・LA PETITE EPICERIE・per groceryなど引き出物マルシェにおすすめのブランド。

衣装・リング・ペーパーアイテム・装花も含め、一か所で情報収集できます。





引き出物マルシェおすすめブランド「JODAN.」

引き出物マルシェおすすめブランド「KURAMAE CANNELE」

引き出物マルシェおすすめブランド「LA PETITE EPICERIE」

引き出物マルシェおすすめブランド「per grocery」





【POINT 5 Baby & Kids も1日楽しめるコンテンツが充実】

Produced by ARCH DAYS：おしゃれなブランドとの出会いはもちろん、親子で楽しめる体験や思い出を残せるフォトスポットなど、1日楽しめるイベント内容です。





・fashion / goods

海外子供服・オリジナルアイテムを展開するおしゃれな8ブランドが出展！

キッズベビー向け雑貨ショップも。





・food & drink

フードキッチンカーや、お子様でも食べられるフードをご用意。

春の気候を味わいながらお食事・スイーツも。





・photo / hairset

ARCH DAYSスタイリングのおしゃれなフォトブースで撮影体験。

キッズヘアセット体験・ミニファッションショーも開催！





・workshop

親子で参加できるワークショップを多数開催。

ものづくりを楽しみながら、親子でゆったり過ごせます。









■出展ブランド一覧 計50ブランド出展

ウエディング・ベビー＆キッズのハレの日を彩るクリエイターが目黒に集結します。

「Wedding ── 結婚準備のアイデアがここに」

【衣装 6ブランド】

● Cli'O mariage（クリオマリアージュ）

● ituwa（イツワ）

● nae.ATELIER（アトリエ ナエ）

● Nuance（ニュアンス）

● TOI ET MOI（トワ エ モワ）

● TAGARU（タガル）





【リング 3ブランド】

● e.m. MARIAGE（イーエムマリアージュ）

● simmon（シモン）

● MONAKA jewellery（モナカジュエリー）





【アクセサリー 4ブランド】

● CAJEW（カジュー）

● Jewel tree（ジュエル ツリー）

● Lasana（ラサナ）

● Tricot Robe（トリコットローブ）





【装飾 4ブランド】

● Epice（エピス）

● JOY&FUN_design（ジョイアンドファンデザイン）

● Madchen（メートヒェン）

● particle.（パーティクル）





【ギフト・引き出物 5ブランド】

● JODAN.（ジョダン）

● per grocery（パーグロッサリー）

● KURAMAE CANNELE（クラマエ カヌレ）

● LA PETITE EPICERIE（ラ プティット エピスリー）

● Made with Love（メイド ウィズ ラブ）





【ペーパーアイテム 3ブランド】

● enu wedding（エヌ ウェディング）

● TIAM CARD（ティアムカード）

● MAI ORIKASA（マイ オリカサ）





【フロリスト 3ブランド】

● le coeul（ル クール）

● 花屋ぼたん（ハナヤボタン）

● FLOWER CREATION ROOM（フラワー クリエイションルーム）





【フォト・映像・音楽 5ブランド】

● The sketch wedding（ザ スケッチ ウェディング）

● ALBA PHOTOBOOTH（アルバ フォトブース）

● ORISON（オリソン）

● creative photo studio aim（クリエイティブフォトスタジオ エイム）

● EASE（イーズ）





【ヘアメイク・ビューティー 2ブランド】

● HairMake Sereno（ヘアメイクセレーノ）

● collecte par iimarinail（コレクト パル イイマリネイル）









「Baby & Kids ── 家族の特別な日を、カタチにのこす」

【衣装 7ブランド】

● nermie（ネルミー）

● chamo（チャモ）

● june -little closet-（ジューンリトルクローゼット）

● ka-ca（カーカ）

● isle bebe（アイルべべ）

● MILKBUSHBOY（ミルクブッシュボーイ）

● W THE STORE（ダブルザストア）





【ギフト・グッズ 5ブランド】

● Ongie（オンジェ）

● tsumiki no mura（ツミキ ノ ムラ）

● シカケテガミ

● bojji（ボジ）

● .nug(R)（ドットナウガ）





【ヘアメイク 1ブランド】

● lumirenaturelle（ルミエールナチュレル）





【フード 1ブランド】

● USAPAN（ウサパン）





【Webメディア 1ブランド】

● ARCH DAYS（アーチデイズ）









「ご協賛企業 ── イベントにご協力いただいたパートナー様のご紹介」

【ドリンク】

●協同商事 / コエドブルワリー 様

川越・武蔵野台地の風土から生まれた、唯一無二のクラフトブルワリー「COEDO」を展開されている企業様です。伝統と革新を大切にしたビールづくりが魅力です。

本イベントでは、レセプション用ドリンクとしてビールをご協賛いただきます。





●伊豆ワイナリー T.S 様

伊豆の大地で“伊豆らしいワイン”を追求する、職人の情熱が息づくワイナリーです。受賞歴のあるワインや、自然に囲まれた特別な空間も魅力です。

本イベントでは、レセプション用ドリンクとしてワインをご協賛いただきます。





●株式会社エー・ピー・オー 様

世界各国および国内から厳選したミネラルウォーターを取り扱い、その魅力を広く発信されている企業様です。

本イベントでは、レセプション用ドリンクとしてスパークリングウォーターをご協賛いただきます。





●株式会社マイク・グレー / ORGANIC STORY 様

豊かな大地で育まれた果物を使用した、ストレート果汁100％のオーガニックジュースを展開されている企業様です。果実本来の風味を楽しめるやさしい味わいが魅力です。

本イベントでは、レセプション用ドリンクとしてジュースをご協賛いただきます。





【ヘアメイク】

●大橋 遥 様

美容室astarに所属し、サロンワークとヘアメイクの両面でご活躍されているヘアメイクアーティストです。ナチュラルで可愛らしく、その方らしさを大切にした心地よいヘアメイクが魅力です。

本イベントでは、撮影ヘアメイクとしてご協賛いただきました。