世界の衛星通信端末市場、技術の進歩と需要拡大に牽引され2035年までに185億7,000万米ドルに到達へ

世界の衛星通信端末市場、技術の進歩と需要拡大に牽引され2035年までに185億7,000万米ドルに到達へ