第97回ジャパン・フード・セレクション 「米の娘ぶた」味噌漬け グランプリW受賞 こだわりの山形県産素材使用 餃子に続き2度目の受賞
総合食肉業の株式会社大商金山牧場（本社：山形県酒田市山居町、代表取締役社長：小野木 重弥）が製造販売する「米の娘ぶたロース大吟醸酒粕味噌漬け」「米の娘ぶたロース赤ワイン味噌漬け」が、2026年3月16日発表の第97回ジャパン・フード・セレクションにて食品・飲料部門最高賞グランプリを受賞いたしました。
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345211/images/bodyimage2】
■「米の娘ぶた(R)」ロースの脂の甘みと肉質、味噌だれの香りが高評価
米の娘ぶたロース味噌漬けは、山形県産の素材で仕立てた特製味噌だれに「米の娘ぶた」のロースを合わせた、当社のロングセラー商品です。特製味噌だれの味噌は山形県産のお米と大豆を100％使用しており、大吟醸の酒粕・赤ワインも山形県産にこだわっています。
審査では「米の娘ぶた」ロースの脂の甘みとやわらかい肉質、特製味噌だれの香りや味付けが高く評価されました。
【評価ポイント（一部抜粋）】
「米の娘ぶたロース大吟醸酒粕味噌漬け」
・酒粕と味噌の奥行きある旨味
・発酵由来の香りと香ばしさの調和
・確かな目利きで選ばれた地元素材の組み合わせ
受賞ページ https://www.japan-foodselection.com/prize/u_80q0wt_4
「米の娘ぶたロース赤ワイン味噌漬け」
・ロースの脂の甘みと赤身の濃厚な旨みを活かしている
・赤ワイン使用の味付けが抜群で、ご飯にもよく合う
・噛みきりやすく、子供や高齢者でも食べやすい
受賞ページ https://www.japan-foodselection.com/prize/y_w_ekf2t
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345211/images/bodyimage3】
■第77回にて『米の娘餃子』も受賞した「グランプリ」
ジャパン・フード・セレクションは一般社団法人日本フードアナリスト協会が主催する、日本独自の食品・食材の審査・認証制度です。2024年7月の第77回にて「米の娘餃子」（30g×10個入）が同賞を獲得しており、この度の味噌漬けは当社商品として2度目の受賞となりました。
■自然豊かな山形県金山町で元氣に育つ「米の娘ぶた」
「米の娘ぶた」は、山形県金山町の自社農場「米の娘ファーム」で当社がこだわりを持って育てているブランド豚です。名前に米がつくように、国産の飼料用米と乳清（ホエー）を配合した飼料を食べて、のびのびと元氣に育ちます。肉質がやわらかく、かむたびにうまみがあふれる、あっさりとした甘味のある脂身が特長の豚肉です。
当社は、「食」への安心・安全を最優先に考え「元氣のみなもとをつくる」をモットーに、食肉の生産から、加工・販売までおこなう山形県の総合食肉会社です。当社はこれからも自社ブランド豚「米の娘ぶた」を中心に、“循環型農業”の実現を目指し、地域社会への貢献にも力を入れて、東北・山形県から“元氣のみなもと”を発信していきます。
【商品概要】
商品名 ：米の娘ぶた ロース味噌漬け 6枚
価格 ：4,740円(税込)
内容量 ：【米の娘ぶたロース大吟醸酒粕味噌漬け】100g×3PK
【米の娘ぶたロース赤ワイン味噌漬け】100g×3PK
商品特徴：米の娘ぶたのロースを山形県産素材使用の特製味噌だれに合わせた、解凍して焼くだけの冷凍味噌漬け。
販売 ：自社通販サイト「大商金山牧場オンラインショップ」
URL ：https://www.komenokofarm.com/?pid=183370135
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345211/images/bodyimage4】
【会社概要】
社名 ：株式会社大商金山牧場（たいしょうかねやまぼくじょう）
代表 ：代表取締役社長 小野木 重弥
本社所在地 ：山形県酒田市山居町2-3-8 庄内JAビル
TEL ：0234-43-8629
URL ：https://www.taisho-meat.co.jp/index.html
設立 ：1979 年（昭和 54 年）7 月
資本金 ：10,000 万円
事業内容：豚・生産飼育業務、豚肉脱骨・整形及び部分肉製造業務、業務用食肉アウトパック業務、食肉・加工食品卸売業務、生鮮食品・米穀の販売、食肉加工品製造販売・飲食販売業バイオガス発電事業
配信元企業：株式会社大商金山牧場
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■「米の娘ぶた(R)」ロースの脂の甘みと肉質、味噌だれの香りが高評価
米の娘ぶたロース味噌漬けは、山形県産の素材で仕立てた特製味噌だれに「米の娘ぶた」のロースを合わせた、当社のロングセラー商品です。特製味噌だれの味噌は山形県産のお米と大豆を100％使用しており、大吟醸の酒粕・赤ワインも山形県産にこだわっています。
審査では「米の娘ぶた」ロースの脂の甘みとやわらかい肉質、特製味噌だれの香りや味付けが高く評価されました。
【評価ポイント（一部抜粋）】
「米の娘ぶたロース大吟醸酒粕味噌漬け」
・酒粕と味噌の奥行きある旨味
・発酵由来の香りと香ばしさの調和
・確かな目利きで選ばれた地元素材の組み合わせ
受賞ページ https://www.japan-foodselection.com/prize/u_80q0wt_4
「米の娘ぶたロース赤ワイン味噌漬け」
・ロースの脂の甘みと赤身の濃厚な旨みを活かしている
・赤ワイン使用の味付けが抜群で、ご飯にもよく合う
・噛みきりやすく、子供や高齢者でも食べやすい
受賞ページ https://www.japan-foodselection.com/prize/y_w_ekf2t
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■第77回にて『米の娘餃子』も受賞した「グランプリ」
ジャパン・フード・セレクションは一般社団法人日本フードアナリスト協会が主催する、日本独自の食品・食材の審査・認証制度です。2024年7月の第77回にて「米の娘餃子」（30g×10個入）が同賞を獲得しており、この度の味噌漬けは当社商品として2度目の受賞となりました。
■自然豊かな山形県金山町で元氣に育つ「米の娘ぶた」
「米の娘ぶた」は、山形県金山町の自社農場「米の娘ファーム」で当社がこだわりを持って育てているブランド豚です。名前に米がつくように、国産の飼料用米と乳清（ホエー）を配合した飼料を食べて、のびのびと元氣に育ちます。肉質がやわらかく、かむたびにうまみがあふれる、あっさりとした甘味のある脂身が特長の豚肉です。
当社は、「食」への安心・安全を最優先に考え「元氣のみなもとをつくる」をモットーに、食肉の生産から、加工・販売までおこなう山形県の総合食肉会社です。当社はこれからも自社ブランド豚「米の娘ぶた」を中心に、“循環型農業”の実現を目指し、地域社会への貢献にも力を入れて、東北・山形県から“元氣のみなもと”を発信していきます。
【商品概要】
商品名 ：米の娘ぶた ロース味噌漬け 6枚
価格 ：4,740円(税込)
内容量 ：【米の娘ぶたロース大吟醸酒粕味噌漬け】100g×3PK
【米の娘ぶたロース赤ワイン味噌漬け】100g×3PK
商品特徴：米の娘ぶたのロースを山形県産素材使用の特製味噌だれに合わせた、解凍して焼くだけの冷凍味噌漬け。
販売 ：自社通販サイト「大商金山牧場オンラインショップ」
URL ：https://www.komenokofarm.com/?pid=183370135
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345211/images/bodyimage4】
【会社概要】
社名 ：株式会社大商金山牧場（たいしょうかねやまぼくじょう）
代表 ：代表取締役社長 小野木 重弥
本社所在地 ：山形県酒田市山居町2-3-8 庄内JAビル
TEL ：0234-43-8629
URL ：https://www.taisho-meat.co.jp/index.html
設立 ：1979 年（昭和 54 年）7 月
資本金 ：10,000 万円
事業内容：豚・生産飼育業務、豚肉脱骨・整形及び部分肉製造業務、業務用食肉アウトパック業務、食肉・加工食品卸売業務、生鮮食品・米穀の販売、食肉加工品製造販売・飲食販売業バイオガス発電事業
配信元企業：株式会社大商金山牧場
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