［開催報告］とるだけ育休を解消「両親学級｜赤ちゃんを迎えるパパの役割」
一般社団法人ボディセンス・インスティテュートは、2026年3月22日（日）、トヨタモビリティ富山 高岡にて今年度初回となる「第1回 企業主導型両親学級」を開催いたしました。
今回のテーマは「赤ちゃんを迎えるパパの役割」。
富山県内から、出産を控えたプレパパ・プレママ、そして産後に赤ちゃんと一緒に参加されたご家族など、計14組の親子にご参加いただきました。
開催概要
［日 時］2026年 3月22日（日）10:30～12:00
［会 場］トヨタモビリティ富山 高岡（高岡市美幸町）
［対 象］妊娠4ヶ月～10ヶ月／生後２ヶ月～１歳くらいまでのパパママ＆赤ちゃんとご家族
［参加費］無料
［内 容］
前半：「妊娠中・産後の養生法、赤ちゃんの抱き方と遊び」
講師：一般社団法人ボディセンス・インスティテュート 代表理事 高橋由紀
後半：「赤ちゃんを迎えるパパの役割」
講師：産婦人科医 津田竜広
地域企業の皆様による温かいサポート
本事業は、地域の未来を担う子どもたちとご家族を支えるため、多くの地元企業の皆様にご協力をいただいております。
プラチナサポーター
トヨタモビリティ富山 高岡／ 地域貢献の一環として、開放感のある素晴らしい会場をご提供いただきました。
オダケホーム／会場内に特設ブースを出展。アンケートに答えてくれたご家族へ、世界にひとつだけの「手形足形スタンプ」と専用シートをプレゼントいただき、親子の記念に残る温かい時間を演出してくださいました。
協力
アルビス 美幸町店／多くのご家族が安心して来場できるよう、駐車場の貸し出しにご協力をいただきました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345209/images/bodyimage1】
前半：産前産後の養生法・赤ちゃんの抱き方と遊び
前半では、当法人代表の高橋由紀が、妊娠中・産後の養生法、赤ちゃんの抱き方や遊び方についてレクチャーを行いました。
今回は出産間近の妊婦さんも多く、特に「お尻歩き」「呼吸法（丹田呼吸）」を重点的に実践し、赤ちゃん人形を使って抱っこの練習も体験しました。
■お尻歩き
骨盤周りの筋肉をしなやかにし、スムーズな出産を促す効果があります。また、産後の骨盤調整やコア（体幹）強化にも繋がり、腰痛改善にも役立ちます。
■呼吸法（丹田呼吸）
胸に空気をため、その空気を下腹（丹田）にストンと落とし、お腹を薄くしながら行う呼吸法です。下腹部（丹田）に意識を向ける事で、心の安定にもつながります。高橋からは「呼吸を長くする練習は安産に直結します。ぜひご自宅でも続けてください」と、参加者へエールが送られました。
■赤ちゃんの抱き方
据わる前の赤ちゃんの安全な支え方を丁寧にレクチャーしました。
・首の支え方
後頭部の耳の後ろあたりにある「ぼんのくぼ」を親指と人差し指で支え、手のひら全体で包み込む基本の形を練習しました。
・手の使い方、ゲップのさせ方
ゲップをさせる際の抱き方として、パパやママの肩より上に赤ちゃんの顔が出るように抱き上げる手の使い方も学びました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345209/images/bodyimage2】
赤ちゃんを迎えるパパの役割
後半は、「赤ちゃんを迎えるパパの役割」をテーマに、産婦人科医・津田竜広先生に講義を行っていただきました。
津田先生は、ご自身の子育て経験に触れつつ、男性の育児休暇についてもお話されました。
昨今、男性の育休取得率は向上していますが、休暇中に何をすべきか戸惑う「とるだけ育休」が課題となっています。
今回のテーマは「赤ちゃんを迎えるパパの役割」。
富山県内から、出産を控えたプレパパ・プレママ、そして産後に赤ちゃんと一緒に参加されたご家族など、計14組の親子にご参加いただきました。
開催概要
［日 時］2026年 3月22日（日）10:30～12:00
［会 場］トヨタモビリティ富山 高岡（高岡市美幸町）
［対 象］妊娠4ヶ月～10ヶ月／生後２ヶ月～１歳くらいまでのパパママ＆赤ちゃんとご家族
［参加費］無料
［内 容］
前半：「妊娠中・産後の養生法、赤ちゃんの抱き方と遊び」
講師：一般社団法人ボディセンス・インスティテュート 代表理事 高橋由紀
後半：「赤ちゃんを迎えるパパの役割」
講師：産婦人科医 津田竜広
地域企業の皆様による温かいサポート
本事業は、地域の未来を担う子どもたちとご家族を支えるため、多くの地元企業の皆様にご協力をいただいております。
プラチナサポーター
トヨタモビリティ富山 高岡／ 地域貢献の一環として、開放感のある素晴らしい会場をご提供いただきました。
オダケホーム／会場内に特設ブースを出展。アンケートに答えてくれたご家族へ、世界にひとつだけの「手形足形スタンプ」と専用シートをプレゼントいただき、親子の記念に残る温かい時間を演出してくださいました。
協力
アルビス 美幸町店／多くのご家族が安心して来場できるよう、駐車場の貸し出しにご協力をいただきました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345209/images/bodyimage1】
前半：産前産後の養生法・赤ちゃんの抱き方と遊び
前半では、当法人代表の高橋由紀が、妊娠中・産後の養生法、赤ちゃんの抱き方や遊び方についてレクチャーを行いました。
今回は出産間近の妊婦さんも多く、特に「お尻歩き」「呼吸法（丹田呼吸）」を重点的に実践し、赤ちゃん人形を使って抱っこの練習も体験しました。
■お尻歩き
骨盤周りの筋肉をしなやかにし、スムーズな出産を促す効果があります。また、産後の骨盤調整やコア（体幹）強化にも繋がり、腰痛改善にも役立ちます。
■呼吸法（丹田呼吸）
胸に空気をため、その空気を下腹（丹田）にストンと落とし、お腹を薄くしながら行う呼吸法です。下腹部（丹田）に意識を向ける事で、心の安定にもつながります。高橋からは「呼吸を長くする練習は安産に直結します。ぜひご自宅でも続けてください」と、参加者へエールが送られました。
■赤ちゃんの抱き方
据わる前の赤ちゃんの安全な支え方を丁寧にレクチャーしました。
・首の支え方
後頭部の耳の後ろあたりにある「ぼんのくぼ」を親指と人差し指で支え、手のひら全体で包み込む基本の形を練習しました。
・手の使い方、ゲップのさせ方
ゲップをさせる際の抱き方として、パパやママの肩より上に赤ちゃんの顔が出るように抱き上げる手の使い方も学びました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345209/images/bodyimage2】
赤ちゃんを迎えるパパの役割
後半は、「赤ちゃんを迎えるパパの役割」をテーマに、産婦人科医・津田竜広先生に講義を行っていただきました。
津田先生は、ご自身の子育て経験に触れつつ、男性の育児休暇についてもお話されました。
昨今、男性の育休取得率は向上していますが、休暇中に何をすべきか戸惑う「とるだけ育休」が課題となっています。