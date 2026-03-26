ヘリカル型スリットカップリングの世界市場2026年、グローバル市場規模（単一ヘリカルカップリング、二重ヘリカルカップリング）・分析レポートを発表
2026年3月26日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ヘリカル型スリットカップリングの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、ヘリカル型スリットカップリングのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
最新の調査によると、世界のヘリカル型スリットカップリング市場規模は2024年に13億5300万ドルと評価されています。産業機械の高精度化や自動化設備の普及に伴い、市場規模は2031年までに20億7200万ドルへ拡大すると予測されています。調査期間における年平均成長率は6.3％と見込まれています。
ヘリカル型スリットカップリングは、螺旋状のスリット構造を利用した弾性機械接続部品です。この構造によりトルクを効率的に伝達しながら、軸方向、角度方向、半径方向のずれを吸収および補正することができます。高精度な動力伝達と優れた振動吸収性能を持つため、精密機械や自動化設備で広く使用されています。
特にサーボシステム、エンコーダ、ステッピングモーターなどの精密制御機器では、軸の位置精度や振動抑制が重要となるため、ヘリカル型スリットカップリングは重要な機械要素となっています。本レポートでは、米国の関税制度や国際政策の変化も考慮しながら、市場競争構造、地域経済の動向、サプライチェーンの安定性などを総合的に分析しています。
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調査内容と分析範囲
本レポートは、世界のヘリカル型スリットカップリング市場について詳細かつ包括的に分析した市場調査です。メーカー別、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の視点から、定量分析と定性分析を組み合わせて市場の動向を評価しています。
市場規模の分析では、消費額（百万ドル）、販売数量（千個）、平均販売価格（ドル／個）を指標として、2020年から2031年までの市場動向および将来予測を提示しています。さらに、地域別および国別の市場規模、販売動向、価格変動などについても詳細に分析しています。
また、2025年時点の主要企業の市場シェア推計、企業プロフィール、代表的な製品事例なども掲載されています。これにより、企業の競争力や市場戦略、製品開発動向を把握することができます。
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市場セグメント分析
ヘリカル型スリットカップリング市場は、主に構造タイプと用途の2つの観点から分類されています。
構造タイプでは、シングルヘリカルカップリングとダブルヘリカルカップリングの2種類に分類されています。シングルヘリカルタイプは単一の螺旋スリット構造を持ち、コンパクトな設計と高い柔軟性を特徴としています。一方、ダブルヘリカルタイプは二重の螺旋構造を持ち、より高いトルク伝達能力と安定した動力伝達性能を提供します。
用途別では、エンコーダ、ステッピングモーター、その他の精密機械用途に分類されています。エンコーダ用途では回転位置の高精度検出のために使用され、ステッピングモーター用途では精密位置制御を支える重要な機械部品として活用されています。
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主要企業と競争環境
本市場には多くの機械部品メーカーおよび動力伝達装置メーカーが参入しています。主要企業として、Helical Products (MW Industries)、Ruland、Regal Rexnord、Seimens、KTR、The Timken、R+W Coupling、SDP/SI、Walther Flender、Naismith Engineering、Coup Link、Abssac、JBJ Techniques、ABE Equipmentなどが挙げられます。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ヘリカル型スリットカップリングの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、ヘリカル型スリットカップリングのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
最新の調査によると、世界のヘリカル型スリットカップリング市場規模は2024年に13億5300万ドルと評価されています。産業機械の高精度化や自動化設備の普及に伴い、市場規模は2031年までに20億7200万ドルへ拡大すると予測されています。調査期間における年平均成長率は6.3％と見込まれています。
ヘリカル型スリットカップリングは、螺旋状のスリット構造を利用した弾性機械接続部品です。この構造によりトルクを効率的に伝達しながら、軸方向、角度方向、半径方向のずれを吸収および補正することができます。高精度な動力伝達と優れた振動吸収性能を持つため、精密機械や自動化設備で広く使用されています。
特にサーボシステム、エンコーダ、ステッピングモーターなどの精密制御機器では、軸の位置精度や振動抑制が重要となるため、ヘリカル型スリットカップリングは重要な機械要素となっています。本レポートでは、米国の関税制度や国際政策の変化も考慮しながら、市場競争構造、地域経済の動向、サプライチェーンの安定性などを総合的に分析しています。
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調査内容と分析範囲
本レポートは、世界のヘリカル型スリットカップリング市場について詳細かつ包括的に分析した市場調査です。メーカー別、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の視点から、定量分析と定性分析を組み合わせて市場の動向を評価しています。
市場規模の分析では、消費額（百万ドル）、販売数量（千個）、平均販売価格（ドル／個）を指標として、2020年から2031年までの市場動向および将来予測を提示しています。さらに、地域別および国別の市場規模、販売動向、価格変動などについても詳細に分析しています。
また、2025年時点の主要企業の市場シェア推計、企業プロフィール、代表的な製品事例なども掲載されています。これにより、企業の競争力や市場戦略、製品開発動向を把握することができます。
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市場セグメント分析
ヘリカル型スリットカップリング市場は、主に構造タイプと用途の2つの観点から分類されています。
構造タイプでは、シングルヘリカルカップリングとダブルヘリカルカップリングの2種類に分類されています。シングルヘリカルタイプは単一の螺旋スリット構造を持ち、コンパクトな設計と高い柔軟性を特徴としています。一方、ダブルヘリカルタイプは二重の螺旋構造を持ち、より高いトルク伝達能力と安定した動力伝達性能を提供します。
用途別では、エンコーダ、ステッピングモーター、その他の精密機械用途に分類されています。エンコーダ用途では回転位置の高精度検出のために使用され、ステッピングモーター用途では精密位置制御を支える重要な機械部品として活用されています。
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主要企業と競争環境
本市場には多くの機械部品メーカーおよび動力伝達装置メーカーが参入しています。主要企業として、Helical Products (MW Industries)、Ruland、Regal Rexnord、Seimens、KTR、The Timken、R+W Coupling、SDP/SI、Walther Flender、Naismith Engineering、Coup Link、Abssac、JBJ Techniques、ABE Equipmentなどが挙げられます。