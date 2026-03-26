ステルスアクションゲーム『METAL GEAR SOLID 4 GUNS OF THE PATRIOTS』より、雷電が1/6スケールスタチューとして登場！2026年3月26日予約開始！
ホビーメーカー株式会社Gecco（本社：大阪府東大阪市）は、KONAMIのステルスアクションゲーム『METAL GEAR SOLID 4 GUNS OF THE PATRIOTS』に登場する雷電の1/6スケールスタチューの予約受付を2026年3月26日に開始します。
【商品概要】
・商品名：METAL GEAR SOLID 4 GUNS OF THE PATRIOTS 雷電 1/6スケールスタチュー
・商品サイズ：全高約320ｍｍ （1/6スケール）
・仕様：塗装済みスタチュー
・素材：ポリストーン
・販売価格：54,780円（税込）
・発売日：2026年8月～11月
・原型制作：灰石（Rolandteller）
・ペインター：明山勝重（-accent-）
・製品ページ：https://gecco.co.jp/product/raiden/
・企画・製造・：株式会社Gecco
・販売：メトロ科学模型株式会社
・コピーライト：(C)Konami Digital Entertainment
＜商品に関するお問い合わせ先＞
株式会社Gecco 広報課
E-mail：info2@gecco.co.jp TEL：072-968-8162 FAX：072-968-8163
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ステルスアクションゲーム『METAL GEAR SOLID 4 GUNS OF THE PATRIOTS』にて重要な役回りで存在感を放つ雷電が1/6スケールスタチューとして登場。その凛とした立ち姿と表情からはスネークを守るという強い使命感を読み取ることができる。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344575/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344575/images/bodyimage2】
強化骨格のほか、高周波ブレードやナイフなどの装備に至るまでディテールが精緻に造形されている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344575/images/bodyimage3】
スタチューは、劇中で主人公ソリッド・スネークを援護するシーンをモチーフにしており、足元には撃破した「月光」の残骸が散乱している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344575/images/bodyimage4】
頭部はバイザーを下した状態のものも付属。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344575/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社Gecco
【商品概要】
・商品名：METAL GEAR SOLID 4 GUNS OF THE PATRIOTS 雷電 1/6スケールスタチュー
・商品サイズ：全高約320ｍｍ （1/6スケール）
・仕様：塗装済みスタチュー
・素材：ポリストーン
・販売価格：54,780円（税込）
・発売日：2026年8月～11月
・原型制作：灰石（Rolandteller）
・ペインター：明山勝重（-accent-）
・製品ページ：https://gecco.co.jp/product/raiden/
・企画・製造・：株式会社Gecco
・販売：メトロ科学模型株式会社
・コピーライト：(C)Konami Digital Entertainment
＜商品に関するお問い合わせ先＞
株式会社Gecco 広報課
E-mail：info2@gecco.co.jp TEL：072-968-8162 FAX：072-968-8163
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ステルスアクションゲーム『METAL GEAR SOLID 4 GUNS OF THE PATRIOTS』にて重要な役回りで存在感を放つ雷電が1/6スケールスタチューとして登場。その凛とした立ち姿と表情からはスネークを守るという強い使命感を読み取ることができる。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344575/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344575/images/bodyimage2】
強化骨格のほか、高周波ブレードやナイフなどの装備に至るまでディテールが精緻に造形されている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344575/images/bodyimage3】
スタチューは、劇中で主人公ソリッド・スネークを援護するシーンをモチーフにしており、足元には撃破した「月光」の残骸が散乱している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344575/images/bodyimage4】
頭部はバイザーを下した状態のものも付属。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344575/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社Gecco
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