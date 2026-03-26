世界のコブラウジング市場、2035年までに112億5,000万米ドルを突破へ：年平均成長率（CAGR）12.16%が成長を牽引

世界のコブラウジング市場、2035年までに112億5,000万米ドルを突破へ：年平均成長率（CAGR）12.16%が成長を牽引