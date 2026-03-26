ミートスキナー供給側分析：世界の生産能力・販売量・平均価格動向（2026-2032）
ミートスキナー世界総市場規模
ミートスキナーとは、食肉加工工程において肉表面の皮膜、筋膜、脂肪層、銀皮などを効率的かつ均一に除去するために使用される専用加工装置です。ミートスキナーは回転ブレードと搬送ローラーの組み合わせにより原料肉を安定的に送り込み、歩留まりを維持しながら過剰な肉の削り取りを抑制できる点が特長です。主に牛肉・豚肉・鶏肉のトリミング工程や精肉の規格化処理に用いられ、作業の自動化、省人化、衛生性向上に寄与します。また刃のギャップ調整や速度制御により厚みの微調整が可能であり、加工品質の均一化と生産効率の向上を同時に実現する装置として食品加工現場で広く採用されています。
図. ミートスキナーの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345212/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345212/images/bodyimage2】
YHResearch調査チームの最新レポート「グローバルミートスキナーのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の491百万米ドルから2032年には577百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは2.7%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバルミートスキナーのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、食肉加工の自動化需要の拡大
人手不足や作業効率向上への要求の高まりにより、食肉加工ラインの自動化投資が進んでいます。特に大量処理を行う食肉工場では、均一なトリミング品質と高速処理を同時に実現できるミートスキナーの導入が重要視されています。ミートスキナーは作業者の熟練度に依存しない加工を可能にし、省人化と生産性向上を実現できるため、市場需要を押し上げる要因となっています。
2、食品安全・衛生基準の高度化
各国で食品安全規制や衛生基準が厳格化する中、手作業によるトリミング工程から機械化への移行が進んでいます。ミートスキナーはステンレス構造や洗浄性に優れた設計により、交差汚染リスクの低減に寄与します。また、一定の厚みで皮膜や脂肪を除去できるため品質のばらつきも抑えられ、衛生管理と品質管理の両面からミートスキナーの市場需要を支えています。
3、加工肉製品需要の増加
ハム、ベーコン、惣菜用原料肉などの加工食品市場の拡大により、原料肉の規格化ニーズが高まっています。ミートスキナーは脂肪層や筋膜を均一に除去し、加工工程に適した原料肉を安定供給できるため、食品メーカーにとって重要な設備となっています。このような加工肉製品の需要増加が、ミートスキナーの導入拡大を後押ししています。
今後の発展チャンス
1、高付加価値精肉製品への対応需要
外食産業や小売業では、規格化された高品質な精肉の需要が増加しています。均一な厚みで脂肪や筋膜を除去できるミートスキナーは、高級部位のトリミングやプレミアム商品向け加工に適しています。見た目品質や歩留まりの最適化が求められる分野において、ミートスキナーの高精度化は新たな市場機会を創出すると期待されています。
2、中小規模加工事業者への普及拡大
従来は大規模工場中心であったミートスキナーですが、小型化・低価格化の進展により中小規模の食肉加工業者への導入が進む可能性があります。省スペース設計や簡易操作機能を備えたミートスキナーは、導入ハードルを下げることで新規需要を開拓できます。このようなユーザー層の拡大は市場成長の重要な機会となります。
ミートスキナーとは、食肉加工工程において肉表面の皮膜、筋膜、脂肪層、銀皮などを効率的かつ均一に除去するために使用される専用加工装置です。ミートスキナーは回転ブレードと搬送ローラーの組み合わせにより原料肉を安定的に送り込み、歩留まりを維持しながら過剰な肉の削り取りを抑制できる点が特長です。主に牛肉・豚肉・鶏肉のトリミング工程や精肉の規格化処理に用いられ、作業の自動化、省人化、衛生性向上に寄与します。また刃のギャップ調整や速度制御により厚みの微調整が可能であり、加工品質の均一化と生産効率の向上を同時に実現する装置として食品加工現場で広く採用されています。
図. ミートスキナーの製品画像
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YHResearch調査チームの最新レポート「グローバルミートスキナーのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の491百万米ドルから2032年には577百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは2.7%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバルミートスキナーのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、食肉加工の自動化需要の拡大
人手不足や作業効率向上への要求の高まりにより、食肉加工ラインの自動化投資が進んでいます。特に大量処理を行う食肉工場では、均一なトリミング品質と高速処理を同時に実現できるミートスキナーの導入が重要視されています。ミートスキナーは作業者の熟練度に依存しない加工を可能にし、省人化と生産性向上を実現できるため、市場需要を押し上げる要因となっています。
2、食品安全・衛生基準の高度化
各国で食品安全規制や衛生基準が厳格化する中、手作業によるトリミング工程から機械化への移行が進んでいます。ミートスキナーはステンレス構造や洗浄性に優れた設計により、交差汚染リスクの低減に寄与します。また、一定の厚みで皮膜や脂肪を除去できるため品質のばらつきも抑えられ、衛生管理と品質管理の両面からミートスキナーの市場需要を支えています。
3、加工肉製品需要の増加
ハム、ベーコン、惣菜用原料肉などの加工食品市場の拡大により、原料肉の規格化ニーズが高まっています。ミートスキナーは脂肪層や筋膜を均一に除去し、加工工程に適した原料肉を安定供給できるため、食品メーカーにとって重要な設備となっています。このような加工肉製品の需要増加が、ミートスキナーの導入拡大を後押ししています。
今後の発展チャンス
1、高付加価値精肉製品への対応需要
外食産業や小売業では、規格化された高品質な精肉の需要が増加しています。均一な厚みで脂肪や筋膜を除去できるミートスキナーは、高級部位のトリミングやプレミアム商品向け加工に適しています。見た目品質や歩留まりの最適化が求められる分野において、ミートスキナーの高精度化は新たな市場機会を創出すると期待されています。
2、中小規模加工事業者への普及拡大
従来は大規模工場中心であったミートスキナーですが、小型化・低価格化の進展により中小規模の食肉加工業者への導入が進む可能性があります。省スペース設計や簡易操作機能を備えたミートスキナーは、導入ハードルを下げることで新規需要を開拓できます。このようなユーザー層の拡大は市場成長の重要な機会となります。