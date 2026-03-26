世界赤外線ウォールヒーター市場データベース：企業調査、価格推移、販売動向の徹底分析2026
赤外線ウォールヒーター世界総市場規模
赤外線ウォールヒーターとは、壁面に設置して使用する放射型暖房機器であり、電気ヒーターやガス燃焼部から発生する赤外線を利用して、人や床、壁、家具などの物体を直接加熱する暖房方式です。赤外線ウォールヒーターは空気を対流させる従来の暖房機と異なり、温風をほとんど発生させないため、乾燥や粉じんの舞い上がりを抑制できる点が特徴です。また、設置スペースを取らない壁掛け構造により、省スペース性と安全性に優れ、住宅、オフィス、商業施設、半屋外空間など幅広い用途に適用されます。さらに、立ち上がりが速く局所暖房が可能であることから、エネルギー効率の向上やゾーン別温度管理にも適した暖房ソリューションとして注目されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345222/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345222/images/bodyimage2】
YHResearch調査チームの最新レポート「グローバル赤外線ウォールヒーターのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の508百万米ドルから2032年には690百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは5.3%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバル赤外線ウォールヒーターのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、省エネルギー暖房ニーズの拡大
赤外線ウォールヒーターの市場を牽引する最大の要因は、省エネルギー性能に対する需要の高まりです。赤外線ウォールヒーターは空気ではなく対象物を直接加熱する方式のため、熱損失が少なく、従来の対流式暖房と比較してエネルギー消費の削減が可能です。特にエネルギー価格の上昇やカーボン削減政策の強化により、効率的な暖房設備への
2、即時加熱・局所暖房への需要増加
赤外線ウォールヒーターは電源投入後すぐに放射熱を供給し、特定のエリアのみを効率的に暖めることができます。この即時性とゾーン暖房性能は、浴室、ガレージ、屋外テラス、倉庫など部分暖房が求められる用途に適しており、商業施設や住宅分野での導入拡大を促進しています。局所的な暖房ニーズの増加は、赤外線ウォールヒーター市場の成長を支える重要な要因となっています。
3、住宅・商業・産業分野での用途拡大
赤外線ウォールヒーターは住宅、商業施設、産業施設など多様な環境で使用可能であり、用途の広さが市場成長を促進しています。壁掛け型構造により設置スペースを節約できる点も評価されており、既存建物への後付け需要も増加しています。さらに、直接放射による快適な暖房特性により、屋内外を問わず幅広い用途で採用が進んでいます。
今後の発展チャンス
1、高効率発熱材料・薄型設計の進化
赤外線ウォールヒーターでは、カーボンファイバーや先進セラミックなどの高性能発熱体の採用が進んでおり、加熱効率の向上や長寿命化が実現されています。また、壁面に一体化できる薄型パネル設計も開発されており、インテリア性と省スペース性の両立が可能になっています。これにより、住宅や商業施設のリニューアル市場において赤外線ウォールヒーターの採用機会がさらに拡大すると見込まれます。
赤外線ウォールヒーターとは、壁面に設置して使用する放射型暖房機器であり、電気ヒーターやガス燃焼部から発生する赤外線を利用して、人や床、壁、家具などの物体を直接加熱する暖房方式です。赤外線ウォールヒーターは空気を対流させる従来の暖房機と異なり、温風をほとんど発生させないため、乾燥や粉じんの舞い上がりを抑制できる点が特徴です。また、設置スペースを取らない壁掛け構造により、省スペース性と安全性に優れ、住宅、オフィス、商業施設、半屋外空間など幅広い用途に適用されます。さらに、立ち上がりが速く局所暖房が可能であることから、エネルギー効率の向上やゾーン別温度管理にも適した暖房ソリューションとして注目されています。
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YHResearch調査チームの最新レポート「グローバル赤外線ウォールヒーターのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の508百万米ドルから2032年には690百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは5.3%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバル赤外線ウォールヒーターのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、省エネルギー暖房ニーズの拡大
赤外線ウォールヒーターの市場を牽引する最大の要因は、省エネルギー性能に対する需要の高まりです。赤外線ウォールヒーターは空気ではなく対象物を直接加熱する方式のため、熱損失が少なく、従来の対流式暖房と比較してエネルギー消費の削減が可能です。特にエネルギー価格の上昇やカーボン削減政策の強化により、効率的な暖房設備への
2、即時加熱・局所暖房への需要増加
赤外線ウォールヒーターは電源投入後すぐに放射熱を供給し、特定のエリアのみを効率的に暖めることができます。この即時性とゾーン暖房性能は、浴室、ガレージ、屋外テラス、倉庫など部分暖房が求められる用途に適しており、商業施設や住宅分野での導入拡大を促進しています。局所的な暖房ニーズの増加は、赤外線ウォールヒーター市場の成長を支える重要な要因となっています。
3、住宅・商業・産業分野での用途拡大
赤外線ウォールヒーターは住宅、商業施設、産業施設など多様な環境で使用可能であり、用途の広さが市場成長を促進しています。壁掛け型構造により設置スペースを節約できる点も評価されており、既存建物への後付け需要も増加しています。さらに、直接放射による快適な暖房特性により、屋内外を問わず幅広い用途で採用が進んでいます。
今後の発展チャンス
1、高効率発熱材料・薄型設計の進化
赤外線ウォールヒーターでは、カーボンファイバーや先進セラミックなどの高性能発熱体の採用が進んでおり、加熱効率の向上や長寿命化が実現されています。また、壁面に一体化できる薄型パネル設計も開発されており、インテリア性と省スペース性の両立が可能になっています。これにより、住宅や商業施設のリニューアル市場において赤外線ウォールヒーターの採用機会がさらに拡大すると見込まれます。