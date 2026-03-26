炭化ケイ素ウェーハスライシングマシン業界の主要企業調査2026：競合分析、事業戦略、競争優位性
炭化ケイ素ウェーハスライシングマシン世界総市場規模
炭化ケイ素ウェーハスライシングマシンとは、SiCインゴット（炭化ケイ素結晶）を高精度かつ低損失で薄片化し、パワー半導体用基板となるウェーハを生成するための専用加工装置です。一般にダイヤモンドワイヤソーや内周刃ブレードなどの高硬度工具を用い、炭化ケイ素特有の高硬度・脆性材料特性に対応しながら切断精度、表面粗さ、歩留まりを最適化します。炭化ケイ素ウェーハスライシングマシンは、切断張力制御、振動抑制、冷却・スラリー供給、厚み均一化制御などの高度なプロセス技術を備え、後工程の研磨・エピ成長品質に大きく影響する重要な前工程装置として位置付けられます。特にEV用パワーデバイスや高耐圧半導体需要の拡大に伴い、高速化・低カーフロス化・大口径対応が求められています。
図. 炭化ケイ素ウェーハスライシングマシンの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345216/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345216/images/bodyimage2】
YHResearch調査チームの最新レポート「グローバル炭化ケイ素ウェーハスライシングマシンのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の225百万米ドルから2032年には501百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは14.3%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバル炭化ケイ素ウェーハスライシングマシンのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、EV・パワー半導体需要の急拡大
電気自動車（EV）やハイブリッド車の普及に伴い、高耐圧・高効率を実現できるSiCパワー半導体の需要が急速に拡大しています。これにより、SiC基板の量産体制構築が各半導体メーカーで進められており、インゴットを高精度に切断する炭化ケイ素ウェーハスライシングマシンの導入ニーズが高まっています。特に大口径化や高スループット対応が求められ、市場拡大を強く後押ししています。
2、再生可能エネルギー・電力インフラの高度化
太陽光発電、風力発電、蓄電システム、送配電設備などの分野では、高効率電力変換が求められており、SiCデバイスの採用が加速しています。これに伴い高品質SiCウェーハの安定供給が不可欠となり、材料ロスを抑えつつ高精度切断を実現する炭化ケイ素ウェーハスライシングマシンの需要が増加しています。電力変換効率向上への投資が市場成長の重要な推進力となっています。
3、半導体製造の内製化・サプライチェーン強化
各国の半導体産業政策や供給網リスクの低減を背景に、SiC基板製造の内製化や新規参入が増加しています。新規ライン立ち上げや増設に伴い、基板加工の前工程設備として炭化ケイ素ウェーハスライシングマシンの導入が進んでいます。特に材料加工工程の歩留まり向上を目的とした設備投資が市場拡大を支えています。
今後の発展チャンス
1、加工効率向上・低カーフロス技術の高度化
SiC材料の高コスト性を背景に、材料ロス削減と歩留まり向上への要求が強まっています。細径ダイヤモンドワイヤや高精度張力制御、低ダメージ切断技術の進展により、炭化ケイ素ウェーハスライシングマシンの高付加価値化が進みます。これにより装置の差別化が可能となり、プレミアム市場での成長機会が期待されます。
炭化ケイ素ウェーハスライシングマシンとは、SiCインゴット（炭化ケイ素結晶）を高精度かつ低損失で薄片化し、パワー半導体用基板となるウェーハを生成するための専用加工装置です。一般にダイヤモンドワイヤソーや内周刃ブレードなどの高硬度工具を用い、炭化ケイ素特有の高硬度・脆性材料特性に対応しながら切断精度、表面粗さ、歩留まりを最適化します。炭化ケイ素ウェーハスライシングマシンは、切断張力制御、振動抑制、冷却・スラリー供給、厚み均一化制御などの高度なプロセス技術を備え、後工程の研磨・エピ成長品質に大きく影響する重要な前工程装置として位置付けられます。特にEV用パワーデバイスや高耐圧半導体需要の拡大に伴い、高速化・低カーフロス化・大口径対応が求められています。
図. 炭化ケイ素ウェーハスライシングマシンの製品画像
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YHResearch調査チームの最新レポート「グローバル炭化ケイ素ウェーハスライシングマシンのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の225百万米ドルから2032年には501百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは14.3%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバル炭化ケイ素ウェーハスライシングマシンのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、EV・パワー半導体需要の急拡大
電気自動車（EV）やハイブリッド車の普及に伴い、高耐圧・高効率を実現できるSiCパワー半導体の需要が急速に拡大しています。これにより、SiC基板の量産体制構築が各半導体メーカーで進められており、インゴットを高精度に切断する炭化ケイ素ウェーハスライシングマシンの導入ニーズが高まっています。特に大口径化や高スループット対応が求められ、市場拡大を強く後押ししています。
2、再生可能エネルギー・電力インフラの高度化
太陽光発電、風力発電、蓄電システム、送配電設備などの分野では、高効率電力変換が求められており、SiCデバイスの採用が加速しています。これに伴い高品質SiCウェーハの安定供給が不可欠となり、材料ロスを抑えつつ高精度切断を実現する炭化ケイ素ウェーハスライシングマシンの需要が増加しています。電力変換効率向上への投資が市場成長の重要な推進力となっています。
3、半導体製造の内製化・サプライチェーン強化
各国の半導体産業政策や供給網リスクの低減を背景に、SiC基板製造の内製化や新規参入が増加しています。新規ライン立ち上げや増設に伴い、基板加工の前工程設備として炭化ケイ素ウェーハスライシングマシンの導入が進んでいます。特に材料加工工程の歩留まり向上を目的とした設備投資が市場拡大を支えています。
今後の発展チャンス
1、加工効率向上・低カーフロス技術の高度化
SiC材料の高コスト性を背景に、材料ロス削減と歩留まり向上への要求が強まっています。細径ダイヤモンドワイヤや高精度張力制御、低ダメージ切断技術の進展により、炭化ケイ素ウェーハスライシングマシンの高付加価値化が進みます。これにより装置の差別化が可能となり、プレミアム市場での成長機会が期待されます。