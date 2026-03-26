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桜の国で出会った二人の研究者。ここから世界に挑むストーリーが始まった。マンガで見る「コスメディ製薬物語」 第一話
コスメディ製薬株式会社
TTS（経皮吸収治療）に特化した研究開発を行う、京都薬科大学発ベンチャーのコスメディ製薬は、2026年5月で創業25周年を迎えます。
私たちの創業から四半世紀のストーリーを、全五話のマンガ「コスメディ製薬物語」としてお届けします。
【プレスリリース】2026.3.26
コスメディ製薬、創業から四半世紀のストーリーをマンガで公開( https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000079.000069471.html )
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【第一話】二人の研究者の出会い
※第二話は2026年4月2日（木）に配信予定です。