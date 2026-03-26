株式会社YTE(本社：大阪府大阪市)は2026年4月より、TVアニメ『名探偵コナン』の謎解きゲーム商品「謎ファイル」およびその派生商品「謎ファイルコレクション」の新作を発売いたします。

「謎ファイル」はYTEが2017年より発売している、クリアファイルとオリジナルストーリーの謎解き問題がセットとなった謎解き商品です。答えまで掲載されているヒントを実装しているため、どなたでも最後までお楽しみいただけます。

さらに「謎ファイルコレクション」と題したグッズの新作も登場。過去の「謎ファイル」のビジュアルを活用した缶バッジやアクリルスタンドをはじめ、謎解きキットをシェアできる「ナゾトキレターセット」や謎解き問題をデザインした「ナゾトキTシャツ」など、盛りだくさんの内容で「名探偵コナン」の世界を盛り上げてまいります。





◆ラインナップ紹介

・謎ファイル 2種 各1,430円(税込)





名探偵コナン謎ファイル 千速&重悟ver

名探偵コナン謎ファイル コナン＆世良ver





「千速＆重悟ver」「コナン＆世良ver」の2種をご用意。それぞれ異なるストーリー・異なる謎解きをお楽しみいただけます。※ゲームの進行にはWEBを使用します。プレイにはインターネットにアクセスできる端末が必要です。





・トレーディング箔押しスクエア缶バッジ(全11種) 各495円(税込)





トレーディング箔押しスクエア缶バッジ





「謎ファイル」の過去ビジュアル等を使用した、モノカラースタイルの缶バッジです。箔押し仕様でキラキラと輝きます。





・アクリルスタンド(全11種) 各1,760円(税込)





アクリルスタンド





「謎ファイル」の過去ビジュアル等を使用したモノカラースタイルのアクリルスタンドです。





・ナゾトキレターセット(全5種) 各770円(税込)





ナゾトキレターセット





謎解きシート付きレターセットです。同じセットが2つ入っており、友だちとシェアしてお楽しみいただけます。





・ナゾトキTシャツ(全4種) 各4,400円(税込)





ナゾトキTシャツ





キャラをモチーフにした謎解き問題をスタイリッシュにデザインしたTシャツです。









◆注意事項

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。









◆発売情報

【事前注文期間】

2026年3月26日～4月17日

※YTE公式オンラインショップほか、各アニメショップ等にて注文を受け付けております。

※ご注文いただいた方の商品のお届けは一般発売日より後の7月中旬以降を予定しています(商品によってお届け日が異なります)。確実な購入をご希望されるお客様は事前注文をご利用ください。





【一般発売開始日】

2026年4月中旬頃より順次発売

発売店舗：全国の劇場、アニメショップ、通販サイト、謎解き店舗等

※いち早く購入されたい方は一般店舗をご利用ください。販売店舗によって商品の入荷状況は異なります。









◆権利表記

(C)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996









【会社概要】

会社名： 株式会社YTE

代表者： 代表取締役社長 梅田 尚哉

所在地： 大阪府大阪市中央区城見1-3-50 読売テレビ本社ビル7階

URL ： https://www.yte.co.jp

TEL ： 06-4791-3600

FAX ： 06-4791-3610









【体験型エンタメとは】

YTEでは、参加者が主体的にアクションを起こして楽しめる参加型・体験型のコンテンツを「体験型エンタメ」と呼称しています。具体的には「謎解き／ARG(代替現実ゲーム)／XRコンテンツ(AR・MR・SR・VR)／参加型推理／マーダーミステリー／人狼／イマーシブシアター／LARP／TRPG／アナログゲーム／テーマパーク／参加型アトラクション／トランスメディアストーリーテリング／イマーシブミュージアム」などを指しますが、まだジャンルとして名称が存在しない、新たな体験型エンタメも日夜生まれ続けています。





※「謎ファイル」は株式会社YTEの登録商標です。