伊東市(庁舎：静岡県伊東市、市長：杉本 憲也)は、令和8年4月11日(土)から4月30日(木)まで小室山公園で小室山公園つつじ観賞会を開催します。





会場となる小室山公園つつじ園は、約35,000平方メートルもの広大な園内に40種類約10万本のつつじが植栽されており、見頃を迎えるとまるで赤い絨毯のように一面咲き乱れます。天気が良い日には、真っ赤なつつじの絨毯と一緒に富士山を眺めることもでき、絶景の写真スポットになっています。

つつじのトンネルも人気で、人間の背丈よりも大きく色鮮やかなつつじの中を歩くことができます。





小室山公園つつじ園





つつじのトンネル





また、小室山山頂には「小室山リッジウォーク“MISORA”」があり、おしゃれな「Cafe・321」も併設されています。「小室山リッジウォーク“MISORA”」では、相模灘や伊豆諸島、天気が良ければ富士山などが一望できます。「Cafe・321」は、全席オーシャン＆スカイビュー。地層をイメージした優しい色合いの店内や、カフェ利用者限定のウッドデッキでくつろぐことができます。

他にも、恐竜広場という大きな恐竜のモニュメントやアスレチックのあるお子様連れにも人気のスポットもあり、家族で楽しめる場所となっています。





小室山リッジウォーク“MISORA”





【店舗概要】

店舗名 ： 小室山リッジウォーク“MISORA”/Cafe・321

所在地 ： 〒414-0044 静岡県伊東市川奈小室山1428(小室山山頂)

アクセス： JR伊東線伊東駅から車15分(車)

JR伊東線伊東駅からバス23分

伊豆急行線川奈駅から徒歩20分(公共交通機関)

山頂まではリフトで片道約5分

営業時間： リフト 9：30～16：00

カフェ 10：00～16：00(15：30LO)

※時期により営業時間を変更する場合があります。

URL ： https://itospa.com/spot/detail_54327.html









なお、ご来園の皆様に安全につつじをご観賞いただくため、つつじの開花に合わせて臨時駐車場を開放するとともに園内の一部道路に通行規制を実施します。臨時駐車場の開放及び有料化につきましては、つつじの開花状況により期間が前後する可能性があります。詳細につきましては、公式HPを随時更新していますのでそちらをご確認ください。





小室山公園つつじ観賞会： https://itospa.com/event/detail_10010.html