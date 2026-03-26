リーベルホテル大阪(所在地：大阪市此花区)は、2026年5月15日(金)～2026年7月16日(木)までの期間、「Cafe & Bar LIBER」にて、「Citrus & Melon Fair」を開催します。レモンやオレンジなどの柑橘とメロンを主役にしたアフタヌーンティーのほか、旬の素材をふんだんに使用したパフェやジェラートなど、爽やかな初夏の味覚を楽しめる季節メニューを提供します。





＜特設ページ＞

https://hotel-liber.jp/event/2026_citrus_melon_fair/





Cafe & Bar LIBER「Citrus & Melon Fair」





■アフタヌーンティー

初夏のやわらかな陽光と、果実のきらめきを楽しむアフタヌーンティーが登場します。柑橘フルーツとメロンを主役に、瑞々しい果実をふんだんに使用したスイーツを揃え、明るく爽やかな初夏のティータイムをご用意します。オレンジと日向夏の酸味と甘みが広がる「オレンジと日向夏のムース」は、軽やかでなめらかな口当たり。鮮やかな黄色と丸いフォルムが可愛らしい一品です。「柑橘のパヴロヴァ」は、サクッとしたメレンゲに柑橘フルーツのソースを閉じ込め、果肉をトッピング。甘みと酸味が調和する爽やかな味わいと食感をお楽しみいただけます。また、ヨーグルトムースにフレッシュメロンをのせ、ライムやハーブの清涼感を合わせた「メロンとハーブのテラリウム」は、初夏の庭園を思わせる爽やかな色合いが魅力の一品です。季節感あふれるスイーツとともに、爽やかな果実の味わいが広がるアフタヌーンティーをぜひご堪能ください。





Citrus & Melon Soleil Afternoon Tea ～陽光あふれる初夏のプレシャスタイム～





(左から)オレンジと日向夏のムース・柑橘のパヴロヴァ・メロンとアマレットのヴェリーヌ (下)ベルガモットのパンペルデュ 生ハムとメロン





■アフタヌーンティーを彩るカクテルドリンク

アフタヌーンティーとともにお楽しみいただけるドリンクとして、メロンとグリーンティーを合わせた爽やかなカクテル「翠風(すいふう)」と、パッションフルーツやグレープフルーツを使用したノンアルコールカクテル「Pasionado(パッショナード)」をご用意しております。清涼感あふれる味わいで、少し大人気分を楽しみたいひとときや、ハイティーとしてもおすすめの一杯です。





カクテルドリンク (左)翠風 (右)Pasionade





販売期間：2026年5月15日(金)～7月16日(木)

提供時間：12時～17時(最終入店)

商品概要：Citrus & Melon Soleil Afternoon Tea

～陽光あふれる初夏のプレシャスタイム～

コーヒー・紅茶付き 5,000円 ／ カクテル1種付き 5,800円





＜スイーツ＞

・オレンジと日向夏のムース

・シトロン・ブランのタルト

・柑橘のパヴロヴァ

・メロンとアマレットのヴェリーヌ

・メロンとハーブのテラリウム

・メロンのショートケーキ ほか

＜セイボリー＞

・ベルガモットのパンペルデュ 生ハムとメロン

・鶏肉のグリル しし唐と西京味噌のソース

・海老と柚子香るクリームチーズのタルト









※数量限定につき、4日前までの事前予約制とさせていただきます。









■パフェ

層を重ねた華やかなビジュアルも楽しめる、初夏にぴったりのパフェを2種類ご用意しました。レモンとメロン、それぞれの果実の魅力が引き立つ爽やかな味わいをお楽しみいただけます。





パルフェ・シトロン「ジョーヌ・ノワゼット」





パルフェ・メロン「シトロン・ヴェール・エ・ココ」





販売期間：2026年5月15日(金)～2026年7月16日(木)

提供時間：14時～21時30分(ラストオーダー21時)

※ショートサイズは11時30分～14時の提供とさせていただきます。

商品概要：

・パルフェ・シトロン「ジョーヌ・ノワゼット」 2,000円

(ショートサイズ 1,000円)

爽やかなレモンを主役にした、初夏らしい軽やかなパフェ。なめらかなレモンヨーグルトのジェラートとフロマージュブランのクリームに、レモンカードやキャラメリゼ、はちみつゼリーを重ねました。





・パルフェ・メロン「シトロン・ヴェール・エ・ココ」 2,200円

(ショートサイズ 1,200円)

瑞々しいメロンの甘さを主役に、爽やかなライムの酸味を重ねたパフェ。ライムとオリーブオイルのジェラートがすっきりとした香りを広げ、ココナッツ風味のパンナコッタのやさしいコクが、味わいにまろやかさを添えます。









■ジェラート

アジア初のジェラート世界チャンピオン・柴野兄弟監修の本格的な味わい。濃厚な口どけのジェラートから、果実のフレッシュ感を楽しむソルベタイプ、さらに素材の奥行きを感じるプレミアムテイストまで、多彩なフレーバーを揃えております。





レモンヨーグルト 大阪産はちみつの香り





ココナッツとライム 塩ナッツクランブル





販売期間：2026年5月15日(金)～2026年7月16日(木)

提供時間：11時30分～22時(ラストオーダー21時30分)

※店内飲食は22時まで

商品概要：

・レモンヨーグルト 大阪産はちみつの香り 650円

ヨーグルトの爽やかな酸味に、レモンのフレッシュ感と大阪産はちみつの優しい甘さが広がるジェラート。





・ココナッツとライム 塩ナッツクランブル 650円

ココナッツの優しい甘さとまろやかなコクに合わせ、口の中にふわりと南国気分が広がるジェラート。





※シングルサイズの料金となります。

※写真はイメージです。

※表示の料金は、消費税・サービス料を含みます。

※内容は予告なく変更となる場合がございます。









■店舗概要

店舗名 ： リーベルホテル大阪 1F「Cafe & Bar LIBER」

所在地 ： 大阪府大阪市此花区桜島1-1-35

アクセス： JR「桜島駅」より徒歩約1分

営業時間： 11：30～22：00(フードL.O. 21：00、ドリンクL.O. 21：30)

※コース料理はL.O. 20：00

URL ： https://hotel-liber.jp/restaurant/liber/









■会社概要

商号 ： 株式会社武蔵野

代表者 ： 代表取締役社長 安田 信行

所在地 ： 〒351-0034 埼玉県朝霞市西原1-1-1

設立 ： 1969年12月

事業内容： 食品製造及び販売、スポーツレジャー施設の運営・管理

URL ： https://www.ms-net.co.jp/









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