2026年1月12日からテレビ東京系で放送およびNetflixで世界独占見放題配信され、3月16日に最終回を迎えた「キンパとおにぎり～恋するふたりは似ていてちがう～」で、日本ドラマに進出した韓国俳優ムン・ジフからコメントが発表されました。





ムン・ジフ_メイン





韓国と日本という異なる国籍と文化を持つ男女が価値観の違いに戸惑いながらも、次第に惹かれ合う純粋なロマンスを描いた「キンパとおにぎり～恋するふたりは似ていてちがう～」でムン・ジフが演じたのは、アニメーションを学ぶために日本へ留学した大学院生・パク・リン(カン・ヘウォン)をしっかりと支え、優しく守る『お兄さん』のような存在でありながら心の中ではパク・リンに片思いしている、韓国の大企業日本支社に勤めるエリート会社員・カン・ジュンホだ。





愛と友情の間で悩みながら片思いの相手を黙って支える真摯さと純粋さを持つカン・ジュンホを、ムン・ジフは繊細な感情表現で温かく人間味あふれる人物として魅力的に演じ、日本と世界の視聴者に強い印象を残した。 さらに、韓国の大企業の日本支社のエリート会社員という役柄に合わせ、初めて日本語での演技にも挑戦、日本の視聴者からも高い評価を得た。





ドラマを無事に終えたムン・ジフは

「日本のドラマに初めて挑戦したが、どこであっても良い作品を作るために注ぐ情熱は同じだと感じた。現場にいるすべての方々のおかげで、カン・ジュンホという役をうまく表現できた。本当に感謝している。また、これまでカン・ジュンホを応援し、愛してくださった視聴者の皆さんにも本当に感謝している。また別の作品でお会いできるよう努力します」

とコメントを残した。





「キンパとおにぎり～恋するふたりは似ていてちがう～」で日本、そして世界の視聴者からの注目度が急上昇したムン・ジフの気になる次回作は、日韓合作長編映画『私たちが歌った』(監督監督イ・ジュニ)。『私たちが歌った』ではチェ・チャン役にキャスティングされ、これまでの作品とはさらに異なる魅力的な姿を披露してくれることが期待される俳優ムン・ジフの今後の動向に注目だ。





ムン・ジフ_サブ１

ムン・ジフ_サブ２





■ムン・ジフ プロフィール

ボーイズグループA-JAXのメンバーとしてデビュー後、韓国でドラマ「ジャグラス」「こんにちは、ドラキュラ」「真心が届く～僕とスターのオフィス・ラブ！？～」「私を愛したスパイ」など多数の作品に出演。ウェブドラマ「目覚めたら3人の彼氏」「ソロじゃなくメロ」「ハンドメイドラブ」「ルルララ質屋」などでも活躍。2025年は韓国で話題のサッカー・バラエティ番組にも出演し話題を集め、2026年のグローバルライジングスターへの飛躍が期待される俳優。





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