バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」( https://p-bandai.jp/?rt=pr )では、『仮面ライダーBLACK RX』より、変身ベルト「サンライザー」を復刻リメイク版として商品化した「アクションコントロール DX変身ベルト サンライザー」(22,000円 税込／送料・手数料別途)の予約受付を2026年3月26日(木)16時に開始いたします。(発売元：株式会社バンダイ)





※商品購入ページ： https://p-bandai.jp/item/item-1000241671/?rt=pr





アクションコントロール DX変身ベルト サンライザー





■商品特長

1988年放送の『仮面ライダーBLACK RX』より、変身ベルト・サンライザーを復刻リメイクしたなりきり玩具「アクションコントロール DX変身ベルト サンライザー」が登場。

本商品は番組放送当時に発売された「アクションコントロール DXライダー変身ベルト」と「仮面ライダーBLACK RX 光る変身ベルト」の2つの変身ベルト玩具のギミックを一つに統合。さらに音声面の機能も追加し、新たな仮面ライダーBLACK RX のDX変身ベルト玩具として商品化いたします。





本商品には、「アクションコントロール版」の左右の円の回転発光機能と、「光る変身ベルト版」の内部メカ発光機能の両方を搭載。暗がりで発光させることで、劇中変身シーンのイメージを再現可能となりました。

さらに「アクションコントロール版」の目玉ギミックである変身ポーズ認識機能も搭載。付属の「リストビット」を左手首に装着し、変身ポーズをとることでベルトが反応、変身音やLEDの発光・回転が発動します。さらに変身後、左手をベルトの前に移動させることで、「リボルケイン」関連音声の発動も可能です。

ベルト天面にはボタンを搭載し、操作することで「RXキック音」「変身解除音」などの効果音が発動可能。さらに「ロボライダー」「バイオライダー」へのフォームチェンジ機能も搭載し、固有の音声が発動可能です。





アクションコントロール DX変身ベルト サンライザー(イメージ1)

アクションコントロール DX変身ベルト サンライザー(イメージ3)





■商品概要

・商品名 ：アクションコントロール DX変身ベルト サンライザー

( https://p-bandai.jp/item/item-1000241671/?rt=pr )

・価格 ：22,000円(税込)(送料・手数料別途)

・セット内容：サンライザー一式…1

リストビット…1

・商品サイズ：サンライザー本体…H約77mm×W約153mm×D約74mm

(胴回りサイズ：約49cm～65cm)

リストビット本体…H約60mm×W約68mm×D約32mm

・対象年齢 ：3才以上

・生産エリア：中国

・電池 ：サンライザー…単3電池×3(別売り)

リストビット…CR2032×1

※セットされている電池はテスト用です。

・予約期間 ：2026年3月26日(木)16時～2026年5月14日(木)23時予定

・商品お届け：2026年9月予定

・販売ルート：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」

( https://p-bandai.jp/?rt=pr )、他

・発売元 ：株式会社バンダイ





(C)石森プロ・東映





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