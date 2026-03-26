昭和女子大学（東京都世田谷区：学長 金尾朗）のCAFE3で4月2日から17日、世田谷区を拠点とするラグビーチーム「リコーブラックラムズ東京」と連携して、「カフェで推し活」企画を展開します。「推し選手」の投票や、学生が考案したオリジナル商品を提供、店内をラグビー仕様に装飾します。 今回の企画は、女子大生にラグビーやブラックラムズ東京をより身近に感じてもらおうと「推し活」に注目。「推し選手」投票を実施します。ラグビープロジェクトのメンバーが推し選手を5人に絞り、カフェ利用者にそれぞれの「推し選手」を選んで投票してもらいます。5選手の写真やアクリルスタンド、応援タオルなどで装飾し、選手たちのインタビュー動画を投影します。

オリジナル商品は、「がんばる女子のRAMSプロテインソフト」(280円)です。ラグビー選手たちが日ごろから筋力を鍛え、タンパク質をしっかり摂取しているのに対し、若い女性はダイエットなどの影響でタンパク質が不足しがちとなっています。そこで、人気のソフトクリームに、プロテイングラノーラをトッピングして、おいしく、タンパク質不足を意識してもらおうとの思いを込めました。 投票に参加した人は「がんばる女子のRAMSプロテインソフト」が50円引きになるほか、抽選で試合のチケットが当たるプレゼントもあります。

このほか、チームマスコット「ラムまる」のぬいぐるみや選手の等身大パネルと一緒に写真をとれるフォトスポットを設置、テーブルにはラグビーに関するクイズを載せて、楽しみながらラグビーを知ることができる工夫をしています。ラグビープロジェクトのインスタグラム @swu_ramgirlCAFE3のインスタグラム @swu_cafe3

昭和女子大学とラグビーチーム「リコーブラックラムズ東京」は2021年からパートナーシップ協定を締結、プロジェクト活動がスタートしました。学年学部をまたいで毎年十数人の学生が参加、ラグビーを通じて世田谷区内を活性化しようと、グッズ開発やイベント企画などに取り組んでいます。

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昭和女子大学企画広報部 03-3411-6597 / kouhou@swu.ac.jp昭和女子大学ホームページhttps://www.swu.ac.jp/