“ジュラシック・シリーズ”の記録的大ヒット映画『ジュラシック・パーク』の映画全編を大スクリーンで上映し、舞台上の80名超のフルオーケストラが音楽部分を映画に合わせて生演奏するというシネマオーケストラ（通称：シネオケ ®）*1が2026年夏、東京で開催されることが決定しました。

1993年に公開され、全世界で大ブームを巻き起こした『ジュラシック・パーク』。マイケル・クライトンの小説を巨匠スティーヴン・スピルバーグが映画化した本作は、当時最先端のCGを駆使して恐竜たちを現代に甦らせました。『ジュラシック・パーク』の音楽は、『スター・ウォーズ』『E.T.』『インディ・ジョーンズ』など数々の映画音楽を生み出したジョン・ウィリアムズ作曲。繊細にして大胆なスコア、広大で冒険心を煽る音楽がライブでフルオーケストラ演奏されることにより臨場感が増し、原野に放たれた恐竜たちがよりリアルに目の前に現れます。2023年夏公演、そして2024年に初の日本語版上演が開催された本公演は完売御礼。映画全編をフルオーケストラの生演奏と共にお贈りする興奮と感動の"超映画体験"にて、リアルに描かれる恐竜たちをお楽しみください！チケットは3/28(土)10:00より最速先行販売スタート。詳細は公式サイトをご参照ください。https://cineoke.info/on/jrinconcert/

公演概要

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=Yqaa8DBxwpg

『ジュラシック・パーク』in コンサート20262026年8月8日 (土）17:00開演 (16:00開場）＊字幕スーパー版（英語上映、日本語字幕）会場：東京国際フォーラム ホールA指揮：佐々木新平 管弦楽：東京フィルハーモニー交響楽団上映作品：『ジュラシック・パーク』音楽：ジョン・ウィリアムズ監督：スティーヴン・スピルバーグ出演：サム・ニール、ローラ・ダーン、ジェフ・ゴールドブラムほか上演時間：約2時間30分予定（休憩1回含む）チケット料金（全席指定・税込）：S席：大人 \9,900／小・中人 \6,900A席：大人 \7,900／小・中人 \4,900 B席：大人 \5,900／小・中人 \2,900 ・小・中人は5歳～17歳まで。入場時に年齢の分かる証明書のご提示をお願いする場合がございます。・5歳未満のお子様はご入場できません。・車イス席をご利用ご希望のお客様はS席をご購入いただき、東京公演はキョードー東京（0570-550-799）までお電話にてご連絡ください。3月２8日(土)1０:00より、チケット最速先行販売開始！キョードー東京 https://tickets.kyodotokyo.com/jurassicpark26/ 0570-550-799（平日11:00～18:00／土日祝10:00～18:00）チケット一般発売日：2026年6月6日(土)10:00AMお問い合わせ：キョードー東京 0570-550-799（平日11時～18時／土日祝10時～18時）公式ホームページ：https://cineoke.info/on/jrinconcert/主催：キョードー東京後援：interfm / TOKYO FM（東京）

＜出演者＞

指揮：佐々木新平

秋田県出身。幼少より音楽に目覚め、東京学芸大学および桐朋学園大学にて指揮を専攻後オーケストラ指揮者としてデビュー。その後ドイツミュンヘンへ留学しヨーロッパ各地にてさらなる研鑽を積んだ。数々のコンクールにおいても優秀な成績を収め、2015年フランスのブザンソン国際指揮者コンクールでは本選最終の8人に選出。現在各地のオーケストラとの演奏活動のほか、吹奏楽、合唱、オペラ、バレエ等あらゆるシーンで才能を発揮。加えて、地域への音楽普及や青少年のための教育活動にも勤しみ、また役者として映画へ出演するなど多方面に活動の幅を広げている。人気・実力ともに兼ね備えた世代を代表する指揮者の一人として、今、最も注目を浴びている。ホームページ ：https://shimpeisasaki.b-sheet.jp

1911年創立、日本で最も長い歴史をもつオーケストラ。シンフォニーオーケストラと劇場オーケストラの両機能を併せもつ。名誉音楽監督チョン・ミョンフン、首席指揮者アンドレア・バッティストーニ、特別客演指揮者ミハイル・プレトニョフ。自主公演の他、新国立劇場他でのオペラ・バレエ演奏、NHK他における放送演奏で高水準の演奏活動を展開。海外公演も積極的に行い、高い注目を集め る。1989年よりBunkamuraオーチャードホールとフランチャイズ契約を締結。文京区、千葉市、軽井沢町、長岡市と事業提携を、刈谷市と連携協定を結び、各地域との教育的、創造的な文化交流を行っている。https://www.tpo.or.jp/

注１）＜シネオケ(R)とは＞“大スクリーンでの映画上映 X オーケストラ生演奏による音楽” でお届けする新たなスタイルのコンサート。映画のセリフや効果音はそのままに、劇中に流れる音楽をオーケストラが演奏。映像・音楽の迫力は、臨場感を増幅させ、記憶に残る名シーン・登場人物の心理模様までもがより鮮やかに響いてきます。ヨーロッパやアメリカで人気を博し、日本でも「ウエスト・サイド物語」「ゴッドファーザー」「E.T.」「インディ・ジョーンズ」「バック・トゥ・ザ・フューチャー」「タイタニック」「ナイトメアー・ビフォア・クリスマス」「アリス・イン・ワンダーランド」「ハリー・ポッター」「スター・ウォーズ」シリーズ等の珠玉の名作が上演され、公演を重ねる度に熱烈なファンを築いています。「シネオケ(R)」は、株式会社キョードー東京の商標登録です。