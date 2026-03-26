スマートフォン向けコンテンツサービスを提供・運営する株式会社デジマース（本社：東京都品川区／代表取締役社長：石川達絵）のデジタル配信アニメレーベル「スナックワークス」にて『百鬼夜行抄』（今市子／朝日新聞出版）の取り扱いが決定しました。

本作は、2026年4月7日よりテレビ神奈川 （tvk）にてテレビ放送を開始。さらに、全16プラットフォームで動画配信/販売も順次スタートします。

■ティザー映像も公開！！

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=gUKK4uohtgE

『百鬼夜行抄』は今市子先生による長期連載のコミック作品（『Nemuki+』掲載／朝日新聞出版刊）で、ジャンルはホラーですが、随所に巧みな伏線が張られており、ミステリー的要素も色濃く含まれた奥行きのある物語です。出演は、岡本信彦、長谷川育美、近藤浩徳ほか、実力派キャストの参加が決定。作品詳細や配信情報は、公式サイト、各種SNSを是非ご覧ください。

■公式サイト、SNS

・朝日新聞出版『百鬼夜行抄』公式サイト（近日公開予定）https://publications.asahi.com/feature/hyakki-anime/

・朝日新聞出版『Nemuki+』公式SNS（X）https://x.com/comic_nemuki

・スナックワークス 公式サイトhttps://digimerce.jp/data/snack/works/

・スナックワークス 公式SNS（X）@snack_works( https://x.com/snack_works )

■『百鬼夜行抄』アニメ概要

原作 ： 今市子株式会社朝日新聞出版音響制作 ： 株式会社アルディアニメーション制作 ： Imagica Infos/Imageworks Studio放送局 ： テレビ神奈川（tvk）放送日 ： 2026年4月7日(火) 21:55～ コピーライト ： Ⓒ今市子／朝日新聞出版

■『百鬼夜行抄』あらすじ

広い庭に建つ、旧い日本家屋に家族と暮らす高校生・飯嶋律。律の母親・絹は家で茶道教室を開いている。ある日の午後、教室が終わり生徒たちが帰った後、律と絹は、玄関先に見知らぬ一足の草履が残っているのを見つけた。来なかったはずの"客"の気配はそのまま家にとどまり、律は広く暗い家のあちこちで花模様の着物を着た何者かの"気配"を感じる。亡くなった祖父ゆずりの妖しいモノたちを視る力を持つ律に対して、本性を隠し律の父親の姿を借り飯嶋家で暮らしながら彼を守護する妖魔・青嵐は、その気配について放っておくよう律に忠告する。不穏な空気のまま数日が過ぎたある日、律の白昼夢の中に祖父が現れ「荒川絹代」という名を示す。はたしてそれは誰の名なのか？ そして飯嶋家を訪ねてきた律の従姉・司をも巻き込み、恐怖の目隠し鬼が始まる――。

■キャスト

飯嶋律：岡本信彦飯嶋司：長谷川育美青嵐（飯嶋孝弘）：近藤浩徳 飯嶋蝸牛：喜屋武和輝 飯嶋絹：三宅麻理恵飯嶋八重子：夏谷美希日高澄子/飯嶋律（幼少期）：岡村明香佳奈：秋山絵理尾白：白城なお 尾黒：柳晃平

■放送情報

テレビ神奈川 （tvk）にて2026年4月7日(火)より毎週火曜日21:55より放送

■配信情報

配信開始：2026年4月7日(火) 22:00

・配信サイト情報ABEMA / Amazon Prime Video / アニメ放題 / AnimeFesta / J:COM STREAM / dアニメストア / dアニメストア ニコニコ支店 / dアニメストア for Prime Video / DMM TV / TELASA / バンダイチャンネル / hulu / ふらっと動画 / milplus / U-NEXT / Lemino

※配信開始日程・配信期間は配信サービスによって異なります。詳しくは取扱いの配信サービスにてご確認ください。

※配信先や配信日時は追加・変更になる場合があります。

■新刊情報

単行本32巻も放送・配信開始と同日の4月7日（火）に発売予定‼

■会社概要

名称 ： 株式会社デジマース本社所在地 ： 東京都品川区東五反田三丁目20番14号代表者 ： 代表取締役社長 石川 達絵URL ： https://www.digimerce.jp/公式SNS（X） ： @digimerce_PR ( https://x.com/digimerce_PR )

※本リリースに記載の会社名、サービス名及び製品名等は、該当各社の登録商標または出願中の商標です。

【本件に関する問い合わせ先】

株式会社デジマース担当者 ： 藤谷TEL ： 03-5449-7922E-mail ： info@digimerce.jp