株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツ(本社：東京都港区、代表取締役社長：大竹 健、以下SCP)のオリジナルキャラクター「タマ＆フレンズ～うちのタマ知りませんか？～」は、1983年に雑貨デビューし2026年に43年目を迎えた歴史あるキャラクターです。90年代に初放送されたアニメ作品や劇場版などを通じて、タマと仲間たちが、時にはつまずき時には励まし合いながら、いつも一緒に前へ進んでいく姿が描かれています。そんなタマたちが、仲間と走り、青春を駆け抜ける『弱虫ペダル』のみんなと3丁目の丘の上で出会う世界観の元、今回のコラボが実現しました。大切な仲間(フレンズ)が集まったコラボにぜひご注目ください。





『タマ＆フレンズ』×『弱虫ペダル』コラボレーションアート





■『タマ＆フレンズ』×『弱虫ペダル』コラボレーショングッズの発売決定！

『タマ＆フレンズ』×『弱虫ペダル』コラボレーショングッズは2026年3月27日(金)～4月5日(日)までHMV＆BOOKS対象店舗にて発売します。





開催期間 ： 2026年3月27日(金)～4月5日(日)

開催場所 ： HMVの下記対象店舗

対象店舗 ： HMV仙台E BeanS、HMVイオンモール太田、HMVイオンモール羽生、

HMVイオンモール春日部、HMVららぽーと横浜、HMVららぽーと柏の葉、

HMV＆BOOKS SHIBUYA、HMVイオンモールむさし村山、

HMVイトーヨーカドー宇都宮、HMVイオンモール木曽川、

HMVイオンモール岡崎、HMVパークプレイス大分、

HMV＆BOOKS HAKATA、HMV阪急西宮ガーデンズ

特設ページ： https://www.hmv.co.jp/news/article/260216128/





『タマ＆フレンズ』×『弱虫ペダル』コラボレーショングッズ





さらに『タマ＆フレンズ』×『弱虫ペダル』コラボレーショングッズをお買上2,200円(税込)毎に特典ポストカード(全6種)の中からランダムで1枚プレゼントいたします。





『タマ＆フレンズ』×『弱虫ペダル』特典イラストカード





■「タマ＆フレンズ」とは

1983年、女子中高生を中心に起こった文具雑貨ブーム(ファンシーグッズブーム)の中ソニー・クリエイティブプロダクツのオリジナル雑貨シリーズとしてデビュー。

「うちのタマ知りませんか？」というキャッチフレーズと、飼い猫を探すポスターの絵柄で人気となりました。80年代の学年誌連載、90年代の劇場版やTVアニメ放送を通して仲間が増え、現在のタマ＆フレンズとなりました。学習ドリルの表紙でもおなじみで、幅広い世代に親しみのあるキャラクターです。





【「タマ＆フレンズ」関連URL】

▼タマ＆フレンズ公式サイト ( https://www.tamaandfriends.jp/ )

▼公式X 三丁目のタマ町内会 ( https://x.com/tama_friends/ )

▼公式Instagram3丁目のタマ町内会 ( https://www.instagram.com/tama_friends_official/ )









■TVアニメ『弱虫ペダル』とは

『弱虫ペダル』は、週刊少年チャンピオン(秋田書店)で連載中の、渡辺航による自転車ロードレースコミック。2008年12号から連載開始し、2025年1月時点で累計発行部数は3,200万部を突破しています。映画化、舞台化など様々な展開を見せ、テレビアニメは5期にわたるシリーズが放送されました。(2013年10月～2014年6月『弱虫ペダル』、2014年10月～2015年3月『弱虫ペダル GRANDE ROAD』、2017年1月～6月『弱虫ペダル NEW GENERATION』、2018年1月～6月『弱虫ペダル GLORY LINE』、2022年10月～2023年3月『弱虫ペダル LIMIT BREAK』)。その人気はいよいよ白熱しています。









■ご掲載に関してのお願い

クレジットを表記ください。

(C)Sony Creative Products Inc.

(C)渡辺航(週刊少年チャンピオン)／弱虫ペダル 05 製作委員会

※任意：ご掲載に際しては原稿の確認をさせていただけますようお願いいたします。