「Japan IT Week」へ出展

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〜UEBA運用監視サービス市場シェアNo.1（※1）のIRIをご紹介〜

「安全なデジタル社会をつくり、日本を前進させ続ける。」をミッションと掲げる、株式会社エルテス（本社：東京都千代田区、代表取締役：菅原貴弘、証券コード：3967、以下「エルテス」）は、2026年4月8日（水）〜10日（金）の3日間、東京ビッグサイトで開催される「IT・DX・AI総合展」内の「Japan IT Week」へ出展いたします。









































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■概要

会期：2026年4月8日（水）〜10日（金）10：00〜17：00

会場：東京ビッグサイト東1-3,7,8、西1-4

申し込み：こちらから事前にお申し込みください

https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp.html

■出展情報

出展場所：情報セキュリティ EXPO【春】

出展ブース：W4-19

取り扱いサービス：Internal Risk Intelligence（内部脅威検知サービス）

■IRIについて

IT資産管理ツールやグループウェアのログデータをもとに、単なるログ管理ではなく、ログプロファイリング（ログデータを元に、ユーザーの行動意図を分析・推測して怪しい行為を抽出）をおこなうマネージドサービスです。具体的には、他のユーザーや普段の行動と比較した異常ユーザーの検知や、職域を超えた重要情報への接触などから、営業秘密の持ち出しの検知などが可能です。翌営業日には分析を完了し、タイムリーにリスクを把握することが強みとなっています。

転職市場の拡大、テレワークなど働き方の多様化、経済安全保障リスクの高まりを背景に、大手製造業、金融機関を中心に幅広い業種での導入が進んでおり、株式会社アイ・ティ・アールが提供する調査レポート「ITR Market View：エンドポイント・セキュリティ対策型／情報漏洩対策型SOCサービス市場2025」において、IRIがUEBA運用監視サービス市場シェアNo.1を獲得しました（※1）。類似製品に外国産の製品はいくつかありますが、国産の内部脅威検知の専業サービスが他にないこともあり、日本を代表する大企業からもご支持いただいております。







サービス詳細ページ：https://eltes-solution.jp/service/internalriskintelligence

<参考情報>

※1　出典：ITR「ITR Market View：エンドポイント・セキュリティ対策型／情報漏洩対策型SOCサービス市場 2025」UEBA運用監視サービス市場：ベンダー別売上金額シェア（2024年度）









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[エルテスグループ関連サイト]

デジタルリスク対策サービス一覧：https://eltes-solution.jp/

採用情報：https://eltes.co.jp/recruit

公式オウンドメディア「エルテスの道」：https://eltes.co.jp/ownedmedia

公式X（旧Twitter）：https://x.com/eltes_irpr

本件に関するお問合わせ先

報道関係者のお問い合わせ先

エルテスPR事務局：奥村、島津

Tel: 03-6550-9280 E-mail: pr@eltes.co.jp

関連リンク

リリース本文

https://eltes.co.jp/news20260326