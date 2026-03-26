「ロキソニンSテープmini」を新発売＜発売日：2026年4月15日（水）＞

このたび発売する「ロキソニンSテープmini」は、ロキソニン外用薬シリーズで初となるミニサイズのテープです。第一三共株式会社が創製した、痛みをすばやく抑える鎮痛成分「ロキソプロフェンナトリウム水和物」を医療用と同量配合したレギュラーサイズ「ロキソニンSテープ」の1／2サイズで、痛みのポイントにジャストサイズで貼付できます。当社の調査によると、貼付剤を切って小さくして使用している頻度は約4割（*1）となっています。本製品は、「手首・指にはさみなどで切る手間なく貼りたい」「1日あたりの使用上限枚数が定められているが、いろいろな部位に分散して貼りたい」「肩や腰など左右対称の痛いポイントに小さくして貼りたい」「服で隠せない首筋に目立たず貼りたい」といったお客様の声から誕生しました。当社は、ロキソニン外用薬シリーズにお客様のニーズに応える新たな製品を加えることで、痛みに悩む一人でも多くの生活者のQOL（生活の質）向上に貢献してまいります。