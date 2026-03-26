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「ロキソニンSテープmini」を新発売＜発売日：2026年4月15日（水）＞
医療用成分配合の外用鎮痛消炎薬。痛みのポイントにジャストなミニサイズが登場
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2. ロキソニン外用薬シリーズについて
ロキソニン外用薬シリーズは、すぐれた鎮痛消炎効果をもつ「ロキソプロフェンナトリウム水和物」を医療用と同量配合した外用鎮痛消炎薬「ロキソニンS外用薬シリーズ」と、ロキソプロフェンナトリウム水和物に加え、鎮痛補助成分などの有効成分（*2）を追加配合した「ロキソニンEX外用薬シリーズ」の2シリーズをラインアップしています。
ロキソニンS外用薬シリーズ
左から、「ロキソニンSテープ」7・14・21枚入、「同 テープL」、「同 パップ」、「同 ゲル」25・50g、「同 ローションa」25・50g、「同 ハードゲル」41g、「同 温感テープ」7・14枚入、「同 温感テープL」（いずれも第2類医薬品）
ロキソニンEX外用薬シリーズ
左から、「ロキソニンEXテープ」7・14・21枚入、「同 テープL」、「同 ゲル」25・50g、「同 ローション」25・50g（いずれも第2類医薬品）
＜ご参考＞
第一三共ヘルスケアについて
第一三共ヘルスケアは、第一三共グループ（*3）の企業理念にある「多様な医療ニーズに応える医薬品を提供する」という考えのもと、生活者自ら選択し、購入できるOTC医薬品の事業を展開しています。
現在、OTC医薬品にとどまらず、機能性スキンケア・オーラルケア・食品へと事業領域を拡張し、コーポレートスローガン「Fit forYou 健やかなライフスタイルをつくるパートナーへ」を掲げ、その実現に向けて取り組んでいます。
こうした事業を通じて、自分自身で健康を守り対処する「セルフケア」を推進し、誰もがより健康で美しくあり続けることのできる社会の実現に貢献します。
＊1 n＝1,092（2024年10月 第一三共ヘルスケア調べ）対象：20~69歳男女 調査委託先：ニーズリサーチ株式会社 ＊2 EXテープ・EXテープL：トコフェロール酢酸エステル・l-メントール配合、EXゲル・EXローション：l-メントール配合 ＊3 第一三共グループは、イノベーティブ医薬品（新薬）・ワクチン・OTC医薬品の事業を展開しています。
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本件に関するお問合わせ先
＜製品に関するお問い合わせ先＞
第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
TEL:0120-337-336
受付時間: 9:00〜17:00（土、日、祝日、当社休日を除く）
関連リンク
第一三共ヘルスケア株式会社 コーポレートサイト
https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/
「ロキソニン外用薬シリーズ」ブランドサイト
https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/site_loxonin-s/gaiyou/
第一三共ヘルスケア株式会社（本社：東京都中央区、社長：内田高広、以下「当社」）は、外用鎮痛消炎薬のロキソニン外用薬シリーズから、身体の痛みに効く「ロキソニンSテープmini」（OTC医薬品：第2類医薬品）を本年4月15日（水）に新発売します。
このたび発売する「ロキソニンSテープmini」は、ロキソニン外用薬シリーズで初となるミニサイズのテープです。第一三共株式会社が創製した、痛みをすばやく抑える鎮痛成分「ロキソプロフェンナトリウム水和物」を医療用と同量配合したレギュラーサイズ「ロキソニンSテープ」の1／2サイズで、痛みのポイントにジャストサイズで貼付できます。
当社の調査によると、貼付剤を切って小さくして使用している頻度は約4割（*1）となっています。本製品は、「手首・指にはさみなどで切る手間なく貼りたい」「1日あたりの使用上限枚数が定められているが、いろいろな部位に分散して貼りたい」「肩や腰など左右対称の痛いポイントに小さくして貼りたい」「服で隠せない首筋に目立たず貼りたい」といったお客様の声から誕生しました。
当社は、ロキソニン外用薬シリーズにお客様のニーズに応える新たな製品を加えることで、痛みに悩む一人でも多くの生活者のQOL（生活の質）向上に貢献してまいります。
当社は、ロキソニン外用薬シリーズにお客様のニーズに応える新たな製品を加えることで、痛みに悩む一人でも多くの生活者のQOL（生活の質）向上に貢献してまいります。
1. 製品特長
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2. ロキソニン外用薬シリーズについて
ロキソニン外用薬シリーズは、すぐれた鎮痛消炎効果をもつ「ロキソプロフェンナトリウム水和物」を医療用と同量配合した外用鎮痛消炎薬「ロキソニンS外用薬シリーズ」と、ロキソプロフェンナトリウム水和物に加え、鎮痛補助成分などの有効成分（*2）を追加配合した「ロキソニンEX外用薬シリーズ」の2シリーズをラインアップしています。
ロキソニンS外用薬シリーズ
左から、「ロキソニンSテープ」7・14・21枚入、「同 テープL」、「同 パップ」、「同 ゲル」25・50g、「同 ローションa」25・50g、「同 ハードゲル」41g、「同 温感テープ」7・14枚入、「同 温感テープL」（いずれも第2類医薬品）
ロキソニンEX外用薬シリーズ
左から、「ロキソニンEXテープ」7・14・21枚入、「同 テープL」、「同 ゲル」25・50g、「同 ローション」25・50g（いずれも第2類医薬品）
「ロキソニン外用薬シリーズ」ブランドサイト：https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/site_loxonin-s/gaiyou/
＜ご参考＞
第一三共ヘルスケアについて
第一三共ヘルスケアは、第一三共グループ（*3）の企業理念にある「多様な医療ニーズに応える医薬品を提供する」という考えのもと、生活者自ら選択し、購入できるOTC医薬品の事業を展開しています。
現在、OTC医薬品にとどまらず、機能性スキンケア・オーラルケア・食品へと事業領域を拡張し、コーポレートスローガン「Fit forYou 健やかなライフスタイルをつくるパートナーへ」を掲げ、その実現に向けて取り組んでいます。
こうした事業を通じて、自分自身で健康を守り対処する「セルフケア」を推進し、誰もがより健康で美しくあり続けることのできる社会の実現に貢献します。
＊1 n＝1,092（2024年10月 第一三共ヘルスケア調べ）対象：20~69歳男女 調査委託先：ニーズリサーチ株式会社 ＊2 EXテープ・EXテープL：トコフェロール酢酸エステル・l-メントール配合、EXゲル・EXローション：l-メントール配合 ＊3 第一三共グループは、イノベーティブ医薬品（新薬）・ワクチン・OTC医薬品の事業を展開しています。
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本件に関するお問合わせ先
＜製品に関するお問い合わせ先＞
第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
TEL:0120-337-336
受付時間: 9:00〜17:00（土、日、祝日、当社休日を除く）
関連リンク
第一三共ヘルスケア株式会社 コーポレートサイト
https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/
「ロキソニン外用薬シリーズ」ブランドサイト
https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/site_loxonin-s/gaiyou/