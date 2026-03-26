リフォーム市場の拡大やニーズの多様化に伴い、付加価値の高い提案ができるスペシャリストの需要が高まっています。こうした背景を踏まえ、「もっと受験しやすく」制度を見直し、『2026年度（第35回）マンションリフォームマネジャー試験』を実施します。

マンションリフォームマネジャー試験とは

管理組合や施工者などと連携し、付加価値の高いリフォームを企画・提供するマンションリフォームのスペシャリストとして、主にマンションの専有部分において、居住者の要望を叶えるための業務推進能力を認定する試験です。

これまでの実績

1992年度の創設以来、試験合格者は延べ11,325名です。（2025年度実績：合格者91名、合格率35.3％）

制度見直しのポイント

※詳細は、財団ホームページをご参照ください。

マンションリフォームマネジャー補を創設

2022年度以降の一部合格者に称号を付与。一歩ずつ着実なステップアップを支援します。

・学科試験合格：「マンションリフォームマネジャー補(ナレッジ)」

・設計製図試験合格：「マンションリフォームマネジャー補(プランニング)」

試験免除期間の撤廃

４年間の期限を撤廃(対象：2022年度以降の一部合格者)。自分のペースで、納得いくまで挑戦が可能に。

「資格者検索・情報提供サイト」の開設

登録資格者を探せるサイトの開設で、ビジネスチャンスが拡大。自治体窓口にも「資格者リスト」を設置します。

※マンションリフォームマネジャー補は、登録の対象外です。

試験概要

※試験の申し込みは、財団ホームページからのエントリー⽅式です。