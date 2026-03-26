早稲田大学百五十年史・百年史のデジタルブックを公開

早稲田大学の150年にいつでもアクセス

早稲田大学歴史館（東京都新宿区、館長：真辺将之文学学術院教授）は、2026年3月26日、『早稲田大学百五十年史』第１巻および『早稲田大学百年史』全巻を、デジタルブックとして公開しました。 デジタルブックは「早稲田大学百五十年史・早稲田大学百年史デジタルブック」Webサイトで提供されます。

▼デジタルブック版『早稲田大学百年史』・『早稲田大学百五十年史』

刊行本のレイアウトを再現した視認性の高い本文表示に、全文検索、全巻横断検索、拡大・縮小、印刷・共有、ふせん貼付・マーキングなどの機能を搭載。さまざまなデバイスからいつでも無料でアクセス可能です。『百五十年史』『百年史』刊行後の研究調査を盛り込んだ「正誤表」も、コンテンツとして掲載しています。

拡大・付箋・ペン機能

テキストの抽出機能

正誤表も掲載

『早稲田大学百五十年史』

『早稲田大学百五十年史』第一巻

早稲田大学創立150周年記念事業の一環として編纂している本学の沿革史です。3巻構成で、第一巻は1882年の東京専門学校開設から大学令以降の旧制大学期まで、第二巻は1949年の新制早稲田大学発足から大学設置基準が大綱化される1990年前後まで、第三巻は1990年前後から150周年までを扱う。2022年に第一巻を刊行し、2027年に第二巻、2032年に全巻が完成する予定です。

『早稲田大学百年史』

『早稲田大学百年史』

早稲田大学創立百周年記念事業の一環として編纂された本学の沿革史です。 1978年から1997年にかけて、本編（第一巻～第五巻）、別巻I・II、「総索引・年表」の計8冊を刊行しています。なお、デジタルブックでは写真については著作権の関係上掲載せず、目次のみの公開といたします。

デジタルブック版『早稲田大学百年史』・『早稲田大学百五十年史』

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早稲田大学創立150周年記念事業

『早稲田大学百五十年史』第一巻 目次