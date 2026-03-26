重力ベルト式フィルタープレスの世界市場2026年、グローバル市場規模（二重ベルト型、三重ベルト型）・分析レポートを発表
2026年3月26日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「重力ベルト式フィルタープレスの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、重力ベルト式フィルタープレスのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
最新の調査によると、世界の重力ベルト式フィルタープレス市場規模は2024年に1億3900万ドルと評価されています。今後は環境保護需要や排水処理設備の拡大に伴い、2031年までに1億7700万ドルへ拡大すると予測されています。調査期間における年平均成長率は3.6％と見込まれています。
重力ベルト式フィルタープレスは、液体中の固体粒子を分離するために設計された脱水装置です。この装置は主に汚泥やスラリーを処理し、脱水された固形物と透明化された液体を分離することを目的としています。重力を利用した脱水プロセスと連続運転機能により、大量の処理対象物を効率的に処理できることが特徴です。
この装置は下水処理施設、産業排水処理、紙パルプ工場、食品加工工場、鉱業施設など幅広い分野で利用されています。特に環境規制の強化や産業排水処理の高度化に伴い、効率的な固液分離技術の需要が高まっています。本レポートでは、米国の関税制度の現状や国際政策の変化を踏まえながら、市場競争構造、地域経済の動向、サプライチェーンの安定性などを総合的に分析しています。
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調査内容と分析範囲
本レポートは、世界の重力ベルト式フィルタープレス市場について詳細かつ包括的に分析した市場調査です。メーカー別、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の観点から定量分析と定性分析を組み合わせ、市場の構造と動向を評価しています。
市場規模の分析では、消費額（百万ドル）、販売数量（千台）、平均販売価格（ドル／台）を指標として、2020年から2031年までの市場動向と将来予測を提示しています。さらに地域別および国別の市場規模、販売動向、価格変動などについても詳細に分析しています。
また、2025年時点の主要企業の市場シェア推計、企業プロフィール、代表的な製品事例なども掲載されています。これにより市場競争環境や各企業の戦略的動向を把握することができます。
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市場セグメント分析
重力ベルト式フィルタープレス市場は、主に装置構造と用途の2つの観点から分類されています。
装置構造では、ダブルベルトタイプ、トリプルベルトタイプ、その他の構造に分類されています。ダブルベルトタイプは構造が比較的簡単で、安定した脱水性能を持つため広く利用されています。トリプルベルトタイプはより高い脱水効率を実現できるため、大規模処理施設や高濃度汚泥の処理に適しています。
用途別では、化学および製薬産業、食品および飲料産業、環境工学および水処理分野に分類されています。化学および製薬産業では製造工程で発生するスラリーや廃液の処理に利用されます。食品および飲料産業では製造工程で発生する固液混合物の分離に使用されます。環境工学および水処理分野では下水処理施設や産業排水処理施設で広く導入されています。
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主要企業と競争環境
本市場には複数のろ過装置メーカーおよび環境設備メーカーが参入しています。主要企業として、KNOLL、FAUDI GmbH、TEFSA、Napier-Reid、EMO、PHOENIX Process Equipment Company、Aqualitec Corp、Dewaco、Alfa Laval Inc.、Flottweg Separation Technology, Inc.、Bright Technologies、Pro-Equipment, Inc.、V-Fold Inc.、BDP Industries、SÜLZLE Group、Bhs-Filtration, Inc.などが挙げられます。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「重力ベルト式フィルタープレスの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、重力ベルト式フィルタープレスのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
最新の調査によると、世界の重力ベルト式フィルタープレス市場規模は2024年に1億3900万ドルと評価されています。今後は環境保護需要や排水処理設備の拡大に伴い、2031年までに1億7700万ドルへ拡大すると予測されています。調査期間における年平均成長率は3.6％と見込まれています。
重力ベルト式フィルタープレスは、液体中の固体粒子を分離するために設計された脱水装置です。この装置は主に汚泥やスラリーを処理し、脱水された固形物と透明化された液体を分離することを目的としています。重力を利用した脱水プロセスと連続運転機能により、大量の処理対象物を効率的に処理できることが特徴です。
この装置は下水処理施設、産業排水処理、紙パルプ工場、食品加工工場、鉱業施設など幅広い分野で利用されています。特に環境規制の強化や産業排水処理の高度化に伴い、効率的な固液分離技術の需要が高まっています。本レポートでは、米国の関税制度の現状や国際政策の変化を踏まえながら、市場競争構造、地域経済の動向、サプライチェーンの安定性などを総合的に分析しています。
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調査内容と分析範囲
本レポートは、世界の重力ベルト式フィルタープレス市場について詳細かつ包括的に分析した市場調査です。メーカー別、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の観点から定量分析と定性分析を組み合わせ、市場の構造と動向を評価しています。
市場規模の分析では、消費額（百万ドル）、販売数量（千台）、平均販売価格（ドル／台）を指標として、2020年から2031年までの市場動向と将来予測を提示しています。さらに地域別および国別の市場規模、販売動向、価格変動などについても詳細に分析しています。
また、2025年時点の主要企業の市場シェア推計、企業プロフィール、代表的な製品事例なども掲載されています。これにより市場競争環境や各企業の戦略的動向を把握することができます。
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市場セグメント分析
重力ベルト式フィルタープレス市場は、主に装置構造と用途の2つの観点から分類されています。
装置構造では、ダブルベルトタイプ、トリプルベルトタイプ、その他の構造に分類されています。ダブルベルトタイプは構造が比較的簡単で、安定した脱水性能を持つため広く利用されています。トリプルベルトタイプはより高い脱水効率を実現できるため、大規模処理施設や高濃度汚泥の処理に適しています。
用途別では、化学および製薬産業、食品および飲料産業、環境工学および水処理分野に分類されています。化学および製薬産業では製造工程で発生するスラリーや廃液の処理に利用されます。食品および飲料産業では製造工程で発生する固液混合物の分離に使用されます。環境工学および水処理分野では下水処理施設や産業排水処理施設で広く導入されています。
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主要企業と競争環境
本市場には複数のろ過装置メーカーおよび環境設備メーカーが参入しています。主要企業として、KNOLL、FAUDI GmbH、TEFSA、Napier-Reid、EMO、PHOENIX Process Equipment Company、Aqualitec Corp、Dewaco、Alfa Laval Inc.、Flottweg Separation Technology, Inc.、Bright Technologies、Pro-Equipment, Inc.、V-Fold Inc.、BDP Industries、SÜLZLE Group、Bhs-Filtration, Inc.などが挙げられます。