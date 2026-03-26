株式会社サンクユー、BtoB-ECによる業務工数削減の成功要因を徹底解説 ― 受注・承認・転記負担を“仕組みで削る”改善ポイントを公開 ―
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343167/images/bodyimage1】
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、BtoB企業が受注・承認・転記などの業務工数を抑えながら、業務効率と品質を両立させるための BtoB-EC導入における成功要因 を整理した最新コラム『BtoB-EC導入で業務工数削減を成功させる要因｜改善のポイントと実務設計』を公開しました。
本コラムでは、単なる仕組み導入ではなく、業務プロセス・人・組織を含めた “成果につながる BtoB-EC の工数削減設計” を解説しています。
受注担当者・管理者、経営層、DX 推進担当者が自社の課題を見える化し、実装・改善につなげるための具体的なヒントが詰まった内容です。
■ なぜ工数削減の「成功要因」を押さえるべきなのか
BtoB企業の受注処理では、FAX・電話・メールといったアナログ業務が残存しがちで、ヒューマンエラーや時間浪費が発生するだけでなく、業務負荷が平準化しないため協業体制も整いません。
近年はこうした構造的な負担が 人手不足・競争力低下・利益率低下 につながるケースも増えており、BtoB-EC導入による根本的な改善が求められています。
ただし、BtoB-EC導入で工数削減を実現するためには、単にシステムを入れるだけではなく、現場業務を再設計し、
「どこをどう削るのか」という成功要因を押さえた設計・運用が不可欠です。
■ コラムで解説している主な成功要因
(1) 現状業務と負荷の可視化
受注・承認・転記など、工数がかかるプロセスを分解し、どの工程に負担が集中しているかを可視化する方法。
(2) 業務フローの再設計と標準化
属人的な処理を解消し、標準化された受注フローへと再構築するアプローチ。
(3) BtoB-ECによる自動化ポイント
顧客別価格・承認フロー・在庫連携・再注文導線などを活かした工数削減設計。
(4) 定量的な効果測定指標の設計
KPI（工数・エラー率・処理時間など）を設計し、改善効果を測定・評価・PDCAサイクル化する方法。
(5) 定着化と現場活用の仕組みづくり
教育・FAQ・操作ガイド・現場合意形成によって、現場が継続的に活用する運用設計。
■ コラムはこちら
BtoB-EC導入で現場が「楽になる会社」と「逆に忙しくなる会社」の決定的な違い｜成否を分ける業務再設計の視点
https://www.thank-u.net/blog/b2b-ec/btob-ec-workload-reduction-success-factors/
■ サンクユーの支援について
サンクユーは、BtoB-ECによる業務設計・自動化・受注改善の支援を多数提供しており、単なるシステム導入ではなく、成果につながる業務改善設計 をワンストップで支援しています。
提供している支援例
・現行業務フローの可視化・負荷分析
・受注業務の再設計・標準化
・EC-CUBE を中心とした構築・カスタマイズ
・基幹システム・CRM/MA との連携
・KPI 設計・測定・改善サイクル化
・現場定着支援と運用教育
■ こんな企業様におすすめ
・受注・承認・転記などで工数がかかりすぎている
・人手を増やしても改善が進まない
・受注ミスや遅延が発生している
・BtoB-EC の導入を検討中だが効果が出るか不安
・EC を単なるシステムではなく業務改善の基盤にしたい
これらの課題を抱える企業様は、ぜひお気軽に相談ください。
貴社に最適な 業務改善・受注合理化・EC導入戦略 をご提案いたします。
【株式会社サンクユーについて】
EC-CUBEのインテグレートパートナーとして、ECサイトの新規構築からカスタマイズ、保守・運用までをワンストップで提供。
特に、事業者様ごとの細やかな要望に応える柔軟なカスタマイズ開発を得意とし、BtoB-ECからBtoCサイトまで、多くのECサイトの成功を支援しています。
会社名：株式会社サンクユー
代表者：代表取締役 堀川治
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
設立 ：2010年7月6日
事業内容：ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用
URL：https://www.thank-u.net/
【EC-CUBEについて】
株式会社イーシーキューブが開発・提供する、日本で最も利用されているオープンソースのEC構築パッケージです。
無料でダウンロードできるソースコードをベースに、事業者のニーズに合わせてデザインや機能を自由にカスタマイズできる高い柔軟性が特長です。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サンクユー 担当：広報担当
TEL：03-3788-7388
Email：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、BtoB企業が受注・承認・転記などの業務工数を抑えながら、業務効率と品質を両立させるための BtoB-EC導入における成功要因 を整理した最新コラム『BtoB-EC導入で業務工数削減を成功させる要因｜改善のポイントと実務設計』を公開しました。
本コラムでは、単なる仕組み導入ではなく、業務プロセス・人・組織を含めた “成果につながる BtoB-EC の工数削減設計” を解説しています。
受注担当者・管理者、経営層、DX 推進担当者が自社の課題を見える化し、実装・改善につなげるための具体的なヒントが詰まった内容です。
■ なぜ工数削減の「成功要因」を押さえるべきなのか
BtoB企業の受注処理では、FAX・電話・メールといったアナログ業務が残存しがちで、ヒューマンエラーや時間浪費が発生するだけでなく、業務負荷が平準化しないため協業体制も整いません。
近年はこうした構造的な負担が 人手不足・競争力低下・利益率低下 につながるケースも増えており、BtoB-EC導入による根本的な改善が求められています。
ただし、BtoB-EC導入で工数削減を実現するためには、単にシステムを入れるだけではなく、現場業務を再設計し、
「どこをどう削るのか」という成功要因を押さえた設計・運用が不可欠です。
■ コラムで解説している主な成功要因
(1) 現状業務と負荷の可視化
受注・承認・転記など、工数がかかるプロセスを分解し、どの工程に負担が集中しているかを可視化する方法。
(2) 業務フローの再設計と標準化
属人的な処理を解消し、標準化された受注フローへと再構築するアプローチ。
(3) BtoB-ECによる自動化ポイント
顧客別価格・承認フロー・在庫連携・再注文導線などを活かした工数削減設計。
(4) 定量的な効果測定指標の設計
KPI（工数・エラー率・処理時間など）を設計し、改善効果を測定・評価・PDCAサイクル化する方法。
(5) 定着化と現場活用の仕組みづくり
教育・FAQ・操作ガイド・現場合意形成によって、現場が継続的に活用する運用設計。
■ コラムはこちら
BtoB-EC導入で現場が「楽になる会社」と「逆に忙しくなる会社」の決定的な違い｜成否を分ける業務再設計の視点
https://www.thank-u.net/blog/b2b-ec/btob-ec-workload-reduction-success-factors/
■ サンクユーの支援について
サンクユーは、BtoB-ECによる業務設計・自動化・受注改善の支援を多数提供しており、単なるシステム導入ではなく、成果につながる業務改善設計 をワンストップで支援しています。
提供している支援例
・現行業務フローの可視化・負荷分析
・受注業務の再設計・標準化
・EC-CUBE を中心とした構築・カスタマイズ
・基幹システム・CRM/MA との連携
・KPI 設計・測定・改善サイクル化
・現場定着支援と運用教育
■ こんな企業様におすすめ
・受注・承認・転記などで工数がかかりすぎている
・人手を増やしても改善が進まない
・受注ミスや遅延が発生している
・BtoB-EC の導入を検討中だが効果が出るか不安
・EC を単なるシステムではなく業務改善の基盤にしたい
これらの課題を抱える企業様は、ぜひお気軽に相談ください。
貴社に最適な 業務改善・受注合理化・EC導入戦略 をご提案いたします。
【株式会社サンクユーについて】
EC-CUBEのインテグレートパートナーとして、ECサイトの新規構築からカスタマイズ、保守・運用までをワンストップで提供。
特に、事業者様ごとの細やかな要望に応える柔軟なカスタマイズ開発を得意とし、BtoB-ECからBtoCサイトまで、多くのECサイトの成功を支援しています。
会社名：株式会社サンクユー
代表者：代表取締役 堀川治
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
設立 ：2010年7月6日
事業内容：ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用
URL：https://www.thank-u.net/
【EC-CUBEについて】
株式会社イーシーキューブが開発・提供する、日本で最も利用されているオープンソースのEC構築パッケージです。
無料でダウンロードできるソースコードをベースに、事業者のニーズに合わせてデザインや機能を自由にカスタマイズできる高い柔軟性が特長です。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サンクユー 担当：広報担当
TEL：03-3788-7388
Email：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
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