レポートオーシャン株式会社プレスリリース : バイオプロセス装置市場 2035年に1792億米ドル到達 CAGR9.9％成長を背景に加速するバイオ医薬品生産最適化トレンド
バイオプロセス装置市場は、2025年に697億米ドル、2035年には1792億米ドルに達する見込みであり、予測期間2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）は9.9％に達すると予測されています。この成長は、バイオ医薬品の需要拡大や新興市場の進展など、多岐にわたる要因によって推進されます。特に、ワクチンや抗体、遺伝子治療など、生物学的製剤の製造が急速に進化しており、その需要がバイオプロセス装置市場の成長を加速しています。
バイオ医薬品生産の需要増加
バイオプロセス装置市場の成長を牽引している最も重要な要因は、バイオ医薬品の需要の増加です。特に、がん治療や自己免疫疾患、希少疾患向けの治療法としてバイオ医薬品の重要性が増しています。モノクローナル抗体や組換えタンパク質、細胞および遺伝子治療など、高精度で効果的な治療法が注目されています。このような治療法の製造には、バイオリアクターやろ過システム、クロマトグラフィー装置、シングルユース技術など、高度な技術が求められています。
【 無料サンプル 】
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技術革新とシングルユース技術の進展
シングルユース技術の導入は、バイオプロセス装置市場の成長において重要な役割を果たしています。これにより、生産設備の柔軟性や効率性が向上し、製造コストの削減が実現されています。例えば、サーモフィッシャーサイエンティフィックが発表した5L DynaDriveシングルユースバイオリアクターは、1～5000リットルのスケーラビリティを提供し、ベンチスケールから商業規模への移行を効率的に進めることができます。このような技術革新により、製造業者はより高い収量を実現し、製品の一貫性を維持することが可能となります。
規制コンプライアンスの課題
一方、バイオプロセス装置市場の成長には、規制コンプライアンスに対する厳しい要求が課題となっています。FDAやEMAなどの規制機関は、バイオ製剤や細胞治療、遺伝子治療に使用される装置の安全性と品質を確保するため、広範なバリデーションや検査を求めています。これにより、製造企業は市場投入までの時間とコストを増加させる必要があります。特に、中小のバイオテック企業や新規参入者にとっては、これらの規制がイノベーションの導入を遅らせる要因となっています。
主要企業のリスト：
● Thermo Fisher Scientific Inc.
● Sartorius AG, Merck KGaA
● Eppendorf SE
● Applikon Biotechnology B.V.
● Danaher Corporation, ABEC, Inc
● Pierre Guerin Technologies
● Solaris Biotech Solutions S.r.l.
● Bioengineering AG
● Getinge AB
● Pall Corporation (Cytiva - GE Healthcare)
● Infors HT, CerCell ApS
● Bio-Rad Laboratories, Inc.
新興市場の拡大機会
新興市場、特に中国、インド、ブラジル、メキシコなどでは、バイオプロセス装置市場の拡大が見込まれています。これらの地域では、バイオ医薬品の需要が急速に増加しており、同時にバイオテクノロジー分野への投資も活発化しています。例えば、シングルユース技術やバイオプロセス4.0などの先進技術が導入され、これらの市場での製造能力の拡張が進んでいます。これにより、予測期間中にバイオプロセス装置市場の成長が加速することが期待されています。
バイオ医薬品生産の需要増加
バイオプロセス装置市場の成長を牽引している最も重要な要因は、バイオ医薬品の需要の増加です。特に、がん治療や自己免疫疾患、希少疾患向けの治療法としてバイオ医薬品の重要性が増しています。モノクローナル抗体や組換えタンパク質、細胞および遺伝子治療など、高精度で効果的な治療法が注目されています。このような治療法の製造には、バイオリアクターやろ過システム、クロマトグラフィー装置、シングルユース技術など、高度な技術が求められています。
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技術革新とシングルユース技術の進展
シングルユース技術の導入は、バイオプロセス装置市場の成長において重要な役割を果たしています。これにより、生産設備の柔軟性や効率性が向上し、製造コストの削減が実現されています。例えば、サーモフィッシャーサイエンティフィックが発表した5L DynaDriveシングルユースバイオリアクターは、1～5000リットルのスケーラビリティを提供し、ベンチスケールから商業規模への移行を効率的に進めることができます。このような技術革新により、製造業者はより高い収量を実現し、製品の一貫性を維持することが可能となります。
規制コンプライアンスの課題
一方、バイオプロセス装置市場の成長には、規制コンプライアンスに対する厳しい要求が課題となっています。FDAやEMAなどの規制機関は、バイオ製剤や細胞治療、遺伝子治療に使用される装置の安全性と品質を確保するため、広範なバリデーションや検査を求めています。これにより、製造企業は市場投入までの時間とコストを増加させる必要があります。特に、中小のバイオテック企業や新規参入者にとっては、これらの規制がイノベーションの導入を遅らせる要因となっています。
主要企業のリスト：
● Thermo Fisher Scientific Inc.
● Sartorius AG, Merck KGaA
● Eppendorf SE
● Applikon Biotechnology B.V.
● Danaher Corporation, ABEC, Inc
● Pierre Guerin Technologies
● Solaris Biotech Solutions S.r.l.
● Bioengineering AG
● Getinge AB
● Pall Corporation (Cytiva - GE Healthcare)
● Infors HT, CerCell ApS
● Bio-Rad Laboratories, Inc.
新興市場の拡大機会
新興市場、特に中国、インド、ブラジル、メキシコなどでは、バイオプロセス装置市場の拡大が見込まれています。これらの地域では、バイオ医薬品の需要が急速に増加しており、同時にバイオテクノロジー分野への投資も活発化しています。例えば、シングルユース技術やバイオプロセス4.0などの先進技術が導入され、これらの市場での製造能力の拡張が進んでいます。これにより、予測期間中にバイオプロセス装置市場の成長が加速することが期待されています。