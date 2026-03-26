「押してダメなら押してみろ」Nintendo Switch DL版の発売を発表！ 発売日は4月2日（木） 発売記念のセール価格にて予約販売中。 通常価格:990円(税込)→セール価格:690円(税込)
有限会社レジスタは3月26日（木）
「押してダメなら押してみろ」Nintendo Switch DL版の発売を発表致しました。
発売日は4月2日（木）
発売記念のセール価格にて予約販売を行なっております。
通常価格:990円(税込)→セール価格:690円(税込)
Nintendo store URL
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000116388
YouTube
https://youtu.be/dlD_IQin0To
目覚めると周りには少しの家具とマネキン、そして無数のボタン！
無事にこの部屋から脱出することはできるのか！？
ボタンを押す事でゲームが進行する新感覚ホラー。
記憶を頼りに指定されたボタンを押そう。
余計なボタンは押さないようにしよう、大変なことが起こってしまうかもしれません。
『このボタンなんだったっけ？』と記憶を遡り、指定されたアイテムを集めて脱出を目指すゲームになります。
またプレイヤーを驚かせるボタンも存在していて、押しすぎるとステータスの正気度が減少してしまいま
タイトル ：押してダメなら押してみろ
ジャンル ：パズル（アドベンチャー）
プレイ人数 ：1人
発売日 ：2026年4月2日（木）
通常価格 ：990円(税込)
セール価格 ：690円(税込)
ＣＥＲＯ ：「B」12才以上対象
対応機種 ：Nintendo Switch / Nintendo Switch Lite
対応言語 ：日本語
コピーライト ：(C)daimaGAME/Regista
公式HP ：https://regista.co.jp/products/button/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345196/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345196/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345196/images/bodyimage3】
配信元企業：有限会社レジスタ
「押してダメなら押してみろ」Nintendo Switch DL版の発売を発表致しました。
発売日は4月2日（木）
発売記念のセール価格にて予約販売を行なっております。
通常価格:990円(税込)→セール価格:690円(税込)
Nintendo store URL
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000116388
YouTube
https://youtu.be/dlD_IQin0To
目覚めると周りには少しの家具とマネキン、そして無数のボタン！
無事にこの部屋から脱出することはできるのか！？
ボタンを押す事でゲームが進行する新感覚ホラー。
記憶を頼りに指定されたボタンを押そう。
余計なボタンは押さないようにしよう、大変なことが起こってしまうかもしれません。
『このボタンなんだったっけ？』と記憶を遡り、指定されたアイテムを集めて脱出を目指すゲームになります。
またプレイヤーを驚かせるボタンも存在していて、押しすぎるとステータスの正気度が減少してしまいま
タイトル ：押してダメなら押してみろ
ジャンル ：パズル（アドベンチャー）
プレイ人数 ：1人
発売日 ：2026年4月2日（木）
通常価格 ：990円(税込)
セール価格 ：690円(税込)
ＣＥＲＯ ：「B」12才以上対象
対応機種 ：Nintendo Switch / Nintendo Switch Lite
対応言語 ：日本語
コピーライト ：(C)daimaGAME/Regista
公式HP ：https://regista.co.jp/products/button/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345196/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345196/images/bodyimage2】
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