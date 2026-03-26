DXC、Fortune誌の「2026年版アメリカで最も革新的な企業（America′s Most Innovative Companies）」に選出

バージニア州アッシュバーン, 2026年3月26日 /PRNewswire/ -- エンタープライズ向けテクノロジーおよびイノベーション分野のリーディングパートナーであるDXC Technology（NYSE：DXC）は本日、Fortune誌の「アメリカで最も革新的な企業（America's Most Innovative Companies）」に初めて選出されたことを発表しました。本リストは第4回目の発表となり、イノベーションの最前線に立つ主要企業300社を対象に、生産イノベーション、プロセスイノベーション、イノベーション文化の3つの観点から評価し選出しています。



DXC Named Among Fortune’s America’s Most Innovative Companies 2026



「今回の評価は、エンタープライズAIに関する議論が実験段階から実際の業務へのインパクトへと移行しつつあるタイミングでのものです」と、DXC Technologyのストラテジーおよびイノベーション担当シニアバイスプレジデントであるHolly Grant氏は述べました。「まさにその領域こそがDXCの強みです。DXCは、顧客が孤立したAIの試験導入から、ビジネスの在り方を変革する統合的かつスケーラブルなシステムへと移行することを支援しています。この節目は当社の誇りであると同時に、日々その成果を実現しているDXC全体のチームに捧げるものです。」

過去1年間にわたり、DXCはビジュアル・アイデンティティを刷新し、統合型かつAIファーストのソリューション提供への取り組みを示す形で、ブランドの再構築を行ってきました。これらのソリューションの中核となるのが、人材、プロセス、テクノロジーをシームレスに統合し、AIを安全かつ責任ある形で実運用化するために設計された次世代のAIオーケストレーション・ブループリントであるXponentialです。Xponentialには、人を中心にAIを構築し、インテリジェントなシステムと人間の専門知識を組み合わせることに重点を置いたDXCのHuman+アプローチが含まれています。この取り組みをさらに推進するため、DXCは2026年3月にAIネイティブな製品インキュベーションラボであるLabXを立ち上げ、90日以内で即本番運用可能なAIソリューションを提供しています。

顧客との共創に注力し、AIの構想段階からエンタープライズ規模での成果創出への移行を支援する取り組みの一環として、DXCは過去1年間でロンドン、ワルシャワ、マニラに新たに3つのAIおよびカスタマーエクスペリエンスセンターを開設しました。さらにDXCは、企業が最も複雑な戦略、業務、テクノロジーに関する課題に対応できるよう支援するために設計された、グローバルなアドバイザリーおよびコンサルティンググループであるAdvisoryXを立ち上げました。

Fortune誌は、企業、ブランド、製品のランキング作成における世界的リーダーであるStatista Rと提携し、製品イノベーション、プロセスイノベーション、イノベーション文化に基づいて「アメリカで最も革新的な企業（America's Most Innovative Companies）」を選定しています。社内外のイノベーションの取り組みに関する見解を収集するため、従業員および専門家の双方を対象に調査が実施されます。これらの結果は、LexisNexisが提供する特許分析と組み合わせられ、スコアリングモデルによって評価されます。その上で、最も高いスコアを獲得した300社が本リストに選出されます。2026年の全受賞企業一覧はこちらからご覧いただけます。



DXCがAI分野においてどのようにイノベーションを推進しているかについての詳細は、dxc.comをご覧ください。

DXC Technologyについて

DXC Technology（NYSE：DXC）は、グローバル企業および公共部門に対してソフトウェア、サービス、ソリューションを提供する、エンタープライズテクノロジーおよびイノベーション分野のリーディングパートナーであり、急速かつ指数的に変化する時代においてAIを活用し、成果創出を加速することを支援しています。DXCは、マネージドインフラストラクチャサービス、アプリケーションモダナイゼーション、業界特化型ソフトウェアソリューションにおける深い専門知識を活かし、世界でも最も複雑なIT環境の近代化、セキュリティ確保、そして運用を担っています。詳細は dxc.com をご覧ください。

メディアお問い合わせ先：Ashley Houk-Temple（メディア担当）ashley.houktemple@dxc.com

写真：https://mma.prnasia.com/media2/2942157/DXC_Technology_Company_DXC_Named_Among_Fortune_s_America_s_Most.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

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