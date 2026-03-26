世界多本ロッド式チューブエキスパンダ市場、2032年に618百万米ドル規模へと成長予測
QY Research株式会社（所在地：東京都中央区）は、「多本ロッド式チューブエキスパンダ―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」に関する最新調査レポートを公開しました。本レポートでは、多本ロッド式チューブエキスパンダの世界市場を対象に、市場規模、販売数量、価格推移、市場シェア、主要企業の競争ポジションを体系的に整理し、地域別・国別の動向に加えて、製品タイプ別および用途別の詳細セグメント分析を掲載しています。さらに、2021年から2032年までのデータを基に市場の中長期的な成長軌道を検証し、将来的な拡大余地や投資機会を提示するとともに、競争環境の構造変化や企業戦略の方向性、業界が直面する課題についても多面的に考察しています。
1.多本ロッド式チューブエキスパンダとは
多本ロッド式チューブエキスパンダは、複数のロッドを用いてチューブ内径を拡張し、管と管板を密着固定するための加工装置である。均一な拡張力を付与することで高い接合強度と気密性を確保できる。主に熱交換器やボイラーの製造工程で使用され、複数箇所を同時に処理することで作業効率を向上させる。高精度かつ安定したチューブ拡管を実現する産業用設備である。
2.多本ロッド式チューブエキスパンダ市場規模および成長見通し
多本ロッド式チューブエキスパンダの世界市場規模は、2025年には約441百万米ドルに達すると推計されています。2026年には461百万米ドル規模へと拡大する見込みであり、その後も安定した成長軌道を維持すると想定されています。2026年から2032年の期間においては、年平均成長率（CAGR）5.0%で推移し、2032年には市場規模が約618百万米ドルに達する見通しです。
3.多本ロッド式チューブエキスパンダ市場セグメント別分析フレーム
◆ 製品分類別市場構造
対象：Horizontal Expander、 Vertical Expander
各製品タイプの市場規模、売上推移、販売数量、価格動向を整理し、カテゴリ別の成長速度と収益性を比較します。技術進展や競争状況の変化を踏まえ、今後拡大が期待される重点分野を抽出します。
◆ 用途別需要構造
対象：Air Conditioning Heat Exchanger、 Refrigerator Heat Exchanger、 Automotive Heat Exchanger、 Other
用途別に需要規模と市場浸透状況を分析し、成長性および導入動向を検証します。業界特性や使用目的に応じたニーズの違いを明確化し、実務に直結する市場機会を提示します。
◆ 主要企業の競争ポジション
対象：Burr OAK Tool、 SMAC Itelligent Technolog、 Hidaka Engineering、 JDM Jingda Machine、 Ningbo Jingsheng Automati、 Ningbo Xin Chang Machiner、 NTJF Intelligent Equipmen、 OMS MACHINERY、 Satis Machinery、 SINOAK Machinery、 Yangli Group、 Yangzhou Metalforming Mac、 Dongguan SamHoor
主要企業の市場シェア、製品戦略、事業展開方針を比較し、競争優位の源泉を分析します。あわせて、市場構造の変化に伴うポジショニングの推移を考察します。
◆ 地域別市場ダイナミクス
対象：北米・欧州・アジア太平洋・ラテンアメリカ・中東・アフリカ
各地域の市場規模、成長率、政策環境、産業基盤を総合的に評価し、地域別の拡大余地と事業機会を明示します。
【レポート内容の確認＆無料サンプル取得はこちら】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1876578/multi-rod-tube-expander
4.本レポートの活用シーンとメリット
1.多本ロッド式チューブエキスパンダとは
多本ロッド式チューブエキスパンダは、複数のロッドを用いてチューブ内径を拡張し、管と管板を密着固定するための加工装置である。均一な拡張力を付与することで高い接合強度と気密性を確保できる。主に熱交換器やボイラーの製造工程で使用され、複数箇所を同時に処理することで作業効率を向上させる。高精度かつ安定したチューブ拡管を実現する産業用設備である。
2.多本ロッド式チューブエキスパンダ市場規模および成長見通し
多本ロッド式チューブエキスパンダの世界市場規模は、2025年には約441百万米ドルに達すると推計されています。2026年には461百万米ドル規模へと拡大する見込みであり、その後も安定した成長軌道を維持すると想定されています。2026年から2032年の期間においては、年平均成長率（CAGR）5.0%で推移し、2032年には市場規模が約618百万米ドルに達する見通しです。
3.多本ロッド式チューブエキスパンダ市場セグメント別分析フレーム
◆ 製品分類別市場構造
対象：Horizontal Expander、 Vertical Expander
各製品タイプの市場規模、売上推移、販売数量、価格動向を整理し、カテゴリ別の成長速度と収益性を比較します。技術進展や競争状況の変化を踏まえ、今後拡大が期待される重点分野を抽出します。
◆ 用途別需要構造
対象：Air Conditioning Heat Exchanger、 Refrigerator Heat Exchanger、 Automotive Heat Exchanger、 Other
用途別に需要規模と市場浸透状況を分析し、成長性および導入動向を検証します。業界特性や使用目的に応じたニーズの違いを明確化し、実務に直結する市場機会を提示します。
◆ 主要企業の競争ポジション
対象：Burr OAK Tool、 SMAC Itelligent Technolog、 Hidaka Engineering、 JDM Jingda Machine、 Ningbo Jingsheng Automati、 Ningbo Xin Chang Machiner、 NTJF Intelligent Equipmen、 OMS MACHINERY、 Satis Machinery、 SINOAK Machinery、 Yangli Group、 Yangzhou Metalforming Mac、 Dongguan SamHoor
主要企業の市場シェア、製品戦略、事業展開方針を比較し、競争優位の源泉を分析します。あわせて、市場構造の変化に伴うポジショニングの推移を考察します。
◆ 地域別市場ダイナミクス
対象：北米・欧州・アジア太平洋・ラテンアメリカ・中東・アフリカ
各地域の市場規模、成長率、政策環境、産業基盤を総合的に評価し、地域別の拡大余地と事業機会を明示します。
【レポート内容の確認＆無料サンプル取得はこちら】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1876578/multi-rod-tube-expander
4.本レポートの活用シーンとメリット