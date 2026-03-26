ハンバーグレストラン「ファイヤーバーグ」を展開する株式会社大東エンタープライズ(所在地：札幌市中央区、代表取締役：丹山 東吾)は、2026年4月2日(木)より、対象店舗にて、メインメニューの価格を大幅に引き下げる価格改定を実施いたします！もちろん、食材の変更やサイズの変更はなく、羽釜ご飯の食べ放題も引き続き実施します！





ファイヤバーグ





原材料費や光熱費の高騰が続き、外食業界では値上げの動きが広がる中、ファイヤーバーグでは「お客様にもっと気軽に外食を楽しんでいただきたい」という想いから、今回思い切った価格の見直しを決断しました。

ハンバーグを中心とした定食メニューの他にもザンギ定食やカレーなど、提供するほぼすべてのメニューが対象となります！





ハンバーグ





看板メニューである「レギュラーバーグ」は、旧価格891円(税込980円)から720円(税込792円)へと改定され、最大約19％の値下げとなります。

※旧価格は店舗により異なります。





羽釜で炊き上げたご飯





またファイヤーバーグでは、羽釜で炊き上げたご飯を食べ放題で提供しており、ハンバーグとともにお腹いっぱい楽しめるスタイルも特徴です！

価格を見直した今回の取り組みにより、これまで以上に気軽に満足感のある食事を楽しんでいただけるようになります。

ファイヤーバーグはこれからも「手頃な価格で、しっかりお腹いっぱいになれるハンバーグレストラン」として、地域の皆さまに喜んでいただけるお店づくりを続けてまいります。

物価高が続く今だからこそ、より多くのお客様に外食の楽しさを感じていただければと考えています。

ぜひこの機会に、お近くのファイヤーバーグへお越しください。









■価格改定日

2026年4月2日(木)





■対象店舗

宮の沢店、里塚店、花川店、七重浜店





■内容

価格リニューアル(大幅値下げ)









◆会社概要

社名 ：株式会社大東エンタープライズ

所在地 ：〒060-0002 札幌市中央区北2条西13丁目1-1 K2ビル1F

代表者 ：代表取締役 丹山 東吾

設立 ：平成23年4月

資本金 ：3,000,000円

事業内容：飲食店運営