Michter′s Distillery、レガシーシリーズのウイスキー2種類の2026年版を発売へ: 「Shenk′s Homestead」&「Bomberger′s Declaration」





ケンタッキー州ルイビル, 2026年3月24日 /PRNewswire/--ルイビルを拠点とするMichter's Distilleryは今年4月、Shenk's Homestead Kentucky Sour Mash Whiskey 2026年版とBomberger's Declaration Kentucky Straight Bourbon 2026年版を発売します。これら2種類のウイスキーは、いずれも数量限定での提供となります。



Michter's Distillery to Release 2026 Edition of Two Legacy Series Whiskeys: Shenk's Homestead & Bomberger's Declaration



1753年、スイス系メノナイトの農夫であるJohn Shenkがペンシルベニア州にShenk's Distilleryを設立しました。この蒸留所は後に1800年代にBomberger's Distilleryと改名され、20世紀半ばに再びMichter's Distilleryへと名称が変更されました。 これが、Michter'sのレガシーシリーズが称える歴史的背景です。

「当社の製造チームは毎年、Shenk'sとBomberger'sの特別リリースに取り組むことを楽しみにしています」と、Michter'sの社長Joseph J. Maglioccoは述べています。「これらの製品は、当社の蒸留士たちの創造性を際立たせるものです。毎年のウイスキーには共通点がある一方で、蒸留所で行われる試験的な取り組みによって、それぞれのリリースは少しずつ異なる仕上がりとなっています。」

Michter'sのマスター・ディスティラーであるDan McKeeは2026年Shenk'sのリリースについて次のように説明しています。「このウイスキーはややライ麦の風味が前面に出ていることに加え、キャラメルモルト化した大麦を使用しており、美しいスパイス感を引き立てるキャラメル・ブレッドプディングのようなニュアンスをもたらしています。 私たちが使用しているクーパレッジには、ヴォージュの森で24ヶ月間自然乾燥させたフレンチオークと、60ヶ月間自然乾燥させたアメリカンオークを採用しており、これがこのShenk'sに特別な個性を与えています。」

Michter'sのマスター・オブ・マチュレーションであるAndrea Wilsonは、次のようにコメントしています。「DanやMichter'sのチームとともにShenk'sやBomberger'sに取り組める素晴らしい機会です。その目的は単に新しい試みを行うことではなく、さまざまな要素を変化させることで、香り、奥行き、風味、複雑さ、そして余韻がどのように影響を受け、飲用体験を高められるかを探求することにあります。 今年のBomberger'sは、ウイスキーの特徴であるチンカピン・オークにハンガリー産オークを加えることで、チンカピン特有のチェリーやスパイスの要素に、濃厚で贅沢なチョコレートの風味をもたらしています。いずれのオークも3年間自然乾燥させた上で、特注のトーストおよびチャー処理を施しています。 オークの風味が融合することで、テイスティング体験の洗練度と奥行きがいかに高まるかを見るのは、非常に刺激的です。」

Shenk's Homesteadは91.2プルーフ（アルコール度数45.6%）で、米国での希望小売価格は110ドルです。Bomberger's Declarationは108プルーフ（アルコール度数54%）で、米国での希望小売価格は120ドルです。

2025年10月、同社は英国を拠点とする酒類業界専門誌 『Drinks International』 によって招集された国際的な投票者アカデミーにより、「世界で最も賞賛されるウイスキー（The World's Most Admired Whiskey）」に3年連続で選出された初のウイスキーとなりました。Michter'sは、妥協のない品質を誇る伝統的なアメリカンウイスキーを提供してきた長い歴史と豊かな伝統を誇りとしています。限定生産品はいずれも最適な熟成状態に達しており、Michter'sの高い評価を受けるポートフォリオには、バーボン、ライ、サワーマッシュウイスキー、アメリカンウイスキーが含まれています。Michter'sの詳細については、michters.comをご覧ください。また、Instagram、Facebook、Xで当社をフォローしてください。

問い合わせ先：

Joseph J. Magliocco

+1 (502) 774-2300 x580

jmagliocco@michters.com

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（日本語リリース：クライアント提供）

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