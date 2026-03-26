有栖川整形外科(所在地：東京都港区、院長：陣 彦善)は、医学的エビデンスに基づいた栄養設計と、現代の生活に溶け込む高いデザイン性を融合させたブランド「DOCTOR MADE(ドクターメイド)」を、2026年4月11日(土)よりローンチいたします。第一弾として、希少成分NMNを配合した「Premium」と、美容に特化したコラーゲンを配合した「Beauty」の2種を展開。いずれも1杯で必要な栄養が完結する「オールインワン設計」を採用。





DOCTOR MADE PRPTEIN





コンセプト：健康と美容に必要な成分、すべてこのひとつに。自分を最適化する、毎日の新習慣。









■ プロダクトの核となる「3つの医学的アプローチ」

(1)シンバイオティクス

プロバイオティクス(100億個以上、複数の善玉菌ら)とプレバイオティクス(エサとなる食物繊維等)を理想的なバランスで配合。腸内環境からアプローチすることで、栄養の吸収効率とライフパフォーマンスの向上をサポートします。





(2)エビデンスに基づく栄養設計

整形外科医としての臨床経験と最新の栄養学に基づき、タンパク質の合成効率、細胞のリカバリー、美容成分の相互作用を緻密に計算。単なる補給を超えた、結果を出すためのフォーミュラです。





(3)完全無添加(Clean Label)

毎日飲み続けるものだからこそ、人工甘味料、着色料、保存料、香料、増粘剤、酸化防止剤を一切排除。原料本来の力を引き出す、純度の高いクリーンな設計です。









■ プロダクトラインナップ(4月11日発売)

今回のラインナップは、すべてが1食で完結する「オールインワン設計」。

忙しい現代人が、迷うことなく最適な栄養を摂取できる構成となっています。





商品写真





(1) Premium Protein(プレミアムプロテイン)

特徴：次世代のエイジングケア成分として注目されるNMN(ニコチンアミドモノヌクレオチド)を贅沢に配合。

設計：筋肉の合成サポートに加え、身体の内側からのコンディショニングを追求した、ブランドのフラッグシップモデルです。





PREMIUM PROTEIN





(2)Beauty Protein(ビューティープロテイン)

特徴：「飲む美容液」をコンセプトに、厳選された美容成分を濃縮。

設計：高品質なタンパク質をベースに、コラーゲンやプラセンタなど、内側からの潤いと輝きを支える成分を緻密に配合。





BEAUTY PROTEIN





フレーバーは京都・宇治抹茶のみを使用し、自然な風味と上品な味わいで、毎日の習慣として続けやすいプロテインに仕上げました。

2018年の開発開始以来、改良を重ねながら展開してきたDOCTOR MADE(R)プロテインは、広告に頼ることなく、健康や美容への意識が高い人々の口コミによって徐々に広がってきました。

その品質や栄養設計は多くのメディアでも紹介され、多く著名人やモデルなどからも支持されています。

現在では、知る人ぞ知るブランドとして、日常の栄養習慣の一つとして広がりを見せています。





日常シーン1





DOCTOR MADE(R)は、医師の知見から生まれたウェルネスブランドです。

医学的根拠に基づいた栄養設計と品質へのこだわりを通じて、健康と美しさを、カラダの内側から整える。





日常シーン2





日常シーン3





■ アートディレクション：平林 奈緒美

パッケージおよびブランドのヴィジュアルアイデンティティは、アートディレクター平林 奈緒美氏が担当。従来のプロテインのイメージを覆す、ミニマルかつインダストリアルなデザインは、医療器具のような信頼感と、インテリアとしての美しさを両立させています。









■ 開発者プロフィール

陣 彦善(じん ひこよし) 有栖川整形外科 院長 / DOCTOR MADE 代表。

整形外科専門医。広尾にて延べ3万人以上の診療にあたる。2018年より、運動療法と栄養学を融合させた「運動器ウェルネス」を提唱し、その実践のための研究開発をスタート。臨床現場の声を反映し、「カラダを内側から整える」ための医学的エビデンスに基づいたプロダクト開発を追求している。





開発医師／陣 彦善





開発写真





■ 商品概要

商品名 ：DOCTOR MADE(R) Premim Protein

内容量 ：750g

価格 ：16,200円(税込)









■ 商品概要

商品名 ：DOCTOR MADE(R) Beauty Protein

内容量 ：540g

価格 ：9,720円(税込)









■ 販売概要

発売日 ： 2026年4月11日(土)

販売チャネル： 公式オンラインストア、有栖川整形外科

公式サイト ： https://doctormade.jp