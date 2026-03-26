北海道・札幌を中心に、全道10店舗を展開している「気取らないガッツリステーキ」が好評の『炭焼ステーキ BEEF IMPACT』を運営する、株式会社大東エンタープライズ(所在地：札幌市中央区、代表取締役：丹山 東吾)では、2026年4月1日より、炭焼ステーキ BEEF IMPACT全店舗フェアメニューとして「希少部位ステーキコンボフェア」を開始します。





希少部位ステーキコンボフェア





期間限定フェアメニューとして、牛一頭からわずかしか取れない希少部位を一度に楽しめる「希少部位ステーキコンボフェア」を開催いたします！

きめ細やかなサシととろけるような食感が特徴の「ハネシタ」と、赤身の旨みが濃く肉本来の味わいを楽しめる「フランク」を鉄板一皿でご提供。それぞれの個性が際立つ2種類の部位を同時に味わえる、贅沢な食べ比べコンボとなっております。

ハネシタは肩ロースの中でも特に柔らかく上質な部位で、口の中で広がるコクと甘みが魅力。一方のフランクは、しっかりとした肉質と噛むほどにあふれる旨みが特徴で、肉好きの方にはたまらない逸品です。

炭火での焼き加減にもこだわり、それぞれの部位の良さを最大限に引き出した仕上がりでご提供いたします。ご飯との相性も抜群で、満足感の高い一皿となっております。





この機会にしか味わえない希少部位のお肉を、ぜひご堪能ください！





羽釜ご飯





BEEF IMPACTではご飯にもこだわります。最高級米特Aランク北海道仁木町銀山産「ゆめぴりか」を羽釜でじっくり丁寧に炊き上げて提供致します。ふっくらと炊きあがったご飯は、ステーキとの相性も抜群です。









◆フェアメニュー概要

販売価格： 【200g】1,980円 (税込2,178円)

【300g】2,970円 (税込3,267円)

※ランチタイムはライス(おかわり無料)、ランチサラダ、スープ付き

開催期間： 2026年4月1日(水)～5月末予定

※なくなり次第終了とさせていただきます。

開催店舗： 炭焼ステーキ BEEF IMPACT全店

店舗情報： https://beef-impact.com/





※営業時間は各店舗により異なりますので、詳しくはビーフインパクト公式サイトのNEWSページをご覧ください。









◆BEEF IMPACTとは

・「気取らないガッツリステーキ」をコンセプトに厳選した赤身の肉を炭火でこんがりと焼き上げ、レアで素早く提供しています。

・提供する全ての肉にこだわり、厳選した肉を大胆豪快に、低価格で提供しています。





1号店のビーフインパクト狸小路店





◆会社概要

社名 ： 株式会社大東エンタープライズ

所在地 ： 〒060-0002 札幌市中央区北2条西13丁目1-1K2 ビル1階

代表者 ： 代表取締役 丹山 東吾

設立 ： 平成23年4月

資本金 ： 3,000,000円

事業内容： 飲食店運営

URL ： https://beef-impact.com/