ホテル エルシエント京都八条口（京都市南区、総支配人 吉岡 渉）は、1階レストランを全面リニューアルし、「ORANGE TERRACE KYOTO（オレンジテラス キョウト）」として2026年6月15日（月）17:30にグランドオープンいたします。

『八条口のにぎわい BISTRO DINING』をコンセプトに、京都の四季の恵みと香ばしく焼き上げるシグネチャーメニューのロティサリーチキンを中心に据えた、カジュアルなビストロダイニングです。リニューアルにあわせて新たに生まれた店名「ORANGE TERRACE KYOTO」は、ホテルが佇む八条の地にあふれる“灯り”“活気”“温もり”の情景から着想を得ました。日常の食事から特別なひとときまで、宿泊ゲストはもちろん、近隣で働く方々や観光・ショッピングの途中に立ち寄る地域の皆さまを、温かく迎え入れる“八条口のランドマーク”のような場所を目指します。

空間デザイン テーマは「CASUAL & COZY」

木やテラコッタオレンジをベースに食の気配を感じるボルドーやダークブラウンでアクセントを効かせ、外壁のレンガ色とリンクした空間。伝統的なモチーフに現代のエッセンスを加え、さりげなく京都を感じるダイニングです。

店舗概要

店名 ：ORANGE TERRACE KYOTO所在地 ：〒601-8004 京都府京都市南区東九条東山王町13 （ホテル エルシエント京都八条口 1F）TEL ：075-682-7800（レストラン直通）開業日 ：2026年6月15日（月）業態 ：オールデイビストロダイニング営業時間 ：朝食 6:30～10:00 カフェ 11:00～17:30 （内、ランチタイム 11:00～14:30） ディナー 17:30～22:00席数 ：店内115席＋テラス30席ティザーサイト : https://elcient.com/kyoto/orangeterrace/

ホテル概要

ホテル名 ：ホテル エルシエント京都八条口所在地 ：京都市南区東九条東山王町13客室数 ：566室 (シングル：380室 ダブル：80室 ツイン：103室 フォース：3室) ※2026年7月末予定。館内施設 ：大浴場、レストランアクセス ：新幹線・JR京都駅八条東口 徒歩2分公式サイト ： https://www.elcient.com/kyoto/

会社概要（本社）

会社名 ：株式会社関電アメニックス本 社 ：大阪市西区阿波座1-6-1 JMFビル西本町01 設 立 ：1964年8月1日公式サイト ：https://www.k-amenix.co.jp/事業内容 ：ホテル、レストラン、レジャー観光施設の運営