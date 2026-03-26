株式会社コドモン（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：小池義則）は、埼玉県熊谷市の公立保育所9施設において、当社が展開している保育・教育施設向けICTサービス「CoDMON」（以下、コドモン）を、2026年4月1日から導入することをお知らせいたします。熊谷市によると、コドモンの導入により、保育士の事務負担軽減および保護者の利便性向上を図るとのことです。具体的には、クラス担任と保護者の確実な情報共有、雇用形態・勤務時間が異なる職員間の円滑な情報共有を目指すとのことです。これにより、埼玉県内では計33自治体の保育・教育施設での普及が進んでいます。※県内の契約自治体数は2026年3月1日時点の情報です

■熊谷市における導入の背景と目的

現状、熊谷市では、保護者や職員間での情報共有が不十分で、担任からクラスの全保護者へ、日頃の保育活動の様子を伝えきれない・職員会議は正規職員しか出席できず、情報伝達にズレが生じる・パソコンの台数不足しており保育室にパソコンがないため、同時に作業ができず、作業時間が長くなる点などに課題がありました。

【導入の目的】

・保育士の事務負担軽減 ・クラス担任と保護者の確実な情報共有 ・勤務時間が異なる、正規職員以外の職員との円滑な情報共有・保護者の利便性向上

■熊谷市で導入するコドモンのサービス

複数あるコドモンのサービスのうち、熊谷市の公立保育所9施設で導入するのは下記のサービスです。

【1】保護者からの遅刻・欠席・お迎え・延長の連絡

登降園時間帯の遅刻・欠席・お迎え・延長などに伴う連絡を、保護者アプリから申請できます。保護者は時間を気にせず瞬時に園に報告することができ、園は電話対応することなくタブレット等でリアルタイムに受け取ることができます。保護者、保育園双方にとって利便性の高い機能です。

【2】お知らせの一斉配信

保護者への連絡は、クラスや園児を指定しあらかじめ登録しておいたテンプレートから選んで連絡事項を記載するだけで、簡単シンプルに情報配信を行うことができます。メール配信の他に、スマホの通知機能やアプリ内で配信などあらゆる方法で情報を届けることができます。

【3】連絡帳

園児の様子を伝え合う連絡帳を電子化します。保護者はスマホアプリを使って、家庭での様子を選択形式で報告するため、最小限の手間で入力できます。園では、園での様子を写真も活用しながらフィードバックすることができます。

【4】登降園管理

園児の登降園時刻を、二次元コードをかざして打刻することで、出席簿等の作成や延長保育料計算の業務の自動化に繋がります。保護者は、スマホアプリを使用して登降園の状況を家族と共有することが可能です。

【熊谷市担当者からのコメント】

「令和８年４月に定員１５０人となる本市最大の公立保育所である中央保育所の開設に合わせ、保育システムの導入を行いました。システムの活用により、保育士の事務負担軽減につながり保育の質の向上に繋がること、保護者の皆様と保育所の連携が確実になり利便性が向上することを期待しています。」（熊谷市役所 福祉部 保育課 落合さま）

■株式会社コドモンについて

株式会社コドモンは、「子どもを取り巻く環境をテクノロジーの力でよりよいものに」というミッションを掲げ、業界シェアNo.1(※)の保育・教育施設向けICTサービス「CoDMON(コドモン)」 を提供しています。園児/児童情報と連動した成長記録や指導案のスマートな記録、登降園管理、保護者とのコミュニケーション支援機能などを通して、先生方の業務負担を省力化します。これにより、子ども施設で働く職員と保護者の方々が、子どもたちと向き合うゆとりをもち、より質の高い保育ができる環境づくりを支援しています。また、ICTによる支援だけでなく、保育施設向けECサービス「コドモンストア」、全てのこども施設職員が利用可能な優待プログラム「せんせいプライム」、保育施設向けオンライン研修プラットフォーム「コドモンカレッジ」も展開しています。これらの多角的な取り組みを通じて、「子どもの育ちや学びを社会全体で支えられる世の中へ」というビジョンの実現を目指します。※「SaaS型業務支援システムの導入園調査 2025」 株式会社東京商工リサーチ（2026年1月）

【会社概要】

◆社名：株式会社コドモン◆所在地：東京都品川区西五反田八丁目4番13号 五反田JPビルディング10階◆資本金：6,825万円◆代表者：代表取締役CEO 小池 義則◆設立：2018年11月◆事業内容：保育・教育施設向けICTサービス「コドモン」の運営、写真販売サービスの運営、決済代行サービス、採用支援・園児募集支援事業「ホイシル」、保育施設向けECサイト「コドモンストア」の運営、オンライン研修事業「コドモンカレッジ」、こども施設職員への福利厚生サービス「せんせいプライム」の運営等。サービスサイト：https://www.codmon.com/コーポレートサイト：https://www.codmon.co.jp/

【コドモン契約自治体】

＜首都圏エリア＞東京都：台東区 中野区 墨田区 大田区 足立区 目黒区 渋谷区 文京区 港区 品川区 葛飾区 中央区 北区 世田谷区 新宿区 荒川区 江戸川区 三鷹市 町田市 小金井市 府中市 西東京市 調布市 東大和市 清瀬市 国分寺市 東久留米市 国立市 大島町 八丈町 利島村 新島村千葉県：船橋市 銚子市 習志野市 野田市 長南町 長生村埼玉県：越谷市 川口市 春日部市 ふじみ野市 東松山市 和光市 上尾市 吉川市 飯能市 蕨市 八潮市 桶川市 戸田市 朝霞市 白岡市 行田市 幸手市 北本市 坂戸市 新座市 鶴ヶ島市 三郷市 本庄市 川島町 杉戸町 寄居町 上里町 宮代町 伊奈町 三芳町 小川町神奈川県：川崎市 横浜市 相模原市 小田原市 平塚市 大和市 茅ヶ崎市 鎌倉市 秦野市 綾瀬市 藤沢市 逗子市 海老名市 開成町 大磯町 大井町 中井町 箱根町 湯河原町※契約自治体名は2026年1月1日時点の情報です

【お問い合わせ・ご質問等】

＜＜報道機関からのお問い合わせ・ご質問等＞＞株式会社コドモン 広報press@codmon.co.jp 080-7303-6026／080-4466-6738＜＜ご契約済みの施設・契約施設専用窓口＞＞株式会社コドモン サポートセンターMail： inquiry@codmon.comTel： 050-2018-3196(平日9:00-18:00)※株式会社コドモン以外の販売元と契約されている施設は販売元までお問い合わせください。