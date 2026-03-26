株式会社亀屋万年堂（本社・工場：神奈川県横浜市都筑区 / 総本店：東京都目黒区自由が丘）は、母の日の贈り物に最適な「ありがとう」の気持ちを込めた母の日ギフトを4月6日(月)より直販店舗（東京・神奈川16店舗）・公式オンラインショップにて期間限定販売いたします。亀屋万年堂の代表銘菓『ナボナ』をはじめ、発酵バター香るパイ生地で爽やかなパイン餡を包み、ジューシーなパイナップルをのせ丁寧に焼き上げた『和菓子屋のパイナップルパイ』や洋菓子と和菓子のいいとこ取りを目指したナボナを、今の時代に合わせて再定義したナボナの進化形『東京ナボロン』を詰合せた母の日限定ギフトを販売いたします。日頃の感謝を伝える贈り物を、華やかな母の日限定の包装紙でご用意いたします。

ご購入は亀屋万年堂直販店舗及び公式オンラインショップナボナ広場にて

母の日ギフトは、4月6日(月)～5月10日(日)まで期間限定で販売。亀屋万年堂の直販店舗や公式オンラインショップで購入可能です。

【商品名】ナボナ チーズ / ゴールドパイン / ブラッドオレンジ【販売価格】各1個 172円(税込)【特定原材料(9品目)】乳・小麦・卵 ※ブラッドオレンジは8月中旬頃までの販売となります。

【商品名】和菓子屋のパイナップルパイ【販売価格】1個 248円(税込)【販売期間】4月6日(月)～6月末【特定原材料(9品目)】乳・小麦・卵

【商品名】東京ナボロン キャラメル/チョコレート/抹茶/マンゴー&白桃/桜/檸檬【販売価格】各1個 248円(税込) / 3個入 864円(税込)/ 6個入 1,728円(税込) / 8個入 2,268円(税込)【特定原材料(9品目)】乳・小麦・卵

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会社概要

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【会社名】株式会社亀屋万年堂【創業】昭和13年12月18日【資本金】2600万【本社・工場】横浜市都筑区折本町470番地【社員数】390名【事業内容】和洋菓子製造・販売【店舗】東京・神奈川16店舗【URL】https://www.navona.co.jp/

昭和13年に東京・自由が丘の地で創業して以来、お客様に親しまれるお菓子作りをモットーに、地域の皆様と共に歩んで参りました。昭和38年には王貞治氏のCMでおなじみの「お菓子のホームラン王・ナボナ」を発売。伝統を大切にする和の佳き心と、現代風の好みに合わせた洋のセンスが織りなす当社の代表商品でございます。私どもが大切にするのはお菓子を通じて心の豊かさを伝えていくことです。 笑顔・憧れ・夢といった感動を創造すること、季節のご挨拶や地域・家庭内の行事等人と人との和を育むお手伝いをさせていただくこと、今までもこれからも変わらぬ私どもの誓いです。創業百年に向け変わらぬ想いを貫きつつも、時代に沿った新しい価値をお届けできますよう、伝統を磨き上げて参ります。

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