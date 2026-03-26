ハイセンスジャパン株式会社(本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：張 喜峰)は、横浜DeNAベイスターズの公式スポンサーとして、2026年もオリジナルコンテンツ「ハイセンスプレゼンツ 横浜DeNAベイスターズのここだけの話2026」をシーズン通して全8話公開することをお知らせいたします。





ここだけの話2026





・動画URL

https://youtu.be/FCNNQwMSkrE





本企画は、横浜DeNAベイスターズの監督・選手が出演し、ここだけでしか聞けないエピソードや本音トークをお届けする特別コンテンツです。2026年は、相川亮二監督、筒香嘉智選手、牧秀悟選手、入江大生選手、度会隆輝選手が出演予定で、初出演となる監督・選手も加わり、より見応えのある内容となっています。また、今年は監督・選手へのインタビュー内容をさらに充実させ、ファンの皆さまにとって特別感のある“ここだけ”の情報を盛り込んでいます。MCは昨年に続き、横浜DeNAベイスターズをこよなく愛する芸人・吉川正洋さんが担当し、軽快なトークで企画を盛り上げます。





さらに2026年は新たな試みとして、選手によるチャレンジ企画も実施いたします。記念すべき第1話は本日公開となり、シーズン開幕に向けた期待感を高める内容でお届けします。チャレンジ企画の優勝者には、ハイセンスの大画面テレビをプレゼントする予定です。加えて、視聴者の皆さまへのキャンペーンとして、全8話それぞれにおいて出演監督・選手5名分のサイン入りユニフォームが当たるプレゼント企画も実施予定です。ファンの皆さまにとって、シーズンを通して楽しめる特別なコンテンツとして展開してまいります。ハイセンスジャパンは今後も、横浜DeNAベイスターズとの取り組みを通じて、ファンの皆さまに楽しさと感動を届ける企画を発信してまいります。









【概要】

タイトル ： ハイセンスプレゼンツ 横浜DeNAベイスターズのここだけの話2026

期間 ： 2026年3月～11月(全8話公開予定)

出演者 ： 相川亮二監督、筒香嘉智選手、牧秀悟選手、

入江大生選手、度会隆輝選手

内容 ： ここだけでしか聞けないお話、チャレンジ企画

キャンペーン： 全8話、毎回5名分のサイン入りユニフォームが当たるキャンペーン

ハイセンス公式YouTubeチャンネル

URL ： https://www.youtube.com/@hisensejapan3750









【横浜DeNAベイスターズとは】

横浜DeNAベイスターズは、神奈川県横浜市を本拠地とするプロ野球球団です。地域密着を大切にしながら、多くのファンに愛される球団として発展を続けており、横浜スタジアムを舞台に熱い戦いを繰り広げています。エンターテインメント性あふれる球場演出や地域との連携にも積極的に取り組み、スポーツの力で街に活力を届けています。









【ハイセンスとは】

ハイセンスは、1969年創業のグローバル家電・エレクトロニクスメーカーです。テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンをはじめとする幅広い製品を世界各国で展開し、映像技術とものづくりを強みに成長を続けています。日本国内では、高画質テレビや白物家電を通じて、多くのお客様に高いコストパフォーマンスと先進技術を兼ね備えた製品を提供しています。









＜本件に関するお問い合わせ先＞

ハイセンスジャパン株式会社

広報 ： 家倉 宏太郎

E-mail： k.iekura@hisense.com

URL ： https://www.hisense.co.jp