Umios株式会社（本社所在地：東京都港区、代表取締役社長：池見 賢）は、2026年2月17日～2月20日の4日間、全国の15歳～59歳の男女で、月に1回以上回転寿司店を利用する人に対し、今回で16回目となる「回転寿司に関する消費者実態調査」をインターネットリサーチで実施し、3,000名の有効回答サンプルを集計しました。（調査協力会社：ネットエイジア株式会社）





［調査結果］

＝＝回転寿司店選びの基準について＝＝

◆回転寿司店選びで重視することTOP3 「値段が安い」「ネタが新鮮」「家から近い」





全国の15歳～59歳の男女で、月に1回以上「回転寿司店」を利用する人3,000名（全回答者）に、回転寿司店を選ぶ際に重視していることを聞いたところ、「値段が安い」（36.2%）が最も高くなり、次いで「ネタが新鮮」（28.1%）、「家から近い」（26.4%）、「ネタの種類が豊富」（25.3%）、「タッチパネルで注文できる」（24.3%）となりました。値段や家からの近さといった手軽さ、ネタの質を重視している人が多いようです。









◆「電話やネット・アプリで順番予約をしてから行くことが多い」6割強





全回答者（3,000名）に、回転寿司店に行くときの事前予約について、電話やネット・アプリで順番予約をしてから行くことが多いか、順番予約をせずに行くことが多いか聞いたところ、『順番予約をしてから行くことが多い（計）』は61.7%、『順番予約をせずに行くことが多い（計）』は38.3%と、事前予約をする人が多数派となりました。









◆「カウンター席よりテーブル席を利用することが多い」7割半





全回答者（3,000名）に、座席の利用について、カウンター席とテーブル席のどちらを多く利用しているか聞いたところ、『カウンター席が多い（計）』は24.5%、『テーブル席が多い（計）』は75.5%でした。

男女・世代別にみると、『カウンター席が多い（計）』は男女ともに20代（男性43.1%、女性23.6%）で高くなり、特に20代男性では4割を超えました。『テーブル席が多い（計）』は10代女性（87.2%）と50代女性（86.0%）では9割近くになりました。









＝＝回転寿司店で食べる量について＝＝

◆回転寿司店で食べる皿数 平均9.9皿、エリア別では「九州・沖縄」が平均10.3皿で1位





回転寿司店で食べる寿司の量について質問しました。





全回答者（3,000名）に、回転寿司店で寿司を何皿程度食べることが多いか聞いたところ、「5皿～9皿」や「10皿～14皿」（いずれも38.5%）に多くの回答が集まり、平均は9.9皿でした。

男女別にみると、男性では「10皿～14皿」（47.0%）に最も多くの回答が集まり、平均は11.4皿でした。女性では「5皿～9皿」（54.5%）に最も多くの回答が集まり、平均は8.3皿でした。





エリア別にみると、食べる皿数が最も多かったのは九州・沖縄（10.3皿）、次いで関東（10.1皿）、東北と近畿（いずれも9.9皿）が続きました。









◆回転寿司店で支払う金額は？ 男性は平均2,175円/人、女性は1,785円/人

エリア別では「北陸」が平均2,399円/人で1位

◆回転寿司店で“食べ過ぎた”と感じる金額 男性は平均3,329円/人、女性は平均2,725円/人





次に、回転寿司店での支払い金額について質問しました。





全回答者（3,000名）に、回転寿司店を利用した際、1人あたりいくらくらい支払うことが多いか聞いたところ、「1,000円～2,000円未満」（45.7%）に最も多くの回答が集まり、平均は1,980円でした。

男女別にみると、平均は男性2,175円、女性1,785円と、男性のほうが390円高くなりました。





エリア別にみると、支払うことが多い金額の平均は北陸（2,399円）が最も高くなり、関東（2,102円）、東北（1,987円）が続きました。









また、回転寿司店を利用した際、1人あたりいくらくらい支払ったときに食べ過ぎたと感じるか聞いたところ、「2,000円～3,000円未満」（33.2%）に最も多くの回答が集まったほか、「1,000円～2,000円未満」（19.9%）や「3,000円～4,000円未満」（23.1%）にも回答が集まり、平均は3,027円でした。

男女別にみると、男性平均が3,329円、女性平均が2,725円と、男性のほうが604円高くなりました。





＝＝回転寿司店の人気ネタランキング＝＝

◆「回っているネタより注文して握ってもらうネタを多く食べる」7割半、女性では8割強





全回答者（3,000名）に、回転寿司店に行った際、回っているネタと注文して握ってもらうネタのどちらを多く食べるか聞いたところ、『回っているネタが多い（計）』は24.8%、『注文して握ってもらうネタが多い（計）』は75.2%となりました。

男女別にみると、『注文して握ってもらうネタが多い（計）』の割合は、女性では81.2%となりました。





◆回転寿司店でよく食べるネタ 「サーモン」が15年連続の1位





回転寿司店で食べているネタについて質問しました。





全回答者（3,000名）に、回転寿司店に行った際に≪よく食べているネタ≫を聞いたところ、1位は「サーモン」（47.7%）で、2012年の調査から15年連続の1位となりました。以降、2位「マグロ（赤身）」（36.4%）、3位「エビ」（27.8%）、4位「マグロ（中トロ）」（27.4%）、5位「ハマチ・ブリ」（27.2%）となりました。

男女別にみると、男女ともに1位「サーモン」（男性42.9%、女性52.5%）となり、男性では2位「マグロ（赤身）」（41.1%）、3位「マグロ（中トロ）」（30.3%）、女性では2位「エビ」（32.6%）、3位「マグロ（赤身）」（31.7%）と続きました。

◆回転寿司店で最もよく食べるネタTOP3 「サーモン」「マグロ（赤身）」「エビ」

◆最もよく食べる理由 サーモンでは「安くておいしい」「種類が多いので」

マグロ（赤身）では「旬によらず安定しておいしいネタが食べられる」「旨みが一番強い」など





よく食べているネタがある人（2,951名）に、回転寿司店に行った際に≪最もよく食べているネタ≫を聞いたところ、1位「サーモン」（22.0%）、2位「マグロ（赤身）」（11.8%）、3位「エビ」（6.3%）、4位「ハマチ・ブリ」（5.9%）、5位「マグロ（中トロ）」（5.8%）となりました。





≪最もよく食べているネタ≫の回答について、その理由を聞いたところ、1位の「サーモン」については「安くて脂がのっていておいしいから」「安くておいしい」「種類が多いので」「お肌に良いから」といった理由が挙がりました。手ごろな価格でおいしく食べられるといった理由が多くみられました。2位の「マグロ（赤身）」については「旬によらず安定しておいしいネタが食べられる」「旨みが一番強い」、3位の「エビ」については「色々な味もあるから飽きない」「歯ごたえが好き」等の理由が挙がりました。

◆回転寿司店で最初に食べるネタ 1位「サーモン」2位「マグロ（赤身）」3位「マグロ（中トロ）」

◆回転寿司店でシメに食べるネタ 1位「サーモン」2位「マグロ（赤身）」3位「ネギトロ」「玉子」





全回答者（3,000名）に、回転寿司店に行った際に、≪最初に食べることが多いネタ≫を聞いたところ、1位「サーモン」（19.4%）、2位「マグロ（赤身）」（13.3%）、3位「マグロ（中トロ）」（6.9%）、4位「ハマチ・ブリ」（5.3%）、5位「エビ」（5.1%）となりました。

男女別にみると、男性では1位「マグロ（赤身）」（15.4%）、2位「サーモン」（14.7%）、3位「マグロ（中トロ）」（8.0%）、女性では1位「サーモン」（24.2%）、2位「マグロ（赤身）」（11.2%）、3位「エビ」（7.1%）となりました。

回転寿司店に行った際に、≪シメに（最後に）食べることが多いネタ≫を聞いたところ、1位「サーモン」（9.7%）、2位「マグロ（赤身）」（5.5%）、3位「ネギトロ」「玉子」（いずれも3.9%）、5位「エビ」（3.8%）となりました。

男女別にみると、男女とも1位は「サーモン」（男性8.7%、女性10.7%）となり、男性では2位「マグロ（赤身）」（7.0%）、3位「玉子」「マグロ（中トロ）」（いずれも4.9%）、女性では2位「エビ」（5.3%）、3位「ネギトロ」（4.1%）となりました。









◆回転寿司店で我慢することが多いネタ 1位「マグロ（大トロ）」2位「ウニ」3位「イクラ」

◆回転寿司店でコスパがいいと思うネタ 1位「サーモン」2位「マグロ（赤身）」3位「ネギトロ」





次に、回転寿司店に行った際に、≪我慢することが多いネタ≫を聞いたところ、「マグロ（大トロ）」（17.6%）が最も高くなり、「ウニ」（11.4%）、「イクラ」（9.6%）、「マグロ（中トロ）」（9.0%）、「ウナギ」（6.0%）が続きました。





回転寿司店に行った際に、≪コスパがいいと思うネタ≫を聞いたところ、1位「サーモン」（17.7%）、2位「マグロ（赤身）」（15.3%）、3位「ネギトロ」（7.2%）、4位「ハマチ・ブリ」（7.1%）、5位「マグロ（中トロ）」「イカ」（いずれも6.5%）となりました。









＝＝回転寿司店のフェア・キャンペーンについて＝＝

◆回転寿司店で行ってほしいフェア・キャンペーン

1位「旬のネタ」2位「地方ネタ・ご当地グルメ」3位「大切り・大盛り」

10代では「アニメとのコラボ」が3割





回転寿司店でのフェアやキャンペーンについて質問しました。





全回答者（3,000名）に、回転寿司店でどのようなフェア・キャンペーンを行ってほしいと思うか聞いたところ、1位「旬のネタ」（46.6%）となりました。手軽に旬のネタを食べたいという人が多いようです。次いで高くなったのは、「地方ネタ・ご当地グルメ」（39.0%）、「大切り・大盛り」（35.5%）、「国産ネタ」（32.2%）、「高級ネタ（トロ、カニ、イクラ、ウニなど）」（29.8%）でした。

世代別にみると、「アニメとのコラボ」は年代が低くなるにつれて高くなる傾向がみられ、10代で30.7%となりました。









＝＝回転寿司を食べに行きたい都道府県について＝＝

◆自県以外で回転寿司を食べに行きたい都道府県 「北海道」がダントツ、2位「石川県」3位「富山県」

◆回転寿司を食べに行きたい都道府県TOP3で外せないと思う寿司ネタ

北海道では「イクラ」、石川県では「ノドグロ」、富山県では「ブリ」が1位





全回答者（3,000名）に、自身が住んでいる都道府県以外で回転寿司を食べに行きたいと思う都道府県を聞いたところ、「北海道」（1,269名）がダントツでした。次いで、「石川県」（445名）、「富山県」（314名）、「静岡県」（187名）、「青森県」（149名）となりました。

さらに、回転寿司を食べに行きたいと思う都道府県で外せない（絶対に食べたい）と思う寿司ネタを聞いたところ、北海道では1位「イクラ」（206名）、2位「ホタテ」（182名）、3位「ウニ」（178名）、石川県では1位「ノドグロ」（160名）、2位「カニ」（49名）、3位「ブリ」（36名）、富山県では1位「ブリ」（99名）、2位「白エビ」（45名）、3位「ノドグロ」（33名）となりました。









＝＝回転寿司店の利用の仕方・食事について＝＝

◆「旅行の食事で回転寿司店に行ったことがある」5割強

◆「カフェ利用で回転寿司店に行ったことがある」1割強、20代男性では2割

◆「居酒屋利用で回転寿司店に行ったことがある」20代以上の約2割

◆「“1人回転寿司”をしたことがある」4割強





回転寿司店の利用の仕方について質問しました。





全回答者（3,000名）に、旅行の食事で回転寿司店に行ったことがあるか聞いたところ、「ある」は52.7%となりました。また、「ないが、行きたいと思う」は29.9%となりました。

世代別にみると、「ある」と回答した人の割合は上の世代で高くなる傾向がみられ、30代以上（30代54.2%、40代59.3%、50代57.1%）では半数を上回りました。





カフェ利用（ケーキなどのスイーツだけを食べるために利用すること）で回転寿司店に行ったことがあるか聞いたところ、「ある」は13.1%、「ないが、行きたいと思う」は31.4%となりました。

男女・世代別にみると、「ある」と回答した人の割合は、20代男性（19.5%）が最も高くなり、10代男性（18.7%）が続きました。









20代以上の人（2,687名）に、居酒屋利用（サイドメニューをつまみにお酒を飲むために利用すること）で回転寿司店に行ったことがあるか聞いたところ、「ある」は16.7%、「ないが、行きたいと思う」は33.1%となりました。

世代別にみると、「ある」と回答した人の割合は、年代が下がるにつれて高くなる傾向がみられ、20代では19.9%でした。





全回答者（3,000名）に、1人で回転寿司店に行ったことがあるか聞いたところ、「ある」は41.2%、「ないが、行きたいと思う」は30.8%となりました。

男女・世代別にみると、男性では「ある」と回答した人の割合は、年代が上がるにつれて高くなる傾向がみられ、40代以上（40代53.8%、50代58.3%）では5割を超えました。また、「ないが、行きたいと思う」と回答した人の割合は10代男性では52.2%でした。









＝＝回転寿司デートについて＝＝

◆「“回転寿司デート”をしたことがある」5割強

◆回転寿司デートでパートナーにやってほしくないことTOP2

「香りの強い香水をつけて入店する」「入店前の待ち時間に機嫌が悪くなる」





回転寿司店でのデートについて質問しました。





全回答者（3,000名）に、デートで回転寿司店に行ったことがあるか聞いたところ、「ある」は51.3%、「ないが、行きたいと思う」は27.5%となりました。

世代別にみると、「ある」と回答した人の割合は、30代以上（30代58.3%、40代57.2%、50代56.9%）では過半数となりました。









全回答者（3,000名）に、回転寿司デートをした際に、“パートナーにこれだけはやってほしくない”と思うものを聞いたところ、「香りの強い香水をつけて入店する」（37.1%）が最も高く、次いで、「入店前の待ち時間に機嫌が悪くなる」（34.7%）、「注文した品がなかなか来ないと文句を言う」（24.6%）、「食べ終わったお皿の数を気にしてばかりいる」「お皿の数を“何皿まで”と決めている」（いずれも24.0%）となりました。

男女別にみると、女性回答では「香りの強い香水をつけて入店する」（44.5%）、「入店前の待ち時間に機嫌が悪くなる」（43.9%）が特に高くなりました。また、上位10項目については、すべての項目で女性が男性を10ポイント以上上回りました。女性では、回転寿司デートでのパートナーの振る舞いやマナーについて気になる人が多いようです。









◆回転寿司デートをしたい芸能人

男性回答では「綾瀬はるかさん」が1位、女性回答では「目黒蓮さん」が2年連続1位

◆回転寿司デートをしたいスポーツ選手 男性回答・女性回答ともに「大谷翔平さん」がダントツ





“回転寿司デート”をテーマに、イメージに合う有名人について聞きました。





全回答者（3,000名）に、回転寿司デートをしたいと思う芸能人を聞いたところ、男性回答では1位「綾瀬はるかさん」（36名）、2位「広瀬すずさん」（34名）、3位「川口春奈さん」（31名）、4位「吉岡里帆さん」（30名）、5位「浜辺美波さん」（28名）となりました。前回調査で4位の綾瀬はるかさんが票を伸ばし、1位になりました。

女性回答では1位「目黒蓮さん（Snow Man）」（39名）、2位「吉沢亮さん」（28名）、3位「竹内涼真さん」「木村拓哉さん」（いずれも25名）、5位「鈴木亮平さん」（23名）と、目黒蓮さんが2年連続1位となりました。









また、回転寿司デートをしたいと思うスポーツ選手を聞いたところ、男性回答・女性回答ともに「大谷翔平さん」（男性174名、女性273名）がダントツとなりました。

以降、男性回答では2位「高梨沙羅さん」（24名）、3位「三浦璃来さん」（15名）、4位「坂本花織さん」「藤澤五月さん」「高木美帆さん」（いずれも11名）、女性回答では2位「平野歩夢さん」（20名）、3位「高橋藍さん」（13名）、4位「ダルビッシュ有さん」（10名）、5位「石川祐希さん」（9名）と続きました。









＝＝回転寿司とアニメについて＝＝

◆回転寿司店とコラボしてほしいと思うアニメTOP3 「鬼滅の刃」「ちいかわ」「ONE PIECE」

◆回転寿司店のタッチパネルの音声を担当してほしいアニメキャラ

1位「ドラえもん-ドラえもん-」2位「江戸川コナン-名探偵コナン-」3位「孫悟空-ドラゴンボール-」





最後に、回転寿司店とアニメのコラボについて質問しました。





全回答者（3,000名）に、回転寿司店とコラボしてほしいと思うアニメを聞いたところ、1位「鬼滅の刃」（145名）、2位「ちいかわ」（123名）、3位「ONE PIECE」（109名）、4位「名探偵コナン」（104名）、5位「ドラえもん」（87名）となりました。





また、回転寿司店のタッチパネルの音声を担当してほしいアニメキャラを聞いたところ、1位「ドラえもん-ドラえもん-」（136名）、2位「江戸川コナン-名探偵コナン-」（90名）、3位「孫悟空-ドラゴンボール-」（82名）、4位「モンキー・D・ルフィ-ONE PIECE-」（60名）、5位「竈門炭治郎-鬼滅の刃-」（53名）となりました。









※調査結果全文は添付のPDFファイルよりご覧いただけます。





■調査概要■

調査タイトル：回転寿司に関する消費者実態調査2026

調査対象：ネットエイジアリサーチのインターネットモニター会員を母集団とする全国の15歳～59歳の男女で、月に1回以上回転寿司店を利用する人

調査期間：2026年2月17日～2月20日の4日間

調査方法：インターネット調査

有効回答数：3,000サンプル

実施機関：ネットエイジア株式会社