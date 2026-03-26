埼玉県比企郡小川町の「道の駅おがわまち」(運営：株式会社LSP)は、2026年4月4日(土)の「あんぱんの日」に合わせ、館内ベーカリー「ベーカリーおがわっ子」の人気商品「和紙あんぱん」を主役にしたイベント「和紙あんぱん祭り」を開催します。

4月4日は「あんぱんの日」といわれており、日本独自の菓子パン文化の象徴ともいえる記念日とされています。今回のイベントでは、小川町の伝統工芸「小川和紙」に着想を得て誕生した名物パン「和紙あんぱん」を通じて、地域文化と食の魅力を発信します。

公式サイト： https://michinoeki-ogawamachi.com/





「和紙あんぱん祭り」開催









■「小川和紙から生まれた名物パン「和紙あんぱん」

「和紙あんぱん」は、道の駅おがわまち内のベーカリー「ベーカリーおがわっ子」で販売されている人気商品です。小川町が誇る伝統工芸「小川和紙」をイメージして開発されたパンで、まるで和紙のように薄くのばした生地が特徴です。

生地の薄さによって餡の存在感が際立ち、割った瞬間に広がる断面のインパクトも魅力のひとつ。「まるで和紙で餡を包んだような新食感のあんぱん」として、多くのお客様に親しまれている道の駅の名物パンです。





・和紙あんぱん

380円(税込)

アレルギー：小麦/卵/乳成分/大豆/ごま





名物！和紙あんぱん

和紙のように薄い生地のなかにたっぷりのあんこ









■当たり付き「おみくじ和紙あんぱん」

イベント当日は、和紙あんぱんを包む和紙に小川町のキャラクター「おがわ君」のスタンプを押して販売します。スタンプは全部で5色。そのうち1色は「当たり」となり、当たりが出た方には和紙あんぱんをもう1個プレゼント！！どの色が当たりかは、開けてからのお楽しみ。まるでおみくじのようなワクワク感も楽しめる限定企画です。









■巨大！？＜ビッグあんぱん＞重さ当てチャレンジ

「このあんぱんは何グラム？？」

当店の目玉商品＜ビッグあんぱん＞の重さを予測するクイズ

参加者の方が実際のビッグあんぱんを持ち上げていただき、クイズにチャレンジ

正解の方(±10g)にプレゼントをご用意





ビッグあんぱん









■春限定「和紙あんぱん」も登場

イベント当日は、春の季節限定商品も販売します。

・さくらよもぎ和紙あんぱん

価格 ：380円(税込)

アレルギー：小麦/卵/乳成分/大豆

桜の香りとよもぎの風味を組み合わせた、春限定の特別な和紙あんぱん。和紙文化と和菓子文化を掛け合わせた、この時期だけの味わいです。









さくら和紙あんぱん









来場者参加型の企画も用意し、あんぱんの魅力を体験型で楽しめるイベントとして開催します。





【開催概要】

イベント名： あんぱんの日「和紙あんぱん祭り」

開催日 ： 2026年4月4日(土)

時間 ： 9:00～17:00

会場 ： 道の駅おがわまち「ベーカリーおがわっ子」

内容 ： ●和紙あんぱん限定販売

●当たり付き「おみくじ和紙あんぱん」

●巨大！？「ビッグあんぱん」重さ当てチャレンジ

●春限定「さくらよもぎ和紙あんぱん」









■「道の駅おがわまち」について

都心からわずか1時間半。埼玉県の中央部よりやや西に位置し、外秩父の緑豊かな山々に囲まれた小川町は、市街地の中央を一級河川・槻川(つきがわ)が流れ、清らかな水に育まれた伝統産業「小川和紙」が今も伝わります。和紙や酒造をはじめとする地場産業で栄えてきたこの町は、豊かな自然と歴史・文化が調和する佇まいから、“武蔵の小京都”とも呼ばれてきました。また、雄大な自然と清らかな水によって発酵や醸造の文化も根付き、土地の風土が育んだ多彩な食文化が、今も大切に受け継がれています。そこで、当施設が掲げたコンセプトが、「手漉き和紙と有機の里」。道の駅が地域活性化交流拠点として「人と自然と食が結び合う、小川町の輝き―小川町の想いと恵みを繋ぐ場所」へ。

小川町の歴史・文化・自然が織りなす魅力を未来へとつなぎ、心ふれあう場所を提供いたします。









■管理運営

会社名 ： アイル・コーポレーション株式会社

代表者 ： 代表取締役 町田 哲雄

所在地 ： 埼玉県さいたま市浦和区常盤2-9-10

主な事業内容： PPP事業、総合ビルメンテナンス業務、施設運営マネジメント業務、

医療関連サービス業務、グラウンド・公園緑地管理業務、

飲食施設関連サービス業務、住宅関連サービス業務

公式サイト ： https://www.i-ll-group.co.jp/i-ll/









会社名 ： 株式会社TTC

代表者 ： 代表取締役 河越 康行

所在地 ： 静岡県熱海市上多賀686番地

主な事業内容： ブランド商品の企画・開発・卸・販売及び品質管理、

ブランド店舗の開発・運営、地域創生コンサルタント事業、

店舗プロデュース全般、食のテーマパークの開発・運営、

道の駅の運営、観光土産品の企画・開発・卸販・販売、

美容・健康関連商品の企画・開発・卸・販売、宿泊・温浴事業、

6次産業化ビジネス(農業)

公式サイト ： https://www.ttc-gr.co.jp/









■施設運営

会社名 ： 株式会社LSP

代表者 ： 代表取締役 河越 敬仁

所在地 ： 埼玉県比企郡小川町東小川2丁目22番地1

主な事業内容： 道の駅おがわまちの管理運営、観光土産品の開発、製造及び販売、

工芸品、民芸品の加工及び販売、食料品の販売、

飲食店の経営、地域商社事業に関する業務

公式サイト ： https://lsp-ogawatown.com/