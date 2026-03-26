4月4日「あんぱんの日」は道の駅おがわまちで「和紙あんぱん祭り」開催 名物！和紙のような薄さのあんパンやおみくじあんパン、さくらよもぎ和紙あんぱん、ビッグあんぱんの重さ当てなど
埼玉県比企郡小川町の「道の駅おがわまち」(運営：株式会社LSP)は、2026年4月4日(土)の「あんぱんの日」に合わせ、館内ベーカリー「ベーカリーおがわっ子」の人気商品「和紙あんぱん」を主役にしたイベント「和紙あんぱん祭り」を開催します。
4月4日は「あんぱんの日」といわれており、日本独自の菓子パン文化の象徴ともいえる記念日とされています。今回のイベントでは、小川町の伝統工芸「小川和紙」に着想を得て誕生した名物パン「和紙あんぱん」を通じて、地域文化と食の魅力を発信します。
公式サイト： https://michinoeki-ogawamachi.com/
「和紙あんぱん祭り」開催
■「小川和紙から生まれた名物パン「和紙あんぱん」
「和紙あんぱん」は、道の駅おがわまち内のベーカリー「ベーカリーおがわっ子」で販売されている人気商品です。小川町が誇る伝統工芸「小川和紙」をイメージして開発されたパンで、まるで和紙のように薄くのばした生地が特徴です。
生地の薄さによって餡の存在感が際立ち、割った瞬間に広がる断面のインパクトも魅力のひとつ。「まるで和紙で餡を包んだような新食感のあんぱん」として、多くのお客様に親しまれている道の駅の名物パンです。
・和紙あんぱん
380円(税込)
アレルギー：小麦/卵/乳成分/大豆/ごま
名物！和紙あんぱん
和紙のように薄い生地のなかにたっぷりのあんこ
■当たり付き「おみくじ和紙あんぱん」
イベント当日は、和紙あんぱんを包む和紙に小川町のキャラクター「おがわ君」のスタンプを押して販売します。スタンプは全部で5色。そのうち1色は「当たり」となり、当たりが出た方には和紙あんぱんをもう1個プレゼント！！どの色が当たりかは、開けてからのお楽しみ。まるでおみくじのようなワクワク感も楽しめる限定企画です。
■巨大！？＜ビッグあんぱん＞重さ当てチャレンジ
「このあんぱんは何グラム？？」
当店の目玉商品＜ビッグあんぱん＞の重さを予測するクイズ
参加者の方が実際のビッグあんぱんを持ち上げていただき、クイズにチャレンジ
正解の方(±10g)にプレゼントをご用意
ビッグあんぱん
■春限定「和紙あんぱん」も登場
イベント当日は、春の季節限定商品も販売します。
・さくらよもぎ和紙あんぱん
価格 ：380円(税込)
アレルギー：小麦/卵/乳成分/大豆
桜の香りとよもぎの風味を組み合わせた、春限定の特別な和紙あんぱん。和紙文化と和菓子文化を掛け合わせた、この時期だけの味わいです。
さくら和紙あんぱん
来場者参加型の企画も用意し、あんぱんの魅力を体験型で楽しめるイベントとして開催します。
【開催概要】
イベント名： あんぱんの日「和紙あんぱん祭り」
開催日 ： 2026年4月4日(土)
時間 ： 9:00～17:00
会場 ： 道の駅おがわまち「ベーカリーおがわっ子」
内容 ： ●和紙あんぱん限定販売
●当たり付き「おみくじ和紙あんぱん」
●巨大！？「ビッグあんぱん」重さ当てチャレンジ
●春限定「さくらよもぎ和紙あんぱん」
■「道の駅おがわまち」について
都心からわずか1時間半。埼玉県の中央部よりやや西に位置し、外秩父の緑豊かな山々に囲まれた小川町は、市街地の中央を一級河川・槻川(つきがわ)が流れ、清らかな水に育まれた伝統産業「小川和紙」が今も伝わります。和紙や酒造をはじめとする地場産業で栄えてきたこの町は、豊かな自然と歴史・文化が調和する佇まいから、“武蔵の小京都”とも呼ばれてきました。また、雄大な自然と清らかな水によって発酵や醸造の文化も根付き、土地の風土が育んだ多彩な食文化が、今も大切に受け継がれています。そこで、当施設が掲げたコンセプトが、「手漉き和紙と有機の里」。道の駅が地域活性化交流拠点として「人と自然と食が結び合う、小川町の輝き―小川町の想いと恵みを繋ぐ場所」へ。
小川町の歴史・文化・自然が織りなす魅力を未来へとつなぎ、心ふれあう場所を提供いたします。
■管理運営
会社名 ： アイル・コーポレーション株式会社
代表者 ： 代表取締役 町田 哲雄
所在地 ： 埼玉県さいたま市浦和区常盤2-9-10
主な事業内容： PPP事業、総合ビルメンテナンス業務、施設運営マネジメント業務、
医療関連サービス業務、グラウンド・公園緑地管理業務、
飲食施設関連サービス業務、住宅関連サービス業務
公式サイト ： https://www.i-ll-group.co.jp/i-ll/
会社名 ： 株式会社TTC
代表者 ： 代表取締役 河越 康行
所在地 ： 静岡県熱海市上多賀686番地
主な事業内容： ブランド商品の企画・開発・卸・販売及び品質管理、
ブランド店舗の開発・運営、地域創生コンサルタント事業、
店舗プロデュース全般、食のテーマパークの開発・運営、
道の駅の運営、観光土産品の企画・開発・卸販・販売、
美容・健康関連商品の企画・開発・卸・販売、宿泊・温浴事業、
6次産業化ビジネス(農業)
公式サイト ： https://www.ttc-gr.co.jp/
■施設運営
会社名 ： 株式会社LSP
代表者 ： 代表取締役 河越 敬仁
所在地 ： 埼玉県比企郡小川町東小川2丁目22番地1
主な事業内容： 道の駅おがわまちの管理運営、観光土産品の開発、製造及び販売、
工芸品、民芸品の加工及び販売、食料品の販売、
飲食店の経営、地域商社事業に関する業務
公式サイト ： https://lsp-ogawatown.com/