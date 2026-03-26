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関西ペイントブラーノの新サービスアートプログラム「BURANO-ART COMMUNE」を正式リリース ― アートを通じた体験と対話で共創するチームビルディング ―
関西ペイント株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：毛利 訓士、以下、関西ペイント）グループで塗料や日用品のEC販売事業を担う、関西ペイントブラーノ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小野郁美）は、4月1日（水）より、アートによってビジネスコミュニケーションを活性化する新サービス「BURANO-ART COMMUNE（ブラーノ アートコミューン）」の提供を開始します。
関西ペイントブラーノは、2022年に関西ペイントの社内スタートアップとして設立され、色彩に関する知見を活かした事業を展開してきました。
今回提供を開始するBURANO-ART COMMUNEは、アートを用いた体験・対話・創造のプロセスを組み合わせ、チームビルディングの観点から企業のコミュニケーション強化や理念浸透、創造的思考力の向上を促進する組織開発プログラムです。
知識やスキルの習得を主とする研修とは異なり、創作体験を通じて参加者同士の関係性や対話が自然と深まっていく点を特長としており、組織の中に前向きな変化を生み出すきっかけとなることを目指しています。
開発の背景
近年、企業ではチームビルディングや組織開発への関心が高まっていますが、従来の取り組みでは、知識や手法の習得を中心としたアプローチが主流となっていました。本サービスは、そうした従来の枠組みとは異なり、アートを通じた体験と対話の積み重ねから、相互理解や共創を育んでいく点に特長があります。
関西ペイントブラーノは、「より多くの人に、彩りあふれる毎日を。」というミッションのもと、色彩がもつ力に着目し、働く人と組織の関係性に新たな視点をもたらす取り組みを行ってきました。
アートには、言葉だけでは表現しきれない感情や価値観を可視化し、他者と共有する力があります。そのプロセスを通じて、立場や役割を超えた対話が生まれ、相互理解が自然に深まっていくことが期待されます。
今回リリースするBURANO-ART COMMUNEは、こうしたアートの特性を活かしたチームビルディングプログラムです。創作体験を通じて、一人ひとりが自分らしさや他者の視点に気づき、より創造的で前向きに関わり合える組織づくりを支援することを目的としています。
3つのアートプログラム詳細
１．塗りにケーション：新入社員研修や社内イベントで交流を深化
絵を描いたことがない方でも、約2時間で自分ならではの作品が完成する体験型研修です。役職や経験の壁を越えたフラットな対話が生まれ、自然な自己開示を促すことで、チームの一体感や心理的安全性を育む場をつくります。
２．ビジョン・キャンバス：企業理念の社内浸透・理解促進や、新組織変更のキックオフに
難しくなりがちな企業理念や将来像をわかりやすく分解し、デザイナーがビジュアルへと再構築します。そのビジュアルに参加者全員で色付けすることで、理念に向き合う時間が生まれ、組織としての方向性を共有する場をつくります。
３．対話型アート鑑賞：一人一人の違いを理解し、組織の力に変える少人数向けアート鑑賞
一人ひとりの“違い”を組織の力に変える育成プログラムです。名画を鑑賞後、自由に意見を交わし、さまざまな見方に触れることで互いの考え方への理解が深まり、リーダー資質として重要な「問いを立てる力」「視座の拡張」を自然に育みます。
先行導入企業の声
先行導入期間中に実施したアンケートでは、参加企業の満足度が90％を超え、97％以上が「メンバーとの距離が縮まった」と回答するなど高い評価を得ました。
● 製造業・小売業会社（利用プログラム：塗りにケーション）
▷「解決策の提示」をゴールとしている日々の業務の中では、じっくり内省する機会がなく、
こうしたプログラムで社員同士が内面で語り合う機会を得たことは非常に良い体験でした。
作品を持ち帰って思い出せる点が、一過性にとどまらない企画として、チームビルディングに役立ちます。
● ITサービス企業（利用プログラム：塗りにケーション）
▷ アートという答えがないアクティビティは新鮮で、新しいビジネスの企画や構想に、まったく新しい視点を与えてくれたと思います。とても楽しい時間を過ごせましたので、チームビルディングの場として、また活用してみたいと思います。
● 製造業・小売業（利用プログラム：ビジョン・キャンバス）
▷ 最初は「絵を描くくらいで・・」という感覚で参加したプログラムでしたが、メンバー同士が積極的にそれぞれの価値観を学ぶ姿勢には驚き、色彩やアートの力を感じました。同時に、会社や自分自身について考え直す機会にもなり想像以上の学びがありました。
今後の展開
関西ペイントブラーノは、これらの研修を通じて、企業の課題に合わせた設計と効果検証を強化しながら、人材・組織力の向上に貢献していき、新たなサービス事業として体制を強化して取り組む予定です。
BURANO-ART COMMUNEサービスサイト
https://burano-art.com/
■ 関西ペイントブラーノ会社概要
本社：東京都渋谷区神宮前六丁目28番6号 キュープラザ原宿8階
代表者 ：代表取締役社長 小野 郁美
設立 ：2022年5月
事業内容：各種塗料及び関連商品の販売、人材育成、職業能力開発のための教育事業、
インターネット上における商品の販売、及び販売に関するコンサルティング業務
URL ：https://kansaipaint-burano.co.jp/
■ 関西ペイント会社概要
本社 ：大阪市北区梅田1丁目13番1号 大阪梅田ツインタワーズ・サウス 28階
代表者：代表取締役社長 毛利 訓士
設立 ：1918年5月
事業内容：「各種塗料の製造・販売」「配色設計」「バイオ関連製品および電子材料関連製品の製造・販売」
URL ： https://www.kansai.co.jp/
■ 関西ペイントについて
関西ペイントは、1918年の創業以来、100年以上にわたり塗料や塗料事業で培った技術を提供してきました。2030年をターゲットとした「塗料で人を幸せにする」というビジョンのもと、人に役立つ素晴らしい塗料を世界中の人々に届け、関西ペイントグループに関わる人々を豊かにすることを目指してまいります。
本件に関するお問合わせ先
本ニュースリリースに関するお問い合わせ先
関西ペイント株式会社 経営企画本部 IR・広報部（今安・西村）
E-mail：koho@als.kansai.co.jp
関連リンク
関西ペイントブラーノ公式サイト
https://kansaipaint-burano.co.jp/
BURANO-ART COMMUNE
https://burano-art.com/
今回提供を開始するBURANO-ART COMMUNEは、アートを用いた体験・対話・創造のプロセスを組み合わせ、チームビルディングの観点から企業のコミュニケーション強化や理念浸透、創造的思考力の向上を促進する組織開発プログラムです。
知識やスキルの習得を主とする研修とは異なり、創作体験を通じて参加者同士の関係性や対話が自然と深まっていく点を特長としており、組織の中に前向きな変化を生み出すきっかけとなることを目指しています。
開発の背景
近年、企業ではチームビルディングや組織開発への関心が高まっていますが、従来の取り組みでは、知識や手法の習得を中心としたアプローチが主流となっていました。本サービスは、そうした従来の枠組みとは異なり、アートを通じた体験と対話の積み重ねから、相互理解や共創を育んでいく点に特長があります。
関西ペイントブラーノは、「より多くの人に、彩りあふれる毎日を。」というミッションのもと、色彩がもつ力に着目し、働く人と組織の関係性に新たな視点をもたらす取り組みを行ってきました。
アートには、言葉だけでは表現しきれない感情や価値観を可視化し、他者と共有する力があります。そのプロセスを通じて、立場や役割を超えた対話が生まれ、相互理解が自然に深まっていくことが期待されます。
今回リリースするBURANO-ART COMMUNEは、こうしたアートの特性を活かしたチームビルディングプログラムです。創作体験を通じて、一人ひとりが自分らしさや他者の視点に気づき、より創造的で前向きに関わり合える組織づくりを支援することを目的としています。
3つのアートプログラム詳細
１．塗りにケーション：新入社員研修や社内イベントで交流を深化
絵を描いたことがない方でも、約2時間で自分ならではの作品が完成する体験型研修です。役職や経験の壁を越えたフラットな対話が生まれ、自然な自己開示を促すことで、チームの一体感や心理的安全性を育む場をつくります。
２．ビジョン・キャンバス：企業理念の社内浸透・理解促進や、新組織変更のキックオフに
難しくなりがちな企業理念や将来像をわかりやすく分解し、デザイナーがビジュアルへと再構築します。そのビジュアルに参加者全員で色付けすることで、理念に向き合う時間が生まれ、組織としての方向性を共有する場をつくります。
３．対話型アート鑑賞：一人一人の違いを理解し、組織の力に変える少人数向けアート鑑賞
一人ひとりの“違い”を組織の力に変える育成プログラムです。名画を鑑賞後、自由に意見を交わし、さまざまな見方に触れることで互いの考え方への理解が深まり、リーダー資質として重要な「問いを立てる力」「視座の拡張」を自然に育みます。
先行導入企業の声
先行導入期間中に実施したアンケートでは、参加企業の満足度が90％を超え、97％以上が「メンバーとの距離が縮まった」と回答するなど高い評価を得ました。
● 製造業・小売業会社（利用プログラム：塗りにケーション）
▷「解決策の提示」をゴールとしている日々の業務の中では、じっくり内省する機会がなく、
こうしたプログラムで社員同士が内面で語り合う機会を得たことは非常に良い体験でした。
作品を持ち帰って思い出せる点が、一過性にとどまらない企画として、チームビルディングに役立ちます。
● ITサービス企業（利用プログラム：塗りにケーション）
▷ アートという答えがないアクティビティは新鮮で、新しいビジネスの企画や構想に、まったく新しい視点を与えてくれたと思います。とても楽しい時間を過ごせましたので、チームビルディングの場として、また活用してみたいと思います。
● 製造業・小売業（利用プログラム：ビジョン・キャンバス）
▷ 最初は「絵を描くくらいで・・」という感覚で参加したプログラムでしたが、メンバー同士が積極的にそれぞれの価値観を学ぶ姿勢には驚き、色彩やアートの力を感じました。同時に、会社や自分自身について考え直す機会にもなり想像以上の学びがありました。
今後の展開
関西ペイントブラーノは、これらの研修を通じて、企業の課題に合わせた設計と効果検証を強化しながら、人材・組織力の向上に貢献していき、新たなサービス事業として体制を強化して取り組む予定です。
BURANO-ART COMMUNEサービスサイト
https://burano-art.com/
■ 関西ペイントブラーノ会社概要
本社：東京都渋谷区神宮前六丁目28番6号 キュープラザ原宿8階
代表者 ：代表取締役社長 小野 郁美
設立 ：2022年5月
事業内容：各種塗料及び関連商品の販売、人材育成、職業能力開発のための教育事業、
インターネット上における商品の販売、及び販売に関するコンサルティング業務
URL ：https://kansaipaint-burano.co.jp/
■ 関西ペイント会社概要
本社 ：大阪市北区梅田1丁目13番1号 大阪梅田ツインタワーズ・サウス 28階
代表者：代表取締役社長 毛利 訓士
設立 ：1918年5月
事業内容：「各種塗料の製造・販売」「配色設計」「バイオ関連製品および電子材料関連製品の製造・販売」
URL ： https://www.kansai.co.jp/
■ 関西ペイントについて
関西ペイントは、1918年の創業以来、100年以上にわたり塗料や塗料事業で培った技術を提供してきました。2030年をターゲットとした「塗料で人を幸せにする」というビジョンのもと、人に役立つ素晴らしい塗料を世界中の人々に届け、関西ペイントグループに関わる人々を豊かにすることを目指してまいります。
本件に関するお問合わせ先
本ニュースリリースに関するお問い合わせ先
関西ペイント株式会社 経営企画本部 IR・広報部（今安・西村）
E-mail：koho@als.kansai.co.jp
関連リンク
関西ペイントブラーノ公式サイト
https://kansaipaint-burano.co.jp/
BURANO-ART COMMUNE
https://burano-art.com/