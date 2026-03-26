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創作料理と厳選した日本酒が堪能できる 全席個室「じぶんどき」なんばセントラルイータリー店を4月1日オープン
株式会社第一興商（以下、当社）は、落ち着いた和モダン空間でゆったりと過ごせる、全席個室「じぶんどき」なんばセントラルイータリー店（大阪府大阪市）を2026年4月1日にオープンします。
「The Namba Central Eatery（なんばセントラルイータリー）」は 大阪・なんば千日前の「なんばオリエンタルホテル」内のグルメフロアで、世界中から訪れる観光客が日本の食文化を一度に味わえる人気のスポットです。当店では和食に洋の素材を組み合わせた創作料理と、全国各地から選び抜いた日本酒を中心に料理との相性に合わせて楽しめる114種類ものドリンクをご用意しています。
当社は、今後も顧客ニーズや立地特性に応じた魅力ある店舗づくりやサービスを展開し、顧客満足度を追求することで集客向上を目指します。
■全席個室「じぶんどき」なんばセントラルイータリー店 店舗概要
開店日：2026年4月1日(水)
所在地：大阪府大阪市中央区千日前2-8-17
なんばオリエンタルホテル 2F
電話番号：06-4394-7195
アクセス：大阪メトロなんば駅 徒歩5分
南海電鉄なんば駅 徒歩4分
大阪メトロ日本橋駅 徒歩5分
近畿日本鉄道・阪神電鉄大阪難波駅 徒歩7分
JR難波駅 徒歩13分
駐車場：なし
営業時間：平日 17:00〜23:30
土・日・祝 14:00〜23:30
定休日：なし
店舗面積：248.8平方メートル
座席数：110席（宴会最大28名）
メニュー数：フード73種類／ドリンク114種類
平均客単価：4,200円
喫煙ブース：あり
店舗URL：https://jibundoki.dkdining.com/namba/
運営会社：株式会社第一興商
■おすすめメニュー
※価格は全て税込
◇じぶんどき
和食に洋のエッセンスを融合させた創作料理や天ぷら、土鍋ごはんなどを日本酒中心の多彩なドリンクメニューとともに提供します。
店名は、京ことばの「その物事にふさわしい時刻／毎日の定まった食事の時刻」を意味する“時分時”に由来。柔らかい照明と白木を用いた温もりの感じられるプライベート空間で、ゆったりとした時間をお過ごしいただけます。
2018年9月に神奈川県横浜市に初出店、4月1日時点で27店舗となります。
DKダイニングオフィシャルサイト内じぶんどきページ：https://dkdining.com/shop/jibundoki/
「The Namba Central Eatery（なんばセントラルイータリー）」は 大阪・なんば千日前の「なんばオリエンタルホテル」内のグルメフロアで、世界中から訪れる観光客が日本の食文化を一度に味わえる人気のスポットです。当店では和食に洋の素材を組み合わせた創作料理と、全国各地から選び抜いた日本酒を中心に料理との相性に合わせて楽しめる114種類ものドリンクをご用意しています。
当社は、今後も顧客ニーズや立地特性に応じた魅力ある店舗づくりやサービスを展開し、顧客満足度を追求することで集客向上を目指します。
■全席個室「じぶんどき」なんばセントラルイータリー店 店舗概要
開店日：2026年4月1日(水)
所在地：大阪府大阪市中央区千日前2-8-17
なんばオリエンタルホテル 2F
電話番号：06-4394-7195
アクセス：大阪メトロなんば駅 徒歩5分
南海電鉄なんば駅 徒歩4分
大阪メトロ日本橋駅 徒歩5分
近畿日本鉄道・阪神電鉄大阪難波駅 徒歩7分
JR難波駅 徒歩13分
駐車場：なし
営業時間：平日 17:00〜23:30
土・日・祝 14:00〜23:30
定休日：なし
店舗面積：248.8平方メートル
座席数：110席（宴会最大28名）
メニュー数：フード73種類／ドリンク114種類
平均客単価：4,200円
喫煙ブース：あり
店舗URL：https://jibundoki.dkdining.com/namba/
運営会社：株式会社第一興商
■おすすめメニュー
※価格は全て税込
◇じぶんどき
和食に洋のエッセンスを融合させた創作料理や天ぷら、土鍋ごはんなどを日本酒中心の多彩なドリンクメニューとともに提供します。
店名は、京ことばの「その物事にふさわしい時刻／毎日の定まった食事の時刻」を意味する“時分時”に由来。柔らかい照明と白木を用いた温もりの感じられるプライベート空間で、ゆったりとした時間をお過ごしいただけます。
2018年9月に神奈川県横浜市に初出店、4月1日時点で27店舗となります。
DKダイニングオフィシャルサイト内じぶんどきページ：https://dkdining.com/shop/jibundoki/