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高校生109名を対象に出張コーヒーセミナーを開催
コーヒーの生産国や品種の特徴を通じて若年層へコーヒーの魅力を発信しました
キーコーヒー株式会社（本社：東京都港区、社長：柴田 裕）は、学校法人 武蔵野大学 千代田高等学校（東京都千代田区、校長：木村 健太）の家庭科授業に協力し、2月26日（木）に同校にて、出張コーヒーセミナー「コーヒーの楽しみ方〜コーヒーの生産国や品種から学ぶ〜」を開催。高校生109名に向けて、コーヒーの魅力を発信しました。
千代田高等学校では、生徒一人ひとりのワクワクを大切に、生徒自身が未来をつくるというビジョンのもと、家庭科の授業カリキュラムにて、学年別に“ホンモノを知り学べる”授業を展開しています。
今回は、生徒の「未来へつなげる食への学び」を深めるため、同校の高校2年生109名を対象に「コーヒーの楽しみ方〜コーヒーの生産国や品種から学ぶ〜」をテーマとした出張コーヒーセミナーを開催しました。
セミナーでは、コーヒーの栽培から精選方法のほか、コーヒーの品種や生産国別の特徴について、試飲を交えて講義。その後、試飲した生産国のコーヒーを使ったブレンドコーヒーを飲みながら、ブレンドコーヒーの考え方やブレンドすることによる味わいの変化を説明。コーヒーの知識を深め、楽しみ方を学ぶ機会となりました。
■出張コーヒーセミナーを受講した生徒達の感想
・コーヒーが農作物であり、アラビカ種・カネフォラ種という品種があることをはじめて知った
・品種や生産国によって、コーヒー味わいが異なることと、その特徴が良く分かった
・各生産国の味わいを知ることで、自分好みのコーヒーを見つける楽しみが増えた
・コーヒーは苦い飲み物という印象だったが、思っていたよりおいしかった。将来的に飲めるようになりたい
・自宅でコーヒーを飲んでいる両親に、今日学んだことを伝えたい
キーコーヒーは、『珈琲とKISSAのサステナブルカンパニー』を掲げ、喫茶文化の継承と持続可能なコーヒー生産を実現する事業活動を行ってまいります。
本件に関するお問合わせ先
キーコーヒー株式会社 広報チーム 担当 郄木・岡田
TEL 03-5400-3069／Email key1@keycoffee.co.jp
関連リンク
キーコーヒーHP
https://www.keycoffee.co.jp/
キーコーヒー株式会社（本社：東京都港区、社長：柴田 裕）は、学校法人 武蔵野大学 千代田高等学校（東京都千代田区、校長：木村 健太）の家庭科授業に協力し、2月26日（木）に同校にて、出張コーヒーセミナー「コーヒーの楽しみ方〜コーヒーの生産国や品種から学ぶ〜」を開催。高校生109名に向けて、コーヒーの魅力を発信しました。
千代田高等学校では、生徒一人ひとりのワクワクを大切に、生徒自身が未来をつくるというビジョンのもと、家庭科の授業カリキュラムにて、学年別に“ホンモノを知り学べる”授業を展開しています。
今回は、生徒の「未来へつなげる食への学び」を深めるため、同校の高校2年生109名を対象に「コーヒーの楽しみ方〜コーヒーの生産国や品種から学ぶ〜」をテーマとした出張コーヒーセミナーを開催しました。
セミナーでは、コーヒーの栽培から精選方法のほか、コーヒーの品種や生産国別の特徴について、試飲を交えて講義。その後、試飲した生産国のコーヒーを使ったブレンドコーヒーを飲みながら、ブレンドコーヒーの考え方やブレンドすることによる味わいの変化を説明。コーヒーの知識を深め、楽しみ方を学ぶ機会となりました。
■出張コーヒーセミナーを受講した生徒達の感想
・コーヒーが農作物であり、アラビカ種・カネフォラ種という品種があることをはじめて知った
・品種や生産国によって、コーヒー味わいが異なることと、その特徴が良く分かった
・各生産国の味わいを知ることで、自分好みのコーヒーを見つける楽しみが増えた
・コーヒーは苦い飲み物という印象だったが、思っていたよりおいしかった。将来的に飲めるようになりたい
・自宅でコーヒーを飲んでいる両親に、今日学んだことを伝えたい
キーコーヒーは、『珈琲とKISSAのサステナブルカンパニー』を掲げ、喫茶文化の継承と持続可能なコーヒー生産を実現する事業活動を行ってまいります。
本件に関するお問合わせ先
キーコーヒー株式会社 広報チーム 担当 郄木・岡田
TEL 03-5400-3069／Email key1@keycoffee.co.jp
関連リンク
キーコーヒーHP
https://www.keycoffee.co.jp/