こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
名古屋市立大学、「COMPANY® Talent Management」シリーズを採用〜職員一人ひとりの能力や経験を活かした適材適所を実現〜
株式会社WHI Holdings（本社：東京都港区、代表取締役最高経営責任者（CEO）：安斎富太郎）は、公立大学法人名古屋市立大学（所在地：愛知県名古屋市、理事長：郡健二郎、以下 名古屋市立大学）が、統合人事システム「COMPANY®」のタレントマネジメント製品「COMPANY® Talent Management」シリーズ（以下 CTM2.0）を採用したことをお知らせします。
これにより名古屋市立大学は、職員の経歴やキャリア志向などの情報を集約・可視化し、人事異動業務の効率化と高度化、ならびに職員の能力を最大限に活かす戦略的な人員配置を実現します。
●「COMPANY® Talent Management」シリーズ採用の背景
名古屋市立大学は、「名市大未来プラン2021」において「社会の変化と多様化に柔軟に適応できる組織づくり」を掲げ、教職員一人ひとりが能力を最大限に発揮できる環境の整備と、戦略的な人材育成・配置を推進しています。 大学運営を取り巻く環境が激しく変化する中、持続的な成長を実現するためには、個々の職員の専門性やキャリア志向を深く理解し、組織のニーズと合致させる「適材適所」の人員配置が不可欠です。しかし、異動案の作成は人事システム内の情報に加え、現場へのヒアリングの情報などを統合的に参照して行っていたものの、人事担当者の記憶や手作業に頼る部分が大きく、職員数の増加に伴い担当者の負担が増加していました。そのため、属人化の解消とプロセスの標準化が急務となっていました。
こうした課題を解決し、組織全体のパフォーマンスを向上させるため、客観的なデータに基づいた効率的かつ職員の納得性の高い配置を実現することを目的に、CTM2.0の採用を決定しました。採用にあたっては、約20年にわたり人事基幹システムとして利用している「COMPANY®」人事管理製品に蓄積された人材データ基盤を活用できる点、そして同一シリーズのタレントマネジメントシステムの利用により二重管理の手間なく最新のデータを活用できる点が評価されました。
●期待効果
１．異動検討業務の効率化とシステム化
これまで異動検討の材料となる情報は、「COMPANY®」の人事管理製品にある情報に加え、現場へのヒアリング結果や紙資料、表計算ソフトなど、システム外の様々な場所に分散していました。その結果情報の分断が起こり、異動案策定の前段階である情報収集プロセスが煩雑化し、業務担当者の負荷が高くなっていました。これらの情報をすべてCTM2.0上に集約することで、従来は多大な時間を要していた、異動候補者や欠員候補者のリストアップ作業がシステム上で瞬時に行えるようになります。また、ドラッグ＆ドロップの直感的な操作で異動のシミュレーションを実施することができます。変更前後のバランスを視覚的に確認しながら検討できるため、異動検討における人事担当者の作業時間を大幅に短縮します。
２．データに基づく配置による「納得性」の向上
職員の業務経験、保有スキル、資格情報などが可視化されることで、各部署が求める要件に合致した人材を、客観的なデータに基づいて人事担当者が検討できるようになります。これにより、担当者の主観や記憶だけでなく、根拠あるデータに基づいた配置案を作成できるため、組織・職員双方にとって納得性の高い人事異動が実現します。また、個人の特性や過去の職歴などの配慮事項を記録するフラグ機能の活用により、人間関係や適性を含めた多角的な検討が可能になります。
将来的には、スキル情報を基にした育成計画の策定や、人員構成のバランス・業務負担の偏在といった組織課題の可視化にもCTM2.0の活用範囲を広げていくことを目指します。これにより、名古屋市立大学の持続的な成長を支える強固な経営基盤の構築に繋げていきます。
●名古屋市立大学からのコメント
名古屋市立大学では、職員の資質向上と組織の活性化を目指し、定期的な人事異動を行っています。しかし、職員数が増加する中で、個々人の経歴やスキルといった情報が分散しており、異動案の検討に多大な時間を要することが課題となっていました。 今回、すでに人事給与業務で利用している「COMPANY®」とシームレスに連携できる点、そして複雑な異動シミュレーションを直感的に行える点などを評価し、CTM2.0の導入を決定しました。 蓄積された人事データを最大限に活用することで、職員一人ひとりの適性やキャリア志向に寄り添った「納得性の高い配置」を実現し、大学運営の基盤強化に繋げてまいります。
WHI Holdingsは、統合人事システム「COMPANY®」の提供を通じて、はたらくすべての人が真価を発揮できる社会の実現に努めてまいります。
●「COMPANY® Talent Management」シリーズ（呼称：CTM2.0）について
国内大手法人の3社に1社※が利用する統合人事システム「COMPANY®」シリーズが提供する、日本法人固有の組織ニーズへ最適化したタレントマネジメントシステムです。人的資本経営に欠かせない人材の可視化、評価、育成、異動・配置、要員計画といったあらゆる機能を網羅しています。HR特化型生成AIの搭載と、現場の従業員から経営層までが迷わず操作できるUI/UXにより、はたらくすべての人が活用できる「COMPANY® Talent Management」シリーズとして、組織の意思決定と個人の成長を同時に加速させます。
※従業員数3,000人以上（株式会社Works Human Intelligence調べ）
●株式会社WHI Holdingsについて
WHI Holdingsは、「人に真価を。」をコーポレートブランドに掲げ、はたらくすべての人が真価を発揮できる社会の実現を目指しています。すべての人事領域を統合的に支援する「HCM Full Suite」構想を2020年より推進し、統合人事システム「COMPANY®」を中核としたサービスの開発、提供を行っています。
* 会社名、製品名等はそれぞれ各社の商標または登録商標です。
* 本リリースに掲載された内容は発表日現在のものであり、予告なく変更または撤回される場合があります。また、本リリースに掲載された予測や将来の見通し等に関する情報は不確実なものであり、実際に生じる結果と異なる場合がありますので、予めご了承ください。
* 本リリースの製品画像に記載されている氏名、組織名、その他の名称は架空のもので、実在の企業や人物とは関係ありません。
●「COMPANY® Talent Management」シリーズ採用の背景
名古屋市立大学は、「名市大未来プラン2021」において「社会の変化と多様化に柔軟に適応できる組織づくり」を掲げ、教職員一人ひとりが能力を最大限に発揮できる環境の整備と、戦略的な人材育成・配置を推進しています。 大学運営を取り巻く環境が激しく変化する中、持続的な成長を実現するためには、個々の職員の専門性やキャリア志向を深く理解し、組織のニーズと合致させる「適材適所」の人員配置が不可欠です。しかし、異動案の作成は人事システム内の情報に加え、現場へのヒアリングの情報などを統合的に参照して行っていたものの、人事担当者の記憶や手作業に頼る部分が大きく、職員数の増加に伴い担当者の負担が増加していました。そのため、属人化の解消とプロセスの標準化が急務となっていました。
こうした課題を解決し、組織全体のパフォーマンスを向上させるため、客観的なデータに基づいた効率的かつ職員の納得性の高い配置を実現することを目的に、CTM2.0の採用を決定しました。採用にあたっては、約20年にわたり人事基幹システムとして利用している「COMPANY®」人事管理製品に蓄積された人材データ基盤を活用できる点、そして同一シリーズのタレントマネジメントシステムの利用により二重管理の手間なく最新のデータを活用できる点が評価されました。
●期待効果
１．異動検討業務の効率化とシステム化
これまで異動検討の材料となる情報は、「COMPANY®」の人事管理製品にある情報に加え、現場へのヒアリング結果や紙資料、表計算ソフトなど、システム外の様々な場所に分散していました。その結果情報の分断が起こり、異動案策定の前段階である情報収集プロセスが煩雑化し、業務担当者の負荷が高くなっていました。これらの情報をすべてCTM2.0上に集約することで、従来は多大な時間を要していた、異動候補者や欠員候補者のリストアップ作業がシステム上で瞬時に行えるようになります。また、ドラッグ＆ドロップの直感的な操作で異動のシミュレーションを実施することができます。変更前後のバランスを視覚的に確認しながら検討できるため、異動検討における人事担当者の作業時間を大幅に短縮します。
▼「COMPANY® Talent Management」イメージ図
２．データに基づく配置による「納得性」の向上
職員の業務経験、保有スキル、資格情報などが可視化されることで、各部署が求める要件に合致した人材を、客観的なデータに基づいて人事担当者が検討できるようになります。これにより、担当者の主観や記憶だけでなく、根拠あるデータに基づいた配置案を作成できるため、組織・職員双方にとって納得性の高い人事異動が実現します。また、個人の特性や過去の職歴などの配慮事項を記録するフラグ機能の活用により、人間関係や適性を含めた多角的な検討が可能になります。
将来的には、スキル情報を基にした育成計画の策定や、人員構成のバランス・業務負担の偏在といった組織課題の可視化にもCTM2.0の活用範囲を広げていくことを目指します。これにより、名古屋市立大学の持続的な成長を支える強固な経営基盤の構築に繋げていきます。
●名古屋市立大学からのコメント
名古屋市立大学では、職員の資質向上と組織の活性化を目指し、定期的な人事異動を行っています。しかし、職員数が増加する中で、個々人の経歴やスキルといった情報が分散しており、異動案の検討に多大な時間を要することが課題となっていました。 今回、すでに人事給与業務で利用している「COMPANY®」とシームレスに連携できる点、そして複雑な異動シミュレーションを直感的に行える点などを評価し、CTM2.0の導入を決定しました。 蓄積された人事データを最大限に活用することで、職員一人ひとりの適性やキャリア志向に寄り添った「納得性の高い配置」を実現し、大学運営の基盤強化に繋げてまいります。
WHI Holdingsは、統合人事システム「COMPANY®」の提供を通じて、はたらくすべての人が真価を発揮できる社会の実現に努めてまいります。
●「COMPANY® Talent Management」シリーズ（呼称：CTM2.0）について
国内大手法人の3社に1社※が利用する統合人事システム「COMPANY®」シリーズが提供する、日本法人固有の組織ニーズへ最適化したタレントマネジメントシステムです。人的資本経営に欠かせない人材の可視化、評価、育成、異動・配置、要員計画といったあらゆる機能を網羅しています。HR特化型生成AIの搭載と、現場の従業員から経営層までが迷わず操作できるUI/UXにより、はたらくすべての人が活用できる「COMPANY® Talent Management」シリーズとして、組織の意思決定と個人の成長を同時に加速させます。
※従業員数3,000人以上（株式会社Works Human Intelligence調べ）
「COMPANY® Talent Management」シリーズ製品サイト https://www.ctm.works-hi.co.jp/
●株式会社WHI Holdingsについて
WHI Holdingsは、「人に真価を。」をコーポレートブランドに掲げ、はたらくすべての人が真価を発揮できる社会の実現を目指しています。すべての人事領域を統合的に支援する「HCM Full Suite」構想を2020年より推進し、統合人事システム「COMPANY®」を中核としたサービスの開発、提供を行っています。
WHI Holdingsサイト： https://www.whi-holdings.co.jp/
* 会社名、製品名等はそれぞれ各社の商標または登録商標です。
* 本リリースに掲載された内容は発表日現在のものであり、予告なく変更または撤回される場合があります。また、本リリースに掲載された予測や将来の見通し等に関する情報は不確実なものであり、実際に生じる結果と異なる場合がありますので、予めご了承ください。
* 本リリースの製品画像に記載されている氏名、組織名、その他の名称は架空のもので、実在の企業や人物とは関係ありません。