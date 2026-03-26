GAC初の海外サービスブランドがバンコク・モーターショーで発表、「Thailand Action 2.0」が始動

バンコク, 2026年3月25日 /PRNewswire/ -- 3月23日、第47回バンコク国際モーターショーが正式に開幕しました。「サービスの高度化」を軸に、GAC INTERNATIONALは同展示会において初の海外サービスブランド「GAC CARE」を発表するとともに、「Thailand Action 2.0」戦略の全面的なアップグレードを公開し、新型AION V 500KMモデルを初披露しました。これらの成果は、サービス体制の強化、ローカライズ戦略の高度化、製品刷新に至るまで、GACがタイ市場においてリーディングフェーズへと進入したことを示しています。





GACのグローバル戦略における重要な柱として、タイ市場は引き続き高い成長ポテンシャルを示しています。「ONE GAC 2.0」および「Thailand Action 1.0」の指針のもと、GACは製品導入段階からエコシステム展開へと大きな飛躍を遂げました。2025年には、GACはタイで15,301台を販売し、前年比305％増を達成、NEV（新エネルギー車）ブランドのトップクラスとしての地位を確立しました。この基盤の上に立ち、バンコク国際モーターショーにおいて「Thailand Action 2.0」戦略アップグレードの全面展開が正式に発表されました。

「Thailand Action 2.0」の全面展開により、GACのローカライズ戦略は「根を下ろす」段階から「主導する」段階へと移行しています。製品配置、チャネルおよびモビリティエコシステム、エネルギーエコシステム、さらには製造・産業チェーンにわたる総合的な能力を活用することで、GACは長期的な競争優位性を構築しています。多面的な協業を通じて、GACは製品・サービス・エネルギー・製造を網羅するエコシステムビルダーへと進化しており、「In Thailand, For Thailand」という理念を堅持しつつ、高品質な製品と包括的なサービスを通じてユーザーに価値を提供しています。

ローカライズ戦略を推進する中で、GAC INTERNATIONALタイ販売会社のゼネラルマネージャーである王昊勇（Wang Haoyong）氏は、GAC初の海外サービスブランド「GAC CARE」の立ち上げを会場で発表しました。同氏は「In Thailand, for Thailand」と述べました。GACが提供するのは先進的な車両だけでなく、包括的で信頼性が高く、ユーザーに寄り添うモビリティエコシステムです。ユーザーのライフサイクル全体のニーズを中心に据えたGAC CAREは、4つのコア柱に基づいて構築されています：顧客中心主義、高度な保証、迅速な対応力、そして特別な体験。

GACが発表した新型AION V 500kmモデルはブースの注目の的となり、多くの来場者が体験や問い合わせのために訪れました。

今後、GACはタイを重要な拠点として位置づけ、ユーザー中心主義を堅持し、ローカライズをさらに深化させるとともに、NEV産業エコシステムの発展を推進し、地域社会との長期的なウィンウィンの発展を実現していきます。

（日本語リリース：クライアント提供）

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