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離れて暮らすご家族と「安心」を共有『エディオンスマートアプリ』に新機能「エディオン見守りサービス」が追加
無料で利用できるスマートな見守り 家族の生活リズムをそっとお知らせ
株式会社エディオンは、2026年4月1日（水）より、複数のメーカーの家電を一括管理・操作できるアプリ『エディオンスマートアプリ』において、新機能「エディオン見守りサービス」の提供を開始いたします。
この度、新たな機能として導入する「エディオン見守りサービス」は、日常の家電の稼働データと、簡単なアプリ操作を通じたコミュニケーションを統合することで、離れて暮らすご家族にさりげない「安心」をお届けします。その日の体調や、いつ、どのような家電を使用したかをメールでお知らせすることで、日々の暮らしぶりを共有することができます。
本機能は無料でご利用いただけます※1。株式会社エディオンは本機能の提供を通じて、『エディオンスマートアプリ』の接続価値を高め、IoT家電の導入をためらっていたお客様にも、スマートで快適な暮らしを始めるきっかけをご提供いたします。
※1 アプリのダウンロードおよびサービスのご利用には、インターネット通信環境が必要です。
■「エディオン見守りサービス」 特長
◇ 【 見守られる人 】直感的な2択操作で「元気」を報告
毎日ご自身で設定した時刻に通知が届き、アプリから「元気」か「調子が悪い」の2択を選ぶだけで健康報告が完了します。
スマートフォンの操作に不慣れな方でも迷わず利用できるシンプル設計です。
◇ 【 見守る人 】その日の調子や家電の操作状況をメールで確認※2
見守られる人がアプリで回答した結果が、毎日指定されたメールアドレスに自動で送信されます※3。回答がなかった場合も、翌日の昼12時に未回答をお知らせするメールが届くので、毎日の安否確認に便利です。
さらに、見守られる人が「エディオンスマートアプリ」に登録した家電の、直近7日以内の操作状況も併記してお知らせします※2。本体の直接操作やリモコンでの操作履歴も検知されるため、自然な生活リズムを確認することが可能です。
※2 家電操作状況の通知は指定メーカーのみ対応。詳しくは店頭にてご確認ください。
※3 メールの受信には、別途通信料が発生いたします。
「本日の機器操作状況」として通知されるメールの一例
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【メール件名】：【エディオン見守りサービス】おじいちゃん見守り回答（3/26）
【メール本文】：エディオンスマートアプリのエディオン見守りサービスをご利用いただき、ありがとうございます。本日の見守り状況をお知らせします。
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・見守り対象：おじいちゃん
・見守り回答：元気（3/26 19:35回答）
・直近7日以内の機器操作状況：
＊＜リビング＞リビングエアコン：暖房ON（3/26 7:03）
＊＜寝室＞寝室エアコン：直近の操作はありません
＊＜和室＞空気清浄機：運転ON（3/23 11:18）
＊＜その他＞エコキュート：ふろ自動OFF（3/26 18:30）
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◇ 設定は非常にシンプル！メールアドレスの登録のみで完結
【 見守られる人の設定方法 】
アプリ上で回答画面を表示する時刻を設定し、結果を共有したい（見守りメールを送信したい相手の）メールアドレスを登録するだけで完了します。（通知先は最大7件まで登録可能です）
【 見守る人の設定方法 】
専用アプリを新たにインストールする必要はありません。
届いた「本登録のお願いメール」内のURLをクリックし、見守り先が判別できる名前（例えば、「おじいちゃん」など）を設定して登録ボタンを押すだけで、すぐに見守りを開始できます。
◇ 開発の背景とエディオンのIoTエコシステム戦略
日本国内において少子高齢化や核家族化が進行する中、離れて暮らす家族に対する不安を抱える世帯が増加しています。当社が提供するエディオンスマートアプリは、メーカーの垣根を越えたプラットフォームとして、様々なIoT家電を一括管理できる強みを持っています。この強みを活かし、お客様のプライバシーに配慮しながら「家電の稼働ログ」と「簡単な双方向コミュニケーション」を統合することで、誰もが導入しやすい見守り環境を実現いたします。
今後は、社会課題解決の一環として、本システムで取得される家電の稼働データを応用した「地域見守り・防災モデル」の社会実装に向けた取り組みも検討しております。
当社は、経営理念である「効用の提供と完全販売によるお客様第一主義の実現」のもと、家電の販売にとどまらず、販売後のサポートや日々の暮らしにおける「安心・便利」の向上を通じて、今後もお客様に新たな価値を提供してまいります。
◇ 『エディオンスマートアプリ』とは
『エディオンスマートアプリ』では、異なる機種・メーカーの家電をまとめて操作することができます。外出先からエアコンを遠隔操作したり、洗濯機の運転状況を確認したりすることができます。
また、家電のエラーを検知した場合はアプリに通知され、保証の残り期間※4や修理受付窓口をシームレスにご確認いただけます。
さらに、今回新たに加わった「エディオン見守りサービス」により、簡単なアプリ操作と家電の稼働状況を通じて、離れて暮らすご家族をそっと見守ることも可能になりました。
アプリは無料でご利用いただけます。
詳細情報・対応機種については、以下をご確認ください。便利な活用法や設定方法もご案内しております。
https://smartapp.edion.com/pr/index.html
※4 保証の残り期間は、エディオンでご購入の商品のみご確認が可能です。
関連リンク
エディオンスマートアプリ サポートサイト
https://smartapp.edion.com/index.html
株式会社エディオンは、2026年4月1日（水）より、複数のメーカーの家電を一括管理・操作できるアプリ『エディオンスマートアプリ』において、新機能「エディオン見守りサービス」の提供を開始いたします。
この度、新たな機能として導入する「エディオン見守りサービス」は、日常の家電の稼働データと、簡単なアプリ操作を通じたコミュニケーションを統合することで、離れて暮らすご家族にさりげない「安心」をお届けします。その日の体調や、いつ、どのような家電を使用したかをメールでお知らせすることで、日々の暮らしぶりを共有することができます。
※1 アプリのダウンロードおよびサービスのご利用には、インターネット通信環境が必要です。
■「エディオン見守りサービス」 特長
◇ 【 見守られる人 】直感的な2択操作で「元気」を報告
毎日ご自身で設定した時刻に通知が届き、アプリから「元気」か「調子が悪い」の2択を選ぶだけで健康報告が完了します。
スマートフォンの操作に不慣れな方でも迷わず利用できるシンプル設計です。
◇ 【 見守る人 】その日の調子や家電の操作状況をメールで確認※2
見守られる人がアプリで回答した結果が、毎日指定されたメールアドレスに自動で送信されます※3。回答がなかった場合も、翌日の昼12時に未回答をお知らせするメールが届くので、毎日の安否確認に便利です。
さらに、見守られる人が「エディオンスマートアプリ」に登録した家電の、直近7日以内の操作状況も併記してお知らせします※2。本体の直接操作やリモコンでの操作履歴も検知されるため、自然な生活リズムを確認することが可能です。
※2 家電操作状況の通知は指定メーカーのみ対応。詳しくは店頭にてご確認ください。
※3 メールの受信には、別途通信料が発生いたします。
「本日の機器操作状況」として通知されるメールの一例
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【メール件名】：【エディオン見守りサービス】おじいちゃん見守り回答（3/26）
【メール本文】：エディオンスマートアプリのエディオン見守りサービスをご利用いただき、ありがとうございます。本日の見守り状況をお知らせします。
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・見守り対象：おじいちゃん
・見守り回答：元気（3/26 19:35回答）
・直近7日以内の機器操作状況：
＊＜リビング＞リビングエアコン：暖房ON（3/26 7:03）
＊＜寝室＞寝室エアコン：直近の操作はありません
＊＜和室＞空気清浄機：運転ON（3/23 11:18）
＊＜その他＞エコキュート：ふろ自動OFF（3/26 18:30）
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◇ 設定は非常にシンプル！メールアドレスの登録のみで完結
【 見守られる人の設定方法 】
アプリ上で回答画面を表示する時刻を設定し、結果を共有したい（見守りメールを送信したい相手の）メールアドレスを登録するだけで完了します。（通知先は最大7件まで登録可能です）
【 見守る人の設定方法 】
専用アプリを新たにインストールする必要はありません。
届いた「本登録のお願いメール」内のURLをクリックし、見守り先が判別できる名前（例えば、「おじいちゃん」など）を設定して登録ボタンを押すだけで、すぐに見守りを開始できます。
◇ 開発の背景とエディオンのIoTエコシステム戦略
日本国内において少子高齢化や核家族化が進行する中、離れて暮らす家族に対する不安を抱える世帯が増加しています。当社が提供するエディオンスマートアプリは、メーカーの垣根を越えたプラットフォームとして、様々なIoT家電を一括管理できる強みを持っています。この強みを活かし、お客様のプライバシーに配慮しながら「家電の稼働ログ」と「簡単な双方向コミュニケーション」を統合することで、誰もが導入しやすい見守り環境を実現いたします。
今後は、社会課題解決の一環として、本システムで取得される家電の稼働データを応用した「地域見守り・防災モデル」の社会実装に向けた取り組みも検討しております。
当社は、経営理念である「効用の提供と完全販売によるお客様第一主義の実現」のもと、家電の販売にとどまらず、販売後のサポートや日々の暮らしにおける「安心・便利」の向上を通じて、今後もお客様に新たな価値を提供してまいります。
◇ 『エディオンスマートアプリ』とは
『エディオンスマートアプリ』では、異なる機種・メーカーの家電をまとめて操作することができます。外出先からエアコンを遠隔操作したり、洗濯機の運転状況を確認したりすることができます。
また、家電のエラーを検知した場合はアプリに通知され、保証の残り期間※4や修理受付窓口をシームレスにご確認いただけます。
さらに、今回新たに加わった「エディオン見守りサービス」により、簡単なアプリ操作と家電の稼働状況を通じて、離れて暮らすご家族をそっと見守ることも可能になりました。
アプリは無料でご利用いただけます。
詳細情報・対応機種については、以下をご確認ください。便利な活用法や設定方法もご案内しております。
https://smartapp.edion.com/pr/index.html
※4 保証の残り期間は、エディオンでご購入の商品のみご確認が可能です。
関連リンク
エディオンスマートアプリ サポートサイト
https://smartapp.edion.com/index.html