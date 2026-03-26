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好きな場所を、あなたのデスクに。超小型デスク「デスクエニウェア2」発売
Happy Hacking Keyboard（以下、HHKB）シリーズは、ファーイーストガジェットが企画・製造する超小型デスク「デスクエニウェア2」の共同開発にこのたび参画し、2026年3月26日よりPFUダイレクト（注1）にて発売します。
「デスクエニウェア」は、「おうち全部が、あなたのワークスペースに。」をコンセプトに開発された、モバイルワークデスクシリーズです。
家の中の好きな場所へ持ち運べる「第二のデスク」として、HHKBとともに使う新しいワークスタイルを提案します。
■従来モデル「デスクエニウェア」の詳細はこちら
URL:https://fareast-gadget.com/deskanywhere/
共同開発背景
働き方の多様化により在宅ワークの機会が増え、デスクの前に限らずリビングやソファ、ベッドなど、家の中の様々な場所でHHKBを使い、快適に作業したいというニーズが高まっています。
一方で、こうした働き方には十分な作業スペースの確保が求められています。今回発売するデスクエニウェア2では、HHKBブランドが開発に協力し、在宅ワークのニーズに応える設計・デザインの最適化に取り組みました。
HHKBに最適化した限定モデルを同時発売
今回の連携により、ナチュラルカラーの通常モデルに加え、HHKBとそのユーザーの皆様への最適化を意図した「デスクエニウェア2（HHKBオリジナル）」をPFUダイレクト限定で発売します。ダークトーンのカラーリングとHHKBロゴ入りの本革ハンドルを採用しており、落ち着いた色合いがガジェットの佇まいをより引き立てます。
さらに、HHKBを様々な角度で使用した場合の滑り落ちを防ぐ「グリップバー」を本商品にのみ付属（通常は別売オプション）。HHKBの使用を想定した特別仕様モデルです。
特長
●ノートPCやHHKB、周辺機器など好きな道具をしまって持ち運べる
ノートPC・タブレット端末と共に、HHKB、充電器、モバイルバッテリー、文房具などを用途に合わせてコンパクトに収納できます。使い終わった後は省スペースに縦置きが可能です。
●座れる場所ならどこでも使えるミニマルなデスク
ソファやベッドなど、座れる場所があればどこでもご使用可能です。作業に適した高さ設計をしているため、リラックスした姿勢での作業環境をサポートします。天板には硬度の高いオークを採用し、PC作業に限らずメモを書留めたり、ペン作業にも対応します。
●長く愛用してほしいからこそのデザイン設計
機能性だけではなく、木製天板、家具用生地、本革ハンドルを採用することで、小さくても家具として長く使い続けられるデザインに仕上げています。
●作業を支える専用オプションを標準装備。3Dプリンタでさらに自分専用に。
ノートPCの滑り落ちを防ぐPCストッパーを標準添付。加えて、「HHKBオリジナル」モデルではHHKBを様々な角度で使用した場合の滑り落ちを防ぐ「グリップバー」も付属します。 オプションを取り付ける天板上下のスロットはさらに3Dプリントで自由に拡張も可能。ファーイーストガジェットからも、スマホ/タブレットスタンドやドリンクホルダーなどの3Dデータを配布しています。
3Dデータのダウンロードはこちらから。
URL:https://fareast-gadget.com/deskanywhere/#3ddl
「第二のデスク」で広がる新しいワークスタイル
ノートPCやHHKB、タイプスティックス、分割パームレストを組み合わせた快適な作業環境を構築できます。
また、HHKBのみを載せてARグラスと組み合わせるミニマルな作業スタイルにも対応します。
発売日
2026年3月26日
デスクエニウェア２
価格：22,000円（税込）
購入する：https://www.pfudirect.jp/view/item/000000001739
デスクエニウェア２（HHKBオリジナル）
価格：24,000円（税込）
購入する：https://www.pfudirect.jp/view/item/000000001740
https://digitalpr.jp/table_img/2674/131470/131470_web_1.png
PC対応サイズ
下記サイズを目安とした13インチPCおよび挟額縁タイプの14インチPCに対応。
MacBook Air 13インチ（2011以降） / MacBook Pro 13, 14インチ（2021以降） / MacBook Neo（2026） /
iPad Pro 12.9インチ（2018以降）確認済み。
最大サイズ目安：長さ32cm / 幅20.5cm / 高さ2.5cm程度
薄型PCの場合 最大サイズ目安：長さ32cm / 幅22.6cm / 高さ2cm程度
対応最大サイズに近いPCでは、形状によってポケットのフラップのマグネットが閉まらないことがあります。
突起部分の有無などにより、PCによって上記にあてはまらない場合がございます。
お手入れ方法・注意事項
生地部分は、柔らかい布で乾拭きしてください。汚れがある場合は、水またはぬるま湯で拭き取ってください。
天板（木部）は、柔らかい布で乾拭きしてください。汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で拭き取ってください。
ハンドル（革）は、乾いた柔らかい布で拭き取り、必要に応じて革用オイルでケアしてください。
火気や高温になる場所の近く、直射日光の当たる場所や高温多湿な環境での使用・保管は避けてください。
対応サイズや耐荷重を超える機器・荷物を収納しないでください。
踏むなど過度な重量をかけたり、枕やクッションとして使用しないでください。
分解・修理・改造は行わないでください。
ファーイーストガジェットとは
ファーイーストガジェットは、デジタル機器を中心に、ミニマルで革新的なアイテムを通じて、快適な作業環境を提案するプロダクトデザインユニットです。中でも、「タイプスティックスー打ち箸」はノートPCのキーボード上にHHKBを載せて使う“尊師スタイル”の必須アイテムとして大きな反響を呼び、HHKBユーザーに新しい価値体験を提供しています。
■ファーイーストガジェット Webページ
URL：https://fareast-gadget.com/
■ファーイーストガジェットのインタビュー記事（HHKB Life）はこちら。
URL：https://happyhackingkb.pfu.jp/jp/life/hhkb_life39.html
商標について
・HappyHacking、HHK、HHKBは、株式会社PFUの日本における登録商標です。
・タイプスティックスは、ファーイーストガジェットの登録商標です。
注釈
注1 PFUダイレクトは、PFUが運営するオンラインショップの名称です。
お客様お問い合わせ先
株式会社PFU
ドキュメントイメージング事業本部 HHKBビジネス部 ビジネス推進課
E-mail：hhkb_promo@ml.ricoh.com
※土曜日、日曜日、祝日、当社休業日を挟んだ場合およびご質問の内容によっては、回答までに日数がかかる場合がございます。予めご了承ください。
本件に関するお問合わせ先
報道関係者お問い合わせ先
株式会社PFU
コミュニケーション戦略室 広報部
E-mail：pfu-press@ml.ricoh.com