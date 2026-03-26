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クロスプラス、「個人投資家向け会社説明会」に登壇
〜個人投資家との対話を深め、2028年1月期新中期経営計画の達成に向けた具体施策を解説〜
ファッションの力で日常を豊かにするライフスタイル創造カンパニーのクロスプラス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：山本 大寛）は、大和インベスター・リレーションズ株式会社が主催する「個人投資家向け会社説明会」に登壇いたしました。
当社は現在、株主・投資家の皆様との対話を重視し、IR活動の更なる強化を図っております。本説明会では、当社の事業構造や強み、2028年1月期に向けた新中期経営計画の進捗を説明いたしました。
アーカイブ動画URL：https://www1.daiwair.jp/qlviewer/e-cast/2603223320pWDjPyvnt/index.html
大和インベスター・リレーションズ株式会社が主催する「個人投資家向け会社説明会」は、年間約100回、全国主要都市およびオンラインで開催される、経営トップが直接企業の現状や今後の方針を個人投資家の皆様に伝えるイベントです。
■登壇の目的・背景
当社は、創業以来培ってきた商品企画力とサプライチェーンを基盤に、変化するライフスタイルに寄り添う価値創造を続けております。この度、より多くの投資家の皆様に当社の事業内容と将来性を直接お伝えし、中長期的なパートナーシップを築くべく、本説明会への登壇を決定いたしました。
代表取締役社長の山本大寛は、「ファッションの力で、ライフスタイルの新たな可能性を開く」と題し、従来のBtoBを中心とした「黒子」としてのアパレル卸売から、BtoC領域にも踏み込み、消費者に直接価値を届ける「ライフスタイル創造カンパニー」への変革に向けた戦略や、2028年1月期に向けた新中期経営計画の目標達成に向けた具体的な施策について講演しました。
■発表内容要旨
本説明会では、新中期経営計画の重点施策について解説いたしました。
【1】目指すべき企業像
「ファッションの力で、ライフスタイルの新たな可能性を開く。」をビジョンに掲げています。
日常使いの商品を通じてウェルビーイングを促進し、「いつもの毎日に、彩りとよろこびを。」届ける企業を目指してまいります。
【2】成長基盤の確立と数値目標
最終年度となる2028年1月期において、連結売上高680億円、営業利益20億円の達成を掲げております。着実な増収増益のロードマップを描き、持続的な企業価値向上に向けた収益基盤の構築を進めてまいります。
【3】戦略的な事業展開
ライフスタイル分野への事業領域拡大を重要な成長戦略として説明しました。市場環境の変化を機敏に捉え、独自のポジションを確立するための戦略的な投資についても言及しております。
• アパレル卸売：
高機能ファッションブランド『クロスファンクション』において、付加価値の高い商品展開を強化いたします。また、レディース商品で培ったノウハウを活かし、メンズカテゴリーへの挑戦を本格化させ、市場シェアの拡大を図ります。
• 小売・EC：
主力ブランド『DECOY』のトータルブランド化を推進します。自社ECサイトのUX向上やデジタルマーケティングを強化し、D2C領域の収益性を高めます。
• ライフスタイル提案：
ヘルスケア領域の『KEEP GUARD』など、ビューティー分野の『DASHING DIVA』など、アパレルの枠を超えたカテゴリーの幅を拡大しております。生活者の悩みを解決するソリューション型の商品開発により、バラエティショップ等の新規販路開拓を推進し、新たな収益の柱を育成いたします。
■登壇者プロフィール
クロスプラス株式会社 代表取締役社長 山本 大寛（やまもと ひろのり）
1977年6月24日（48歳）福岡県 北九州市生まれ
2002年4月： 新日本製鐵（株）（現・日本製鉄）入社。
エンジニアとして製造現場の設備設計に従事
2008年1月： クロスプラス（株）入社
2011年2月： 執行役員経営企画兼情報システム兼EC事業開発課担当。
2014年4月： 代表取締役社長に就任（現任）
【登壇メッセージ】
「鉄鋼エンジニアからアパレル経営へという異色の経歴を活かし、伝統的な枠組みを超えた構造改革を推進しています。長年小売業を支える『黒子』として卸売を展開してきた当社は今、BtoCやライフスタイル事業へと領域を広げる大きな変革期にあります。デジタルとリアルを融合させ、消費者に直接価値を届ける企業へと進化する当社の『今』と『これから』を、投資家の皆様に直接お伝えできることを楽しみにしております。」
■イベント概要
日程：2026年3月22日（日）13:00〜15:50
会場：大和コンファレンスホール（東京都千代田区）
■クロスプラス 会社概要
会社名：クロスプラス株式会社
代表者：山本 大寛
所在地：〒451-8560 愛知県名古屋市西区花の木3-9-13
URL ：https://www.crossplus.co.jp
クロスプラスは、「ファッションの力で、ライフスタイルの新たな可能性を開く」をビジョンに掲げる創業74年の『ライフスタイル創造カンパニー』です。業界トップシェアを誇る婦人服を中心として、衣料品・生活用品/雑貨の企画/製造/販売を手掛けています。近年は、サステナブル企業として「環境に配慮するものづくり」、「暮らしと社会の架け橋」、「一人一人が輝くワークライフ」を企業マテリアリティに設定し、ウェルビーイング社会の実現に取り組んでいます。「Be Colorful,Be Happy！」を合言葉に、ファッションを通じてすべての人に彩りとよろこびを届けてまいります。
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】
クロスプラス株式会社 広報担当：松永
TEL：090-7032-3878 / MAIL：pr@crossplus.co.jp
関連リンク
大和インベスター・リレーションズ
https://www.daiwair.co.jp/
ファッションの力で日常を豊かにするライフスタイル創造カンパニーのクロスプラス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：山本 大寛）は、大和インベスター・リレーションズ株式会社が主催する「個人投資家向け会社説明会」に登壇いたしました。
当社は現在、株主・投資家の皆様との対話を重視し、IR活動の更なる強化を図っております。本説明会では、当社の事業構造や強み、2028年1月期に向けた新中期経営計画の進捗を説明いたしました。
大和インベスター・リレーションズ株式会社が主催する「個人投資家向け会社説明会」は、年間約100回、全国主要都市およびオンラインで開催される、経営トップが直接企業の現状や今後の方針を個人投資家の皆様に伝えるイベントです。
■登壇の目的・背景
当社は、創業以来培ってきた商品企画力とサプライチェーンを基盤に、変化するライフスタイルに寄り添う価値創造を続けております。この度、より多くの投資家の皆様に当社の事業内容と将来性を直接お伝えし、中長期的なパートナーシップを築くべく、本説明会への登壇を決定いたしました。
代表取締役社長の山本大寛は、「ファッションの力で、ライフスタイルの新たな可能性を開く」と題し、従来のBtoBを中心とした「黒子」としてのアパレル卸売から、BtoC領域にも踏み込み、消費者に直接価値を届ける「ライフスタイル創造カンパニー」への変革に向けた戦略や、2028年1月期に向けた新中期経営計画の目標達成に向けた具体的な施策について講演しました。
■発表内容要旨
本説明会では、新中期経営計画の重点施策について解説いたしました。
【1】目指すべき企業像
「ファッションの力で、ライフスタイルの新たな可能性を開く。」をビジョンに掲げています。
日常使いの商品を通じてウェルビーイングを促進し、「いつもの毎日に、彩りとよろこびを。」届ける企業を目指してまいります。
【2】成長基盤の確立と数値目標
最終年度となる2028年1月期において、連結売上高680億円、営業利益20億円の達成を掲げております。着実な増収増益のロードマップを描き、持続的な企業価値向上に向けた収益基盤の構築を進めてまいります。
【3】戦略的な事業展開
ライフスタイル分野への事業領域拡大を重要な成長戦略として説明しました。市場環境の変化を機敏に捉え、独自のポジションを確立するための戦略的な投資についても言及しております。
• アパレル卸売：
高機能ファッションブランド『クロスファンクション』において、付加価値の高い商品展開を強化いたします。また、レディース商品で培ったノウハウを活かし、メンズカテゴリーへの挑戦を本格化させ、市場シェアの拡大を図ります。
• 小売・EC：
主力ブランド『DECOY』のトータルブランド化を推進します。自社ECサイトのUX向上やデジタルマーケティングを強化し、D2C領域の収益性を高めます。
• ライフスタイル提案：
ヘルスケア領域の『KEEP GUARD』など、ビューティー分野の『DASHING DIVA』など、アパレルの枠を超えたカテゴリーの幅を拡大しております。生活者の悩みを解決するソリューション型の商品開発により、バラエティショップ等の新規販路開拓を推進し、新たな収益の柱を育成いたします。
■登壇者プロフィール
クロスプラス株式会社 代表取締役社長 山本 大寛（やまもと ひろのり）
1977年6月24日（48歳）福岡県 北九州市生まれ
2002年4月： 新日本製鐵（株）（現・日本製鉄）入社。
エンジニアとして製造現場の設備設計に従事
2008年1月： クロスプラス（株）入社
2011年2月： 執行役員経営企画兼情報システム兼EC事業開発課担当。
2014年4月： 代表取締役社長に就任（現任）
【登壇メッセージ】
「鉄鋼エンジニアからアパレル経営へという異色の経歴を活かし、伝統的な枠組みを超えた構造改革を推進しています。長年小売業を支える『黒子』として卸売を展開してきた当社は今、BtoCやライフスタイル事業へと領域を広げる大きな変革期にあります。デジタルとリアルを融合させ、消費者に直接価値を届ける企業へと進化する当社の『今』と『これから』を、投資家の皆様に直接お伝えできることを楽しみにしております。」
■イベント概要
日程：2026年3月22日（日）13:00〜15:50
会場：大和コンファレンスホール（東京都千代田区）
■クロスプラス 会社概要
会社名：クロスプラス株式会社
代表者：山本 大寛
所在地：〒451-8560 愛知県名古屋市西区花の木3-9-13
URL ：https://www.crossplus.co.jp
クロスプラスは、「ファッションの力で、ライフスタイルの新たな可能性を開く」をビジョンに掲げる創業74年の『ライフスタイル創造カンパニー』です。業界トップシェアを誇る婦人服を中心として、衣料品・生活用品/雑貨の企画/製造/販売を手掛けています。近年は、サステナブル企業として「環境に配慮するものづくり」、「暮らしと社会の架け橋」、「一人一人が輝くワークライフ」を企業マテリアリティに設定し、ウェルビーイング社会の実現に取り組んでいます。「Be Colorful,Be Happy！」を合言葉に、ファッションを通じてすべての人に彩りとよろこびを届けてまいります。
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】
クロスプラス株式会社 広報担当：松永
TEL：090-7032-3878 / MAIL：pr@crossplus.co.jp
関連リンク
大和インベスター・リレーションズ
https://www.daiwair.co.jp/